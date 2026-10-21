Zachary Athekame é uma das estrelas da Ligue 1 2026-27. O suíço, que atua pelo lado do campo e chegou por empréstimo do Milan, vive uma temporada de destaque, com dois gols e três assistências. O desempenho lhe garantiu uma convocação para a seleção suíça comandada por Yakin, pela qual deu duas assistências na partida de estreia na Macedônia do Norte. Na França, foi comparado a David Beckham por sua habilidade nos cruzamentos. É um exagero, mas a comparação ajuda a destacar suas qualidades.



