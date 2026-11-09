O paradoxo aparece quando se olha para o destino escolhido por Gabriel; pois, embora o Real Madrid represente uma vitrine excepcional para qualquer jogador, é também um dos ambientes mais difíceis em que se pode garantir participação regular, especialmente nas posições que o talento inglês costuma ocupar.

O clube merengue possui um grande grupo de nomes que disputam esses espaços em um futuro próximo; Arda Güler se tornou um dos elementos importantes da equipe, enquanto Endrick ainda faz parte do projeto do clube para o futuro, ao mesmo tempo em que se espera o retorno de Franco Mastantuono de seu empréstimo para disputar uma vaga na escalação.

E pode ser que a eles se junte também Nico Paz, já que o Real Madrid possui uma opção de recomprá-lo por 80 milhões de euros. E a lista de concorrentes não para por aí, pois inclui também Jude Bellingham, Brahim Díaz, Rodrygo, Diomande e Vinícius Júnior.

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E a pouca idade desses jogadores não parece que vai tornar a concorrência menos difícil em um futuro próximo; pois a maioria dos nomes mencionados está ligada a contratos de longa duração com o Real Madrid, enquanto outros negociam a renovação de seu vínculo com o clube.

Portanto, a questão não diz respeito apenas ao nível dos concorrentes, mas também às suas idades, o que significa que continuarão nos planos da equipe por muitos anos, segundo análise do "Sport".

E de acordo com o que apontam relatos ingleses, o Real Madrid ofereceu a Gabriel e seu entorno um plano para seu desenvolvimento que começa jogando pelo Castilla e participando da Liga dos Campeões da UEFA de juvenis, sendo o passo seguinte juntar-se ao time principal em um período relativamente curto.

E o Sport concluiu: "Apesar da atratividade desse caminho como uma rota rumo à elite, ele não difere muito da proposta que o Manchester United apresentou ao jogador. Pois, se o objetivo principal de Gabriel e seu entorno é chegar rapidamente ao time principal, talvez suas chances fossem maiores em Manchester, considerando a crise pela qual passa o clube inglês, em comparação com o tamanho da concorrência dentro do Real Madrid".

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