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CM Grafica Cisse Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti
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O Milan blinda a joia Cisse: renovação pronta, com aumento salarial. Todos os valores

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Após o hat-trick na Liga Europa, o Milan quer acelerar a renovação do contrato do jogador nascido em 2006.

O Milan quer garantir a permanência de Alphadjo Cisse. Depois de um início de temporada de destaque, com cinco gols em sete partidas e o extraordinário hat-trick marcado em Salzburgo pela Liga Europa, o jovem talento do Milan, nascido em 2006, entrou nos planos da diretoria, disposta a recompensar sua evolução com um novo acordo. Os primeiros contatos com seus representantes podem ocorrer já na próxima semana, com o objetivo de concluir a negociação até o fim de 2026.


Contratado em janeiro junto ao Verona depois de ficar a um passo do PSV Eindhoven, e então emprestado ao Catanzaro até o fim da temporada 2025-26, Cisse assinou contrato até 2030, com um salário próximo de 800 mil euros por temporada. Em janeiro, a intervenção do Milan havia mudado no último momento o destino do jogador, que escolheu sem hesitar o clube.

  • A ideia para a renovação e os valores

    Agora, o clube quer prorrogar o contrato por mais uma temporada, com opção de extensão por outra, e acompanhar a renovação de um aumento salarial significativo. A ideia é elevar o salário para 1,2 milhão a 1,3 milhão de euros, mais bônus, pelo restante da temporada atual, chegando a cerca de 1,5 milhão a partir da próxima. A proposta prevê aumentos graduais para recompensar o desempenho do jovem atacante, de modo que ele passe a ganhar, nos próximos anos, primeiro 2,5 milhões de euros por temporada e depois 3 milhões.


    A negociação faz parte da estratégia do Milan, que pretende investir nos jovens e construir uma equipe com uma sólida base italiana. Cisse, jogador da seleção sub-21, está entre as apostas para o futuro, ao lado de Bartesaghi, Camarda, Comotto e Torriani.


    As atuações recentes aceleraram as avaliações do clube: a renovação pode ser acertada já nas próximas semanas e, de qualquer forma, até o fim de 2026. O Milan, que em janeiro conseguiu entrar na disputa pelo jogador quando a transferência para o PSV parecia definida, quer agora fortalecer o vínculo com um dos talentos mais promissores de seu projeto.

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