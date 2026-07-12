O que ele disse? A leitura labial revela a repreensão de Tuchel aos astros da Inglaterra

Uma especialista em leitura labial revelou detalhes da mensagem irritada que Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, dirigiu aos seus jogadores durante a partida contra a Noruega, na semifinal da Copa do Mundo.

A seleção inglesa conseguiu virar o jogo, depois de estar perdendo por um gol, e encerrou a partida com uma vitória emocionante por 2 a 1, após a prorrogação.

Embora a Inglaterra tenha sido a melhor equipe nos primeiros minutos das quartas de final da Copa do Mundo, não conseguiu criar chances reais dignas de nota.

A chance mais perigosa dos Três Leões ocorreu quando Nico Orieli chutou de perto, mas a bola passou ao lado do gol após um belo cruzamento de Madueke; porém, com exceção dessa jogada, a seleção inglesa não apresentou muito antes do primeiro intervalo para hidratação.

Thomas Tuchel aproveitou esses minutos para repreender seus jogadores, lembrando-os da realidade das partidas de eliminação direta.

A especialista em leitura labial, Nicola Heckling, disse ao jornal Daily Mail, por meio da plataforma Covers: “Tuchel disse aos jogadores: ‘Trabalhem mais duro, se movimentem mais rápido, vocês estão parados e estáticos’”.