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Manchester United v Crystal Palace - FA Youth CupGetty Images Sport
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O negócio enigmático do Real: do inferno do United rumo ao desconhecido

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J. Gabriel
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A iminente transferência do jovem talento inglês Jay Jay Gabriel levanta questionamentos sobre a escolha de seu próximo destino, depois de ele decidir se afastar do Manchester United em busca de maiores oportunidades para atuar pelo time principal, enquanto sua possível ida ao Real Madrid parece colocá-lo diante de um desafio não menos difícil do que o que enfrentou em Old Trafford.

Gabriel tem apenas 16 anos, mas provocou um terremoto dentro do Manchester United, após considerar que as oportunidades que o clube lhe ofereceu não atendem à sua ambição de ingressar no mundo do futebol profissional.

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  • Exigências rejeitadas: a resposta decisiva do United

    Depois de uma forte disputa entre vários dos grandes clubes europeus, a exemplo de Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e Barcelona, o Real Madrid passou a ser o destino mais próximo do jogador, segundo informou o site do jornal espanhol Sport.

    Porém, sua escolha parece curiosa; pois, depois de ter reivindicado um papel maior que não encontrou em Manchester, decidiu se juntar a um dos times mais ferozes no que diz respeito à disputa pelas posições em que atua bem.

    A ambição do jogador e seu entorno familiar foram um elemento decisivo no rumo das negociações com o Manchester United. Entre as exigências reveladas estava a condição de ser integrado de forma permanente aos treinos do time principal, além de obter pelo menos 20 minutos em algumas partidas.

    No âmbito financeiro, comentou-se que suas exigências se aproximaram de um milhão de euros por ano, um número extremamente elevado para um jogador que ainda não ultrapassou os 16 anos. Mas o Manchester United não aceitou essas condições, encerrando assim a relação entre as duas partes.

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  • Passo intrigante: o caminho no United era mais fácil!

    O paradoxo aparece quando se olha para o destino escolhido por Gabriel; pois, embora o Real Madrid represente uma vitrine excepcional para qualquer jogador, é também um dos ambientes mais difíceis em que se pode garantir participação regular, especialmente nas posições que o talento inglês costuma ocupar.

    O clube merengue possui um grande grupo de nomes que disputam esses espaços em um futuro próximo; Arda Güler se tornou um dos elementos importantes da equipe, enquanto Endrick ainda faz parte do projeto do clube para o futuro, ao mesmo tempo em que se espera o retorno de Franco Mastantuono de seu empréstimo para disputar uma vaga na escalação.

    E pode ser que a eles se junte também Nico Paz, já que o Real Madrid possui uma opção de recomprá-lo por 80 milhões de euros. E a lista de concorrentes não para por aí, pois inclui também Jude Bellingham, Brahim Díaz, Rodrygo, Diomande e Vinícius Júnior.

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    E a pouca idade desses jogadores não parece que vai tornar a concorrência menos difícil em um futuro próximo; pois a maioria dos nomes mencionados está ligada a contratos de longa duração com o Real Madrid, enquanto outros negociam a renovação de seu vínculo com o clube.

    Portanto, a questão não diz respeito apenas ao nível dos concorrentes, mas também às suas idades, o que significa que continuarão nos planos da equipe por muitos anos, segundo análise do "Sport".

    E de acordo com o que apontam relatos ingleses, o Real Madrid ofereceu a Gabriel e seu entorno um plano para seu desenvolvimento que começa jogando pelo Castilla e participando da Liga dos Campeões da UEFA de juvenis, sendo o passo seguinte juntar-se ao time principal em um período relativamente curto.

    E o Sport concluiu: "Apesar da atratividade desse caminho como uma rota rumo à elite, ele não difere muito da proposta que o Manchester United apresentou ao jogador. Pois, se o objetivo principal de Gabriel e seu entorno é chegar rapidamente ao time principal, talvez suas chances fossem maiores em Manchester, considerando a crise pela qual passa o clube inglês, em comparação com o tamanho da concorrência dentro do Real Madrid".

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