Kilgallon reconhece isso. O ex-zagueiro do Leeds, que falou com exclusividade à GOAL enquanto as últimas odds da Premier League na BetUS cobrem todas as possibilidades, respondeu ao ser questionado se Aaronson precisa melhorar seu desempenho para não ficar para trás: “Você tem toda a razão.

“Você olha para ele e pensa: ‘Sim, ele não para de correr, vai para cima do adversário e, se perde a bola, é o primeiro a correr atrás dela para recuperá-la. Está sempre disposto a trabalhar’. Ele é fantástico. Quando está com a bola, joga com precisão.

“Ele também faz boas movimentações sem a bola e obriga as equipes adversárias a se espalharem pelo campo. Mas, para chegar ao próximo nível, precisa marcar alguns gols, não é? Precisa dar algumas assistências. E talvez seja por isso que ele esteja no banco neste momento.

“A concorrência no elenco do Leeds United agora é enorme. Há dois ou três bons jogadores em cada posição. Então, para jogar na posição dele, você precisa acrescentar gols e assistências ao seu currículo.”

Kilgallon acrescentou, sobre os desafios enfrentados por Aaronson: “No começo, todo mundo dizia: ‘Ele era franzino, perdia a bola nos contatos físicos’. Mas Farke sempre o escalava como titular. E depois ouvi dizer que, nos treinos, ele é de longe o melhor jogador.

“Mas sabe de uma coisa? Às vezes, a torcida pega um pouco no seu pé, e isso pode atrapalhar seu desempenho. Acho que ele estava com a confiança baixa. Mas, sinceramente, ele tem jogado muito, muito bem, especialmente na temporada passada.

“Mas [Anton] Stach tem 1,88 m, [Ao] Tanaka é um pouco mais baixo, e o Leeds United é uma equipe grande e forte. Neste momento, acho que Aaronson não está se encaixando muito bem. Mas ele precisa marcar mais gols e dar mais assistências.”