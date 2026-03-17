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Rafael Leao Milan 2026Getty Images
Falko Blöding

Traduzido por

O Milan está de olho em Rafael Leão, que está descontente? O substituto pode vir da Bundesliga

Em Milão, parece que já estão cansados do comportamento de Rafael Leão e, neste momento, estão abertos à possibilidade de vender o português.

O drama em torno de Rafael Leão no Estádio Olímpico de Roma na noite de domingo pode ter graves consequências para o futuro do português no AC Milan. É o que afirma a Gazzetta dello Sport.

  • Assim, Leão não seria mais intocável no Rossoneri, e o clube estaria disposto a ouvir eventuais ofertas por ele nos próximos meses. Uma proposta de renovação antecipada do contrato até o verão de 2030 estaria em risco e, mesmo que concretizada, não seria garantia de que Leão permaneça na cidade da moda além do verão.

    O jogador de 26 anos, que também foi várias vezes especulado como nova contratação do Bayern de Munique, é o jogador mais bem pago do Milan após sua última renovação de contrato no verão de 2023. Ele deve ganhar cerca de 6,5 milhões de euros líquidos por ano, e seu valor de rescisão está fixado em 170 milhões de euros.

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  • FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-MILANAFP

    Rafael Leão perde a cabeça após ser substituído contra a Lazio

    O técnico do Milan, Massimiliano Allegri, escalou Leão, que por formação é ponta, como centroavante na partida contra a Lazio. Seu jogador teve um desempenho fraco. Aos 67 minutos, Allegri o substituiu por Niclas Füllkrug. Leão reagiu irritado e, a princípio, saiu do campo tão devagar que o goleiro Mike Maignan precisou acalmá-lo. Ao chegar à linha lateral, Allegri tentou abraçar Leão duas vezes, mas este empurrou levemente o técnico e reclamou com gestos exagerados. Mais tarde, ele descarregou sua frustração em várias garrafas de água, antes de supostamente ter ocorrido uma discussão no vestiário com o ex-jogador da Bundesliga Christian Pulisic.

    Em seguida, vieram as críticas do ex-capitão do Milan, Massimo Ambrosini, na DAZN: “A frustração que ele demonstra quando é substituído, ele deveria demonstrar quando está em campo. Assim, ele passa a impressão de que lhe falta ambição. Aos 34 minutos, ele tinha tido apenas quatro toques na bola, incluindo uma cabeçada. Parece que ele precisa sempre ser incentivado e que não tem essa vontade dentro de si.”

    Ambrosini considerou Leão “um desperdício” como centroavante e destacou que teria preferido escalar o craque do drible na lateral.

    Enquanto isso, Allegri tentou minimizar a situação. “Leão estava um pouco irritado porque gostaria de ter tido mais apoio em algumas situações”, disse o técnico. “Então, ele ficou um pouco chateado. Mas essas coisas podem acontecer durante uma partida.”

  • AC Milan: Antonio Nusa substituirá Rafael Leão?

    Não é a primeira vez que Leão é alvo de críticas por causa de sua linguagem corporal questionável e seu comportamento em campo; isso já aconteceu com ele várias vezes nos últimos anos. Na temporada atual, seu desempenho tem sido irregular e, após 24 partidas oficiais, ele soma dez gols e duas assistências.

    Caso o segundo colocado da Série A e seu craque realmente se separem após esta temporada, já haveria um candidato para sucedê-lo: segundo a Gazzetta dello Sport, o nome do ponta-ala do RB Leipzig, Antonio Nusa, está na lista dos dirigentes milaneses. O jogador da seleção norueguesa estaria disponível por 35 milhões de euros.

  • Leao Cremonese Milan 01032026Getty Images

    A história da transferência de Rafael Leão:

    AnoClube anteriorNovo clubeValor da transferência
    2018Sporting CPOSC Lille20,20 milhões de euros
    2019OSC LilleAC Milan49,5 milhões de euros
Campeonato Italiano
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