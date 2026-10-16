Getty
Traduzido por
O que Brenden Aaronson precisa acrescentar para não ficar para trás com a evolução do Leeds, com o astro da seleção dos EUA “sem se encaixar muito bem” no momento
Aaronson se tornou um reserva que faz a diferença quando entra em campo pelo Leeds
Aaronson começou a temporada 2026-27 entre os titulares do Leeds, após assinar um novo contrato, mas sua última partida como titular na primeira divisão foi em 30 de agosto, no empate por 1 a 1 com o Brentford. Ele marcou seu primeiro gol na temporada ao começar jogando e balançar a rede contra o Chelsea, pela Copa da Liga Inglesa, no início de setembro.
Desde então, tem ficado no banco, com o jogador de 25 anos entrando no segundo tempo das partidas contra Newcastle, Crystal Palace e Arsenal. Sua disposição incansável para correr pode ser uma qualidade útil diante de adversários cansados.
O Leeds, porém, tem grandes ambições e é apontado por muitos como candidato a disputar uma vaga em competições europeias nesta temporada. Uma exigência criteriosa permitiu ao Leeds continuar evoluindo desde que conquistou o acesso como campeão da segunda divisão inglesa em 2025.
Para manter a trajetória de crescimento, o clube precisará fechar mais negócios nas próximas janelas de transferências. É provável que, em algum momento, busque mais criatividade e poder de fogo, o que pode prejudicar Aaronson.
Ele nunca foi um grande goleador e frequentemente atua pelos lados do ataque, mas precisa contribuir mais diretamente para os gols, inclusive com assistências, se quiser demonstrar seu valor a longo prazo para a equipe.
- Getty
Astro da seleção masculina dos EUA é desafiado a marcar mais gols e dar mais assistências
Kilgallon reconhece isso. O ex-zagueiro do Leeds, que falou com exclusividade à GOAL enquanto as últimas odds da Premier League na BetUS cobrem todas as possibilidades, respondeu ao ser questionado se Aaronson precisa melhorar seu desempenho para não ficar para trás: “Você tem toda a razão.
“Você olha para ele e pensa: ‘Sim, ele não para de correr, vai para cima do adversário e, se perde a bola, é o primeiro a correr atrás dela para recuperá-la. Está sempre disposto a trabalhar’. Ele é fantástico. Quando está com a bola, joga com precisão.
“Ele também faz boas movimentações sem a bola e obriga as equipes adversárias a se espalharem pelo campo. Mas, para chegar ao próximo nível, precisa marcar alguns gols, não é? Precisa dar algumas assistências. E talvez seja por isso que ele esteja no banco neste momento.
“A concorrência no elenco do Leeds United agora é enorme. Há dois ou três bons jogadores em cada posição. Então, para jogar na posição dele, você precisa acrescentar gols e assistências ao seu currículo.”
Kilgallon acrescentou, sobre os desafios enfrentados por Aaronson: “No começo, todo mundo dizia: ‘Ele era franzino, perdia a bola nos contatos físicos’. Mas Farke sempre o escalava como titular. E depois ouvi dizer que, nos treinos, ele é de longe o melhor jogador.
“Mas sabe de uma coisa? Às vezes, a torcida pega um pouco no seu pé, e isso pode atrapalhar seu desempenho. Acho que ele estava com a confiança baixa. Mas, sinceramente, ele tem jogado muito, muito bem, especialmente na temporada passada.
“Mas [Anton] Stach tem 1,88 m, [Ao] Tanaka é um pouco mais baixo, e o Leeds United é uma equipe grande e forte. Neste momento, acho que Aaronson não está se encaixando muito bem. Mas ele precisa marcar mais gols e dar mais assistências.”
Calvert-Lewin precisa de ajuda no ataque
O mesmo pode ser dito de vários companheiros de equipe de Aaronson, já que o atacante da seleção inglesa Dominic Calvert-Lewin continua assumindo sozinho grande parte da responsabilidade de marcar gols em Elland Road.
Kilgallon disse, sobre a necessidade de dividir as responsabilidades no ataque: “Agora vocês têm [Noah] Okafor, que é uma ameaça de verdade. Ele vai se tornar um grande jogador. Vai mesmo. Vejo qualidades nele. Ele ainda é jovem.
“Há mais alguns que precisam começar a ajudar o grande Calvert-Lewin a marcar gols, isso é certo. Mas, quer saber? Para mim, os gols de Calvert-Lewin são absolutamente fantásticos, são mesmo, e todo mundo fala disso. Mas digo uma coisa: com ele no ataque, o time joga ainda melhor. Ele estica as defesas adversárias, você pode lançar bolas um pouco mais longas para ele. Se estiver pela ponta, pode cruzar.
“Com ele em campo, muitos jogadores decidem o que fazer muito mais rápido. Não são só os gols dele, é a maneira como o Leeds United joga. E, quando ele está em campo, o time é muito melhor.”
- Getty
Calendário do Leeds em 2026/27: próximo jogo é contra o Manchester United em Elland Road
O Leeds sofreu sua primeira derrota na Premier League nesta temporada na última partida, ao perder por 2 a 1 para o Arsenal, atual campeão. A equipe segue em sétimo lugar na tabela e tem outro confronto de grande expectativa pela frente.
O Manchester United, com a pressão aumentando sobre Michael Carrick, visita Elland Road no domingo para um jogo que promete ser movimentado. Aaronson, que marcou em casa contra o Manchester United no ano passado, espera ter papel de destaque no confronto e oferecer o tão necessário apoio ao centroavante e camisa 9 Calvert-Lewin.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.