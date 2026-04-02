O que mudou na "La Liga"? O Barcelona está prestes a recuperar sua liberdade

A diretoria do Barcelona está prestes a atingir a regra do equilíbrio financeiro (1:1) da Liga Espanhola, após cinco anos de dificuldades financeiras que limitaram sua capacidade de realizar contratações.

A nova diretoria catalã, liderada por Joan Laporta, recentemente eleito presidente do clube, recebeu reações positivas, e isso é visto como um passo importante para que o Barcelona recupere sua total liberdade financeira, após anos de restrições rigorosas.

Leia mais:

Flexibilidade de Flick e reclamação da Fifa... Laporta traça o futuro do Barcelona

A proposta de Flick não será implementada... A Copa do Mundo muda os planos do Barcelona para o verão