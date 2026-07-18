A superstição está longe de ser um caso isolado entre os sul-americanos apaixonados por futebol. Eventuais rituais, chamados de “cablas” na Argentina, já fazem quase parte das boas maneiras. Eles servem para amenizar o medo e a insegurança que acompanham eventos como uma partida de futebol, que estão fora do controle da pessoa. Além disso, a fé religiosa e rituais desse tipo costumam estar intimamente ligados. Por exemplo, Messi pediu proteção a Deus antes da Copa do Mundo, enquanto um jornalista levou suas chuteiras para serem abençoadas na Basílica de Luján — um dos mais importantes locais de peregrinação católica da Argentina.

No entanto, a final da Copa do Mundo não ficará totalmente sem a presença de figuras políticas de destaque. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum também estará presente. Ela anunciou na sexta-feira sua visita a convite do presidente dos EUA, Donald Trump. Anteriormente, Sheinbaum havia decidido não comparecer aos jogos disputados no México, embora o país seja, ao lado do Canadá, um dos três co-anfitriões do torneio. Além de Trump e Sheinbaum, o rei Felipe VI da Espanha e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez também confirmaram presença para domingo.