O proprietário do Napoli exige uma revolução e quer reformular completamente as regras do futebol





Aurelio De Laurentiis voltou a dar que falar com uma série de declarações polêmicas. O presidente do Napoli defende, em entrevista ao The Athletic, uma revolução total no mundo do futebol. Segundo o produtor e cineasta, o esporte precisa mudar drasticamente para não perder os jovens, que cresceram com videogames e redes sociais.



A proposta mais marcante do presidente é a redução da duração das partidas. De Laurentiis sugere que os jogos durem apenas cinquenta minutos, divididos em dois tempos de 25 minutos com tempo de jogo efetivo. Dessa forma, segundo ele, a intensidade seria muito maior e o tempo perdido seria eliminado do esporte, o que beneficiaria o espetáculo.





Além da duração da partida, ele também quer acabar com as penalidades tradicionais no futebol. “Cartões amarelos e vermelhos estão ultrapassados”, afirma o presidente. Em vez disso, ele defende penalidades de tempo: cinco minutos para um cartão amarelo e vinte minutos para um cartão vermelho. Sua teoria é causar mais transtorno aos jogadores durante a partida, em vez de em partidas futuras.

Segundo De Laurentiis, a regra do impedimento e as possibilidades de substituições também devem ser alteradas para tornar o jogo mais dinâmico. Ele defende mais liberdade para os treinadores e menos interferências da arbitragem em pequenas infrações que tiram o ritmo do jogo.

Na Série A, De Laurentiis já defende há algum tempo uma redução do campeonato de vinte para dezesseis times. Ele acredita que há futebol demais, o que prejudica a qualidade do esporte, tanto para os torcedores quanto para os jogadores.

Ele também tem uma opinião bem definida sobre as competições europeias. De Laurentiis sonha com um “Supercampeonato Europeu”, no qual os maiores clubes se enfrentariam com mais frequência em um formato mais moderno. Nesse contexto, ele critica duramente os atuais dirigentes das federações de futebol, que descreve como: “pessoas idosas sem visão que bloqueiam o potencial comercial do esporte”.