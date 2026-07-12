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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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O que ele disse? A leitura labial revela a repreensão de Tuchel aos astros da Inglaterra

Noruega x Inglaterra
Noruega
Inglaterra
Copa do Mundo
T. Tuchel
Noruega
England

Uma especialista em leitura labial revelou detalhes da mensagem irritada que Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, dirigiu aos seus jogadores durante a partida contra a Noruega, na semifinal da Copa do Mundo.

A seleção inglesa conseguiu virar o jogo, depois de estar perdendo por um gol, e encerrou a partida com uma vitória emocionante por 2 a 1, após a prorrogação.

Embora a Inglaterra tenha sido a melhor equipe nos primeiros minutos das quartas de final da Copa do Mundo, não conseguiu criar chances reais dignas de nota.

A chance mais perigosa dos Três Leões ocorreu quando Nico Orieli chutou de perto, mas a bola passou ao lado do gol após um belo cruzamento de Madueke; porém, com exceção dessa jogada, a seleção inglesa não apresentou muito antes do primeiro intervalo para hidratação.

Thomas Tuchel aproveitou esses minutos para repreender seus jogadores, lembrando-os da realidade das partidas de eliminação direta.

A especialista em leitura labial, Nicola Heckling, disse ao jornal Daily Mail, por meio da plataforma Covers: “Tuchel disse aos jogadores: ‘Trabalhem mais duro, se movimentem mais rápido, vocês estão parados e estáticos’”.

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    As mensagens motivadoras de Tuchel são uma ferramenta eficaz para estimular seus jogadores

    O técnico alemão acrescentou: “Preciso dizer uma coisa a vocês... Ouçam a comissão técnica, precisamos lutar pelas nossas posições. Ouçam a comissão técnica. Mantenham a bola rasteira. Empurrem menos e concentrem-se mais na bola”.

    Ele também deu instruções específicas para as jogadas de escanteio, dizendo: “Nos escanteios, vocês precisam se deslocar para o lado direito. Não venham pela frente (dirigindo-se a Gordon, o número 18). O melhor lugar para você é o lado direito, e isso é fato. Toda vez que você vem pela frente, a bola se perde. E agora ouçam: fique à direita e permaneça lá”.

    E concluiu sua mensagem motivacional dizendo: “Quero garra de todos. Esta é a sua última chance. Se perdermos este jogo, seremos eliminados do torneio. Vamos lá, vamos nessa”.

    As mensagens motivacionais de Tuchel ao longo do torneio provaram ser uma ferramenta eficaz para motivar seus jogadores, mas, desta vez, não surtiram efeito imediato.

    Poucos minutos depois, John Stones perdeu a bola dentro da área da Inglaterra e quase deu uma chance perigosa a Haaland, mas o goleiro Jordan Pickford saiu rapidamente e salvou a situação.

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