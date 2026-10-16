Agora, o clube quer prorrogar o contrato por mais uma temporada, com opção de extensão por outra, e acompanhar a renovação de um aumento salarial significativo. A ideia é elevar o salário para 1,2 milhão a 1,3 milhão de euros, mais bônus, pelo restante da temporada atual, chegando a cerca de 1,5 milhão a partir da próxima. A proposta prevê aumentos graduais para recompensar o desempenho do jovem atacante, de modo que ele passe a ganhar, nos próximos anos, primeiro 2,5 milhões de euros por temporada e depois 3 milhões.





A negociação faz parte da estratégia do Milan, que pretende investir nos jovens e construir uma equipe com uma sólida base italiana. Cisse, jogador da seleção sub-21, está entre as apostas para o futuro, ao lado de Bartesaghi, Camarda, Comotto e Torriani.





As atuações recentes aceleraram as avaliações do clube: a renovação pode ser acertada já nas próximas semanas e, de qualquer forma, até o fim de 2026. O Milan, que em janeiro conseguiu entrar na disputa pelo jogador quando a transferência para o PSV parecia definida, quer agora fortalecer o vínculo com um dos talentos mais promissores de seu projeto.