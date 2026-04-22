Quando o maldito teleprompter voltou a funcionar, Dirk Nowitzki dirigiu-se ao homem sem o qual dificilmente estaria ali no palco: ao seu mentor, Holger Geschwindner. “Harry Potter teve Dumbledore, Alexandre, o Grande, teve Aristóteles, e eu, eu tive Holger”, disse a lenda do basquete em seu charmoso discurso de agradecimento, com o qual comemorou sua entrada no Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete (FIBA).
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"O que eu não entendi naquela época:" A lenda da NBA Dirk Nowitzki emociona e volta a fazer história no basquete
"Nós remamos, praticamos boxe, esgrima, lemos livros. Tive que fazer parada de mãos, pular como um sapo – e toquei saxofone", disse Nowitzki. Na época, ele não tinha entendido o que aquilo significava. "O que eu não compreendia naquela época: você me moldou como pessoa. E como atleta em geral. Não apenas como jogador de basquete. Hoje eu entendo isso. Você acreditou em mim quando eu mesmo não acreditava em mim”, disse o jogador de 47 anos.
Em seu discurso de cerca de dez minutos, Nowitzki percorreu toda a sua vida, agradeceu aos pais, que já quando criança o levavam a todos os eventos esportivos, e à irmã, que chegava a fazer até mesmo o dever de casa por ele. Ele relembrou o tempo nas seleções juvenis, a medalha de bronze no Mundial de 2002 e a prata no Europeu de 2005 com a seleção principal e, claro, a era gloriosa no Dallas Mavericks, onde “amadureceu como homem”. E se aposentou em 2019.
- AFP
Nowitzki é o segundo alemão a entrar no Hall da Fama da FIBA, depois de Schrempf
Todas as honras e títulos, explicou Nowitzki com sua habitual humildade, ficariam sempre em segundo plano em relação ao lado humano. “As experiências significam mais do que troféus, as pessoas significam mais do que troféus e as histórias significam mais do que riqueza”, disse o jogador de Würzburg. Justamente por ter tido a oportunidade de conhecer o mundo com a seleção nacional no nível da FIBA, significa muito para ele ser o segundo alemão, depois de Detlef Schrempf, a ser introduzido no Hall da Fama.
Por isso mesmo, foi ainda mais lamentável que sua homenagem tenha começado com um contratempo. Pois, quando ele começou a discursar, o teleprompter parou de funcionar – por vários minutos, Nowitzki teve que ler o texto em seu celular. “Eu já tinha começado a suar”, admitiu ele depois: “Foi uma situação bem estressante.” No fim das contas, os técnicos resolveram o problema – mas Nowitzki nem pensou em deixar que isso estragasse o clima de festa. Mesmo muito tempo depois da cerimônia, ele ainda dava autógrafos, tirava selfies e concedia entrevistas.
Além de seus sucessos, com os quais ele abriu caminho para a geração campeã mundial liderada por Dennis Schröder, Nowitzki sempre se destacou por essa acessibilidade. Um astro que, embora more nos EUA, nunca pareceu ter se afastado de sua terra natal, a Alemanha. “Ele sempre manteve os pés no chão, é um cara legal e um bom amigo”, elogiou o presidente da DBB, Ingo Weiss. Nowitzki, continuou Weiss, é “um verdadeiro farol no basquete”.