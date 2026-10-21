Zachary Athekame é uma das estrelas da Ligue 1 2026-27. O suíço, que atua pelo lado do campo e chegou por empréstimo do Milan, vive uma temporada de destaque, com dois gols e três assistências. O desempenho lhe garantiu uma convocação para a seleção suíça comandada por Yakin, pela qual deu duas assistências na partida de estreia na Macedônia do Norte. Na França, foi comparado a David Beckham por sua habilidade nos cruzamentos. É um exagero, mas a comparação ajuda a destacar suas qualidades.
O Milan negocia com o Lyon: quer o retorno de Zachary Athekame em janeiro
TENTATIVA PARA JANEIRO
Se o Lyon lidera a Ligue 1 com 14 ao lado do Paris Saint-Germain, isso também se deve ao ex-ponta do Young Boys, contratado pelo Milan por 10 milhões de euros no verão de 2025, além de uma porcentagem de 10% sobre uma futura revenda a favor do clube suíço. Sua grande temporada certamente não passou despercebida na via Aldo Rossi. Segundo informa hoje La Gazzetta dello Sport, o Milan estaria pensando seriamente em trazê-lo de volta à Itália já em janeiro, sem esperar até junho.
VOLTARÁ AO MILAN
Athekame, que disputou 29 partidas e marcou 2 gols na temporada passada sob o comando de Allegri, é considerado o reforço certo para o lado direito: o reserva de Gila, caso a equipe jogue com uma linha de quatro defensores, ou de Chukwueze, se a opção for pelo 3-4-2-1. O Lyon, por enquanto, resiste, mas há espaço para negociar, sobretudo se conseguir encontrar uma alternativa. A questão foi apenas adiada: Athekame certamente voltará a vestir a camisa do Milan em 2027, em janeiro ou junho.
QUANTO GANHA ATHEKAME
O suíço nascido em 2004 tem contrato com o Milan até 2030. Seu salário, segundo o Calcio e Finanza, é de 1 milhão de euros líquidos, cerca de 1,85 milhão de euros brutos.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.