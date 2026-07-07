O paradoxo de Portugal: uma seleção que continua refém do mito Cristiano Ronaldo e de um técnico medíocre como Martinez

O paradoxo é que o problema não foi apenas técnico. Foi, acima de tudo, humano. Porque, em determinado momento da carreira, os craques são chamados a dar a última demonstração de grandeza: saber quando dar um passo atrás. Ronaldo deveria ter sido o primeiro a aceitar um papel diferente, o de coadjuvante de luxo, o de homem capaz de fazer a diferença no decorrer da partida, o de líder disposto a colocar o grupo à frente do próprio ego. Teria sido o gesto mais difícil, mas também o mais nobre. Aconteceu o contrário. Sua personalidade continuou a ser um fardo, sua presença pesou demais para permitir que a seleção portuguesa se emancipasse. E quando uma figura daquela estatura continua reivindicando o centro do palco, inevitavelmente acaba condicionando tudo: as hierarquias, as escolhas do técnico, até mesmo a liberdade dos companheiros.