Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Grafica Calciomercato Eternamente Ronaldo Portogallo 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

Traduzido por

O paradoxo de Portugal: uma seleção que continua refém do mito Cristiano Ronaldo e de um técnico medíocre como Martinez

C. Ronaldo
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Opinion
Portugal

A análise do fracasso retumbante de uma das grandes favoritas ao título

Existem campeões que transcendem o tempo. E então chega o momento em que até mesmo os maiores precisam aceitar que o tempo, simplesmente, os alcançou. A Copa do Mundo de Portugal foi, acima de tudo, isso: a história de uma seleção que não conseguiu se livrar do peso de seu próprio mito. Cristiano Ronaldo, neste torneio, foi o problema. Não uma das causas, mas a causa principal. Durante 441 dos 450 minutos totais, ele permaneceu em campo, impondo um protagonismo que seu desempenho já não justificava. A questão não é discutir sua carreira, nem sua grandeza, já gravada na história do futebol. A questão é ter a honestidade de julgar o presente. E o presente mostra um jogador que, em vez de elevar a seleção de Portugal, acabou limitando seu potencial.

  • MUITO VOLUMOSO

    O paradoxo é que o problema não foi apenas técnico. Foi, acima de tudo, humano. Porque, em determinado momento da carreira, os craques são chamados a dar a última demonstração de grandeza: saber quando dar um passo atrás. Ronaldo deveria ter sido o primeiro a aceitar um papel diferente, o de coadjuvante de luxo, o de homem capaz de fazer a diferença no decorrer da partida, o de líder disposto a colocar o grupo à frente do próprio ego. Teria sido o gesto mais difícil, mas também o mais nobre. Aconteceu o contrário. Sua personalidade continuou a ser um fardo, sua presença pesou demais para permitir que a seleção portuguesa se emancipasse. E quando uma figura daquela estatura continua reivindicando o centro do palco, inevitavelmente acaba condicionando tudo: as hierarquias, as escolhas do técnico, até mesmo a liberdade dos companheiros.

    • Publicidade

  • GONÇALO RAMOS, A PRIMEIRA VÍTIMA

    A vítima mais evidente foi Gonçalo Ramos. A seleção de Portugal já contava com o centroavante do momento, mas não teve coragem de realmente confiar o ataque a ele. No entanto, os números falam por si: considerando os jogadores com pelo menos 150 minutos disputados na Copa do Mundo, Ramos possui a sexta melhor relação minutos-gols da história da competição, com quatro gols em apenas 187 minutos, um a cada 47 (dados da Opta). Uma estatística que, por si só, já basta para ilustrar a enorme oportunidade perdida. Ramos oferecia profundidade, mobilidade, intensidade e pressão. Tudo o que essa versão de Ronaldo já não era capaz de garantir. Mas a seleção portuguesa continuou girando em torno de seu ícone, em vez de em torno de seu atacante mais funcional. Foi uma escolha mais emocional do que técnica.

  • AS CULPAS DO TÉCNICO MARTINEZ

    E é aqui que as responsabilidades de Roberto Martínez se tornam ainda mais pesadas do que as de seu capitão. Pois um campeão pode ter dificuldade em aceitar o fim de sua carreira; um técnico, por outro lado, tem o dever de tomar decisões impopulares. Martínez não o fez. Ele não teve coragem suficiente para explicar que a seleção de Portugal precisava de algo diferente, não teve autoridade para tirar Ronaldo de um papel central que estava prejudicando a equipe. Ele optou pelo compromisso, quando o que era preciso era uma escolha. Ele tratou Ronaldo como um símbolo intocável, em vez de como um jogador a ser avaliado exclusivamente pelo que ainda poderia oferecer em campo. E essa foi sua maior falha.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • A COPA DO MUNDO DOS ARREPENDIMENTOS

    Os resultados também contam a mesma história. Portugal só venceu a Croácia depois que Ronaldo saiu de campo. Empatou contra o Congo e a Colômbia. Perdeu para a Espanha. Muito pouco para uma seleção que, pela qualidade e profundidade do elenco, poderia legitimamente aspirar a muito mais. Este Mundial deixa, acima de tudo, um sentimento de pesar. Pois Portugal tinha talento em todas as posições, ideias, reservas e uma nova geração pronta para assumir o bastão. Faltou-lhe a coragem de acompanhar essa transição. As grandes equipes se tornam tais quando nenhum nome é mais importante do que a própria equipe.

  • REFÉNS DO PASSADO

    Portugal, por sua vez, permaneceu refém de seu próprio passado. Ronaldo deveria ter sido o primeiro a perceber isso. Martínez deveria ter feito com que ele entendesse isso. Nenhum dos dois o fez. E uma seleção formada para sonhar acabou carregando o peso de sua própria lenda, transformando seu jogador mais icônico no lastro que nunca teve coragem de deixar no cais.