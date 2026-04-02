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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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O que mudou na "La Liga"? O Barcelona está prestes a recuperar sua liberdade

Barcelona
Espanha

Os resultados financeiros do Barça trazem sinais positivos para a nova diretoria

A diretoria do Barcelona está prestes a atingir a regra do equilíbrio financeiro (1:1) da Liga Espanhola, após cinco anos de dificuldades financeiras que limitaram sua capacidade de realizar contratações.

A nova diretoria catalã, liderada por Joan Laporta, recentemente eleito presidente do clube, recebeu reações positivas, e isso é visto como um passo importante para que o Barcelona recupere sua total liberdade financeira, após anos de restrições rigorosas. 

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  • Sinais positivos nos resultados financeiros do Barcelona

    O clube catalão já apresentou as demonstrações financeiras provisórias exigidas pela Liga Espanhola, que mostram receitas previstas superiores ao orçamento aprovado de 1,075 bilhão de euros até 30 de junho próximo.

    Essa melhora se deve a vários fatores, entre os quais se destaca a classificação da equipe para as quartas de final da Liga dos Campeões, que garantiu 100,34 milhões de euros da UEFA, além do aumento das receitas provenientes de patrocínios e da venda de ingressos e produtos promocionais.

    Atualmente, reina um clima de tranquilidade na diretoria do Barcelona, uma vez que todos os indicadores financeiros estão sendo interpretados de forma positiva pela Liga, sem oposição ou pressões por parte dos clubes rivais, ao contrário do que aconteceu com o Atlético de Madrid há dois anos.

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  • Lewandowski... a peça-chave da equação

    Caso Robert Lewandowski não renove seu contrato, o clube economizará cerca de 40 milhões de euros em salários e amortização de ativos. Se, por outro lado, o contrato for renovado, será com uma redução salarial, o que significa que seu salário não afetará negativamente o teto salarial total.

    Isso se deve ao fato de que o jogador polonês contribuiu financeiramente para o clube ao se juntar a ele durante a pandemia da Covid-19 com um contrato de alto salário; portanto, grande parte de seu salário é contabilizada como “fundos do fair play financeiro”.

    Além disso, o salário do dinamarquês Andreas Christensen é de cerca de 25 milhões de euros, e pode ser contabilizado da mesma forma para cumprir a regra 1:1.

  • Declarações anteriores causam preocupação... e depois tranquilidade

    Durante a campanha eleitoral, Ferran Olivi, ex-tesoureiro do clube (que renunciou em 9 de fevereiro junto com Joan Laporta e outros oito membros), havia afirmado que o Barcelona enfrentava um déficit entre 12 e 15 milhões de euros para cumprir a regra 1:1 durante a janela de transferências de verão.

    Agora, após a apresentação das demonstrações financeiras provisórias, parece que o clube está a poucos passos de recuperar sua total liberdade financeira, o que representa um avanço significativo após anos de restrições rigorosas impostas pelas regras do fair play financeiro.

  • Regra 1:1... O desafio que o Barcelona busca superar

    A regra 1:1 da La Liga baseia-se no princípio fundamental de que cada euro gasto em uma nova contratação deve ser compensado por um euro que entre nos cofres do clube por meio da venda de um jogador ou da redução da folha de pagamento.

    Essa regra é considerada um dos principais mecanismos impostos pela "La Liga" para garantir o equilíbrio financeiro entre os clubes, e foi ela que impediu o Barcelona de realizar grandes contratações de jogadores livres nos últimos cinco anos, apesar da crise financeira sufocante pela qual o clube passou.

    Atualmente, o Barcelona tenta cumprir essa regra por meio de uma combinação de aumento de receitas, redução da folha de pagamento e aproveitamento dos mecanismos de “fair play” relacionados a alguns contratos antigos, como o de Robert Lewandowski.

    Se o clube conseguir atingir o equilíbrio necessário, recuperará sua liberdade no mercado de transferências, o que lhe permitirá reforçar o time sem precisar vender jogadores titulares ou recorrer a empréstimos adicionais, o que representa um passo decisivo rumo à estabilidade financeira de longo prazo.

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