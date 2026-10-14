Um novo Perugia, formado a poucos dias do primeiro compromisso oficial da temporada e "montado" para voltar a divertir o público no estádio. Foi concluída recentemente a operação que permitiu a Alessandro Gaucci, por meio do grupo "ArenaCuri", adquirir a propriedade do clube e se tornar, assim, seu principal rosto público. Ele aguarda a possibilidade de assumir o cargo de presidente. É um retorno ao passado para a torcida do Perugia, que, tantos anos depois, ainda guarda no coração os feitos de seu pai, Luciano, dono do Grifo dos Milagres, pelo qual passaram jogadores do calibre de Hidetoshi Nakata, Milan Rapaic e Zisis Vryzas (para citar apenas alguns).
O novo Perugia de Alessandro Gaucci: espetáculo, renascimento, polêmicas e a suspensão
A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
O grupo de investidores e Javier Faroni, que estava de saída do comando do clube, haviam assinado “o contrato preliminar para a venda de todas as cotas” em 3 de agosto, para permitir que a nova gestão atuasse imediatamente no mercado de transferências e montasse um time capaz de competir na Lega Pro e brigar por uma vaga nos playoffs. “Precisamos refazer quase todo o elenco, não restaram muitos jogadores”, havia afirmado Gaucci. Para o banco de reservas, no lugar do demitido Giovanni Tedesco (figura histórica do clube, com 183 partidas pela equipe), foi chamado Aimo Diana, que, em pouco tempo, recebeu vários reforços.
Os reforços para Diana
A diretoria, em particular, quis formar um elenco heterogêneo, contratando tanto jogadores experientes, capazes de contribuir de forma concreta desde o início, quanto jovens promessas para desenvolver e valorizar. No primeiro grupo estão, por exemplo, o meio-campista de 32 anos Elvis Kabashi (que já trabalhou com Diana no Renate e em Reggio Emilia), o atacante de 30 anos Pelle van Amersfoort (ex-Heerenveen) e o ponta de 28 anos Andrea Cisco (emprestado pelo Union Brescia). Já o goleiro Radoslaw Zelezny (da Roma), o lateral-esquerdo Dimitar Papazov (do Bologna) e o volante Gabriele Conti (da Fiorentina) têm 20 anos.
O DESEMPENHO DO PERUGIA
A estreia em campo, ocorrida em 15 de agosto, na primeira fase da Copa da Itália, foi negativa e resultou na eliminação do torneio. No campeonato, por outro lado, a equipe da Úmbria começou bem, com três resultados positivos consecutivos: duas vitórias, contra Ostiamare e Pineto, intercaladas por um empate fora de casa diante do Vis Pesaro. Depois, vieram três derrotas seguidas para Ravenna, Spezia e Grosseto e as vitórias sobre Reggiana e Gubbio. Por fim, no domingo, os comandados por Diana foram derrotados pelo Vado ao término de uma partida que provocou várias polêmicas e a revolta de Gaucci contra o árbitro Vincenzi ("não agiu de boa-fé"). As declarações custaram caro ao próprio Gaucci, suspenso por três meses pelo juiz desportivo.
A POSIÇÃO NA TABELA E AS PERSPECTIVAS FUTURAS
O Perugia ocupa atualmente o oitavo lugar do Grupo B da Série C, com 13 pontos, a uma distância enorme do líder Spezia (25), mas ainda na zona de playoffs. A direção espera que o desempenho da equipe melhore com o passar das semanas, à espera da janela de transferências de janeiro. "A janela de janeiro será importante", havia dito Gaucci em agosto. "Se estivermos lá em cima, já combinamos com os sócios que voltaremos a abrir a carteira para dar mais um impulso. Precisamos voltar a sonhar". Gaucci, além disso, injetou 800 mil euros nos cofres do clube para proteger as contas e garantir a estabilidade econômico-financeira do clube. No futuro, a ideia é ampliar o projeto com a criação de uma Academy internacional e a construção de um campo coberto. O Perugia deu um salto ao passado para sonhar com um futuro glorioso seguindo os passos da família Gaucci. As polêmicas e os shows nas entrevistas coletivas certamente não vão faltar.
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