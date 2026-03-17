O Milan está de olho em Rafael Leão, que está descontente? O substituto pode vir da Bundesliga

O técnico do Milan, Massimiliano Allegri, escalou Leão, que por formação é ponta, como centroavante na partida contra a Lazio. Seu jogador teve um desempenho fraco. Aos 67 minutos, Allegri o substituiu por Niclas Füllkrug. Leão reagiu irritado e, a princípio, saiu do campo tão devagar que o goleiro Mike Maignan precisou acalmá-lo. Ao chegar à linha lateral, Allegri tentou abraçar Leão duas vezes, mas este empurrou levemente o técnico e reclamou com gestos exagerados. Mais tarde, ele descarregou sua frustração em várias garrafas de água, antes de supostamente ter ocorrido uma discussão no vestiário com o ex-jogador da Bundesliga Christian Pulisic.

Em seguida, vieram as críticas do ex-capitão do Milan, Massimo Ambrosini, na DAZN: “A frustração que ele demonstra quando é substituído, ele deveria demonstrar quando está em campo. Assim, ele passa a impressão de que lhe falta ambição. Aos 34 minutos, ele tinha tido apenas quatro toques na bola, incluindo uma cabeçada. Parece que ele precisa sempre ser incentivado e que não tem essa vontade dentro de si.”

Ambrosini considerou Leão “um desperdício” como centroavante e destacou que teria preferido escalar o craque do drible na lateral.

Enquanto isso, Allegri tentou minimizar a situação. “Leão estava um pouco irritado porque gostaria de ter tido mais apoio em algumas situações”, disse o técnico. “Então, ele ficou um pouco chateado. Mas essas coisas podem acontecer durante uma partida.”