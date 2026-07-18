No entanto, sua desistência não se deve a motivos de saúde. Também não há qualquer aversão pessoal. Conforme anunciou o jogador de 55 anos, sua superstição simplesmente não permite que ele viaje para a final, que será disputada nos arredores de Nova York no domingo (21h, horário da Europa Central).
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O motivo é curioso! O chefe de Estado da Argentina não quer, “em hipótese alguma”, entrar no país para a final da Copa do Mundo
“Sob nenhuma circunstância” ele entrará no avião, declarou Milei à emissora de rádio argentina El Observador. Em vez disso, ele acompanhará a final de sua residência presidencial em Buenos Aires. Assim como fez com os jogos anteriores de Lionel Messi e companhia na Copa do Mundo.
Outro ritual: Milei mantém o aquecimento desligado, embora o inverno já tenha chegado à Argentina. Em vez disso, ele usa um casaco grosso, que vestiu durante as quartas de final contra a Suíça (3 a 1). “Quando tirei o casaco, levamos um gol, então voltei a vesti-lo e não o tirei mais desde então”, disse ele.
- Getty Images News
Personalidades políticas na final da Copa do Mundo: Sheinbaum também estará presente
A superstição está longe de ser um caso isolado entre os sul-americanos apaixonados por futebol. Eventuais rituais, chamados de “cablas” na Argentina, já fazem quase parte das boas maneiras. Eles servem para amenizar o medo e a insegurança que acompanham eventos como uma partida de futebol, que estão fora do controle da pessoa. Além disso, a fé religiosa e rituais desse tipo costumam estar intimamente ligados. Por exemplo, Messi pediu proteção a Deus antes da Copa do Mundo, enquanto um jornalista levou suas chuteiras para serem abençoadas na Basílica de Luján — um dos mais importantes locais de peregrinação católica da Argentina.
No entanto, a final da Copa do Mundo não ficará totalmente sem a presença de figuras políticas de destaque. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum também estará presente. Ela anunciou na sexta-feira sua visita a convite do presidente dos EUA, Donald Trump. Anteriormente, Sheinbaum havia decidido não comparecer aos jogos disputados no México, embora o país seja, ao lado do Canadá, um dos três co-anfitriões do torneio. Além de Trump e Sheinbaum, o rei Felipe VI da Espanha e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez também confirmaram presença para domingo.
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