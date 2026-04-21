O que deu errado no Spurs? O Arsenal, rival do norte de Londres, é parte da explicação, enquanto um ex-jogador formado na base do Tottenham é questionado sobre quem é o culpado

Uma sequência de jogos sem vitórias, que mina o moral da equipe, já chega a 15 partidas — com 2026 ainda sem oferecer nenhum motivo para comemoração — e é preciso superar uma diferença de dois pontos para sair da zona de rebaixamento e evitar cair para a Championship.

Como o Spurs permitiu que uma queda tão dramática acontecesse e quem é o responsável? Quando essas perguntas foram feitas a M’Poku — que já jogou nas categorias de base do clube ao lado de nomes como Harry Kane —, o ex-jogador da seleção da República Democrática do Congo — que agora joga pelo Yanited na Baller League UK — disse ao GOAL: “Acho que todos têm que assumir sua própria responsabilidade. Visto de fora, nem sabemos quem culpar.

“Acho que Daniel Levy fez um ótimo trabalho até agora e, em termos de negócios, o clube é provavelmente o mais lucrativo e financeiramente estável. Acho que, em termos de futebol, o Spurs nunca teve realmente uma visão ou metodologia.

“Porque agora, pelo que tenho visto nos últimos anos, cada técnico chega com sua ideia e então jogamos de acordo com ela, depois ele vai embora, e então vem outro, e outro vai embora. Acho que não tem havido realmente uma estratégia e uma metodologia de futebol como as do Arsenal, do Ajax e do Liverpool.”