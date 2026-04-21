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O que deu errado no Spurs? O Arsenal, rival do norte de Londres, é parte da explicação, enquanto um ex-jogador formado na base do Tottenham é questionado sobre quem é o culpado
Missão Impossível: Será que De Zerbi conseguirá tirar o Spurs da zona de rebaixamento?
Há cerca de 12 meses, Ange Postecoglou conduzia um time que supostamente fazia parte do lendário “Big Six” rumo à sua pior classificação na era da Premier League. Algumas fissuras foram mascaradas pela conquista da Liga Europa, que pôs fim a uma espera de 17 anos por um título importante.
A troca no banco de reservas ocorreu mesmo assim no verão passado, com Thomas Frank assumindo o comando técnico. Ele durou apenas oito meses, enquanto seu sucessor interino, Igor Tudor, foi demitido após apenas sete jogos no comando — sem nenhuma vitória na liga durante sua gestão malfadada.
Roberto De Zerbi é o mais recente a atender ao pedido de socorro do Spurs, mas o ex-técnico do Brighton está descobrindo da maneira mais difícil — em meio a crescentes problemas com lesões — que a missão no Tottenham Hotspur Stadium pode ser tão impossível que até mesmo Tom Cruise estaria fadado ao fracasso.
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15 jogos sem vencer: quem é o culpado pelas dificuldades do Tottenham?
Uma sequência de jogos sem vitórias, que mina o moral da equipe, já chega a 15 partidas — com 2026 ainda sem oferecer nenhum motivo para comemoração — e é preciso superar uma diferença de dois pontos para sair da zona de rebaixamento e evitar cair para a Championship.
Como o Spurs permitiu que uma queda tão dramática acontecesse e quem é o responsável? Quando essas perguntas foram feitas a M’Poku — que já jogou nas categorias de base do clube ao lado de nomes como Harry Kane —, o ex-jogador da seleção da República Democrática do Congo — que agora joga pelo Yanited na Baller League UK — disse ao GOAL: “Acho que todos têm que assumir sua própria responsabilidade. Visto de fora, nem sabemos quem culpar.
“Acho que Daniel Levy fez um ótimo trabalho até agora e, em termos de negócios, o clube é provavelmente o mais lucrativo e financeiramente estável. Acho que, em termos de futebol, o Spurs nunca teve realmente uma visão ou metodologia.
“Porque agora, pelo que tenho visto nos últimos anos, cada técnico chega com sua ideia e então jogamos de acordo com ela, depois ele vai embora, e então vem outro, e outro vai embora. Acho que não tem havido realmente uma estratégia e uma metodologia de futebol como as do Arsenal, do Ajax e do Liverpool.”
Será que o Tottenham ficaria em apuros se caísse para a Championship?
Os rivais nacionais e continentais conseguiram alcançar o tipo de estabilidade que o Spurs tanto almeja, enquanto existe a ameaça muito real de que a situação piore consideravelmente — com um êxodo em massa dos principais talentos à vista — antes que as coisas comecem a melhorar.
Se o rebaixamento vier a acontecer, então o Tottenham — mesmo levando em conta os pagamentos de compensação e os bolsos cheios — pode ter dificuldade em sair imediatamente da segunda divisão.
A Championship é uma divisão notoriamente competitiva, onde qualquer time pode derrotar qualquer outro em um dia bom, e a temporada 2026-27 provavelmente contará com grandes investimentos do Wrexham — sob a orientação dos coproprietários de Hollywood Ryan Reynolds e Rob Mac — e de uma diretoria do Birmingham City que conta com a lenda da NFL Tom Brady em suas fileiras.
Quando foi sugerido a M’Poku que o Spurs poderia ficar estagnado e incapaz de voltar ao topo, o jogador de 34 anos — que também atuou na Bélgica, Grécia, Itália, Abu Dhabi e Turquia durante sua carreira — acrescentou: “Não acho que eles vão ficar estagnados e não acho que vão cair. Espero que não.”
- Baller League UK
Calendário do Tottenham 2025-26: Próximo confronto decisivo contra o Wolves
A próxima oportunidade do Tottenham para começar a ganhar impulso e dar início a uma recuperação espetacular para se afastar da zona de rebaixamento será no sábado, quando o time visitar o Wolves, que ocupa a última posição da tabela — em um confronto que rapidamente se tornou imperdível.
M’Poku estará entre aqueles que assistirão de longe antes de se preparar para voltar à ação na Copper Box Arena — enquanto o Yanited busca se recuperar de uma derrota desmoralizante (8 a 1 para o time do Prime FC comandado por KSI).
A terceira temporada da Baller League pode ser assistida ao vivo em www.youtube.com/@BallerLeagueUK