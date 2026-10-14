O novo Perugia de Alessandro Gaucci: espetáculo, renascimento, polêmicas e a suspensão

O Perugia ocupa atualmente o oitavo lugar do Grupo B da Série C, com 13 pontos, a uma distância enorme do líder Spezia (25), mas ainda na zona de playoffs. A direção espera que o desempenho da equipe melhore com o passar das semanas, à espera da janela de transferências de janeiro. "A janela de janeiro será importante", havia dito Gaucci em agosto. "Se estivermos lá em cima, já combinamos com os sócios que voltaremos a abrir a carteira para dar mais um impulso. Precisamos voltar a sonhar". Gaucci, além disso, injetou 800 mil euros nos cofres do clube para proteger as contas e garantir a estabilidade econômico-financeira do clube. No futuro, a ideia é ampliar o projeto com a criação de uma Academy internacional e a construção de um campo coberto. O Perugia deu um salto ao passado para sonhar com um futuro glorioso seguindo os passos da família Gaucci. As polêmicas e os shows nas entrevistas coletivas certamente não vão faltar.