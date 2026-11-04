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Newcastle United v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

O recusou suceder Jaissle no Ahly: "sósia de Guardiola" é a solução proposta para a crise do Newcastle

Fulham x Newcastle
Fulham
Newcastle
Premier League
M. Jaissle
P. Guardiola
A. Slot
Al-Ahli
Campeonato Saudita
England
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Arábia Saudita

O técnico alemão sob pressão

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07 de nov. de 2026

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Parece que os dias do alemão Matthias Jaissle no comando do Newcastle United podem estar contados, depois da queda nos resultados da equipe e do aumento da pressão por parte da torcida.

O Newcastle sofreu duas derrotas consecutivas para o Everton, o que intensificou as dúvidas sobre a capacidade de Jaissle de corrigir o rumo, após a torcida ter vaiado a ele e aos seus jogadores nas últimas semanas, por causa da baixa eficácia ofensiva e da fragilidade defensiva.

Jaissle assumiu o cargo como substituto de Eddie Howe, em uma missão que não foi fácil, especialmente com a decisão do clube de mudar sua política no mercado de transferências, depois de ter limitado suas contratações de verão a jogadores com idade não superior a 24 anos, dentro de um plano para construir uma equipe jovem a longo prazo.

Mas essa orientação não impediu o crescimento dos apelos por uma mudança técnica, já que parte da torcida do Newcastle considera que a equipe precisa de um treinador mais experiente e com capacidade de impor suas ideias táticas.

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  • Recusa do Al Ahly: será Slot a solução para reanimar o projeto do Newcastle?

    Em uma reportagem do jornalista Angus Sinclair no site Football FanCast, foi levantado o nome do holandês Arne Slot, ex-treinador do Liverpool, para assumir o comando do Newcastle no lugar de Jaissle.

    O texto destacou que o técnico holandês estava entre os nomes visados pelo Fundo de Investimento Público saudita para assumir o comando do Al-Ahli, como substituto de Jaissle, durante o último verão, mas ele recusou a proposta, preferindo esperar uma oportunidade de retornar ao trabalho na Europa.

    Apesar do final não ideal de sua passagem pelo Liverpool, Slot deixou uma forte impressão durante sua primeira temporada na Premier League 2024-2025, quando levou a equipe a apresentar um futebol ofensivo forte, colhendo amplos elogios graças a suas ideias táticas e sua atenção aos detalhes.

    Leia também: cada novo revés aumenta a preocupação: o dilema de Rodri desperta temores no Barcelona

  • Sósia de Guardiola? Precisão tática e apego aos princípios

    O relatório citou Michael Funk, ex-zagueiro do Manchester City, que comparou Slot ao espanhol Pep Guardiola, por conta de sua precisão tática e da fidelidade a seus princípios de treinamento.

    O autor do relatório considera que Slot supera Yaisle no aspecto técnico, e que ele é capaz de reconstruir o Newcastle e superar o que o ex-treinador Eddie Howe conquistou, caso tenha êxito em recuperar o nível que apresentou durante sua primeira temporada com o Liverpool.

    Howe deixou uma marca notável na história do Newcastle, após levar a equipe à Liga dos Campeões da Europa duas vezes, e conquistar com ela a Copa da Liga Inglesa em 2025, encerrando uma espera de 70 anos do clube por um grande título nacional.

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