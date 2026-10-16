O Milan quer garantir a permanência de Alphadjo Cisse. Depois de um início de temporada de destaque, com cinco gols em sete partidas e o extraordinário hat-trick marcado em Salzburgo pela Liga Europa, o jovem talento do Milan, nascido em 2006, entrou nos planos da diretoria, disposta a recompensar sua evolução com um novo acordo. Os primeiros contatos com seus representantes podem ocorrer já na próxima semana, com o objetivo de concluir a negociação até o fim de 2026.
Contratado em janeiro junto ao Verona depois de ficar a um passo do PSV Eindhoven, e então emprestado ao Catanzaro até o fim da temporada 2025-26, Cisse assinou contrato até 2030, com um salário próximo de 800 mil euros por temporada. Em janeiro, a intervenção do Milan havia mudado no último momento o destino do jogador, que escolheu sem hesitar o clube.