"O que eu não entendi naquela época:" A lenda da NBA Dirk Nowitzki emociona e volta a fazer história no basquete

Todas as honras e títulos, explicou Nowitzki com sua habitual humildade, ficariam sempre em segundo plano em relação ao lado humano. “As experiências significam mais do que troféus, as pessoas significam mais do que troféus e as histórias significam mais do que riqueza”, disse o jogador de Würzburg. Justamente por ter tido a oportunidade de conhecer o mundo com a seleção nacional no nível da FIBA, significa muito para ele ser o segundo alemão, depois de Detlef Schrempf, a ser introduzido no Hall da Fama.

Por isso mesmo, foi ainda mais lamentável que sua homenagem tenha começado com um contratempo. Pois, quando ele começou a discursar, o teleprompter parou de funcionar – por vários minutos, Nowitzki teve que ler o texto em seu celular. “Eu já tinha começado a suar”, admitiu ele depois: “Foi uma situação bem estressante.” No fim das contas, os técnicos resolveram o problema – mas Nowitzki nem pensou em deixar que isso estragasse o clima de festa. Mesmo muito tempo depois da cerimônia, ele ainda dava autógrafos, tirava selfies e concedia entrevistas.

Além de seus sucessos, com os quais ele abriu caminho para a geração campeã mundial liderada por Dennis Schröder, Nowitzki sempre se destacou por essa acessibilidade. Um astro que, embora more nos EUA, nunca pareceu ter se afastado de sua terra natal, a Alemanha. “Ele sempre manteve os pés no chão, é um cara legal e um bom amigo”, elogiou o presidente da DBB, Ingo Weiss. Nowitzki, continuou Weiss, é “um verdadeiro farol no basquete”.