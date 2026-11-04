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Parece que os dias do alemão Matthias Jaissle no comando do Newcastle United podem estar contados, depois da queda nos resultados da equipe e do aumento da pressão por parte da torcida.

O Newcastle sofreu duas derrotas consecutivas para o Everton, o que intensificou as dúvidas sobre a capacidade de Jaissle de corrigir o rumo, após a torcida ter vaiado a ele e aos seus jogadores nas últimas semanas, por causa da baixa eficácia ofensiva e da fragilidade defensiva.

Jaissle assumiu o cargo como substituto de Eddie Howe, em uma missão que não foi fácil, especialmente com a decisão do clube de mudar sua política no mercado de transferências, depois de ter limitado suas contratações de verão a jogadores com idade não superior a 24 anos, dentro de um plano para construir uma equipe jovem a longo prazo.

Mas essa orientação não impediu o crescimento dos apelos por uma mudança técnica, já que parte da torcida do Newcastle considera que a equipe precisa de um treinador mais experiente e com capacidade de impor suas ideias táticas.

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