De saída do Milan por estar fora do projeto técnico de Ruben Amorim, Christopher Nkunku pode voltar à Bundesliga: exatamente ao Leipzig, onde literalmente explodiu antes de se transferir para o Chelsea em 2023. Nestas horas, o clube alemão teve contatos com o estafe do francês, com os rossoneri abertos a um empréstimo.
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O Milan abre a possibilidade de empréstimo por Nkunku: novos contatos com Leipzig e Galatasaray
Leipzig à frente de Roma e Manchester United
Fora da lista de convocados para o amistoso que o Milan disputou na Polônia contra o Manchester United, na sexta-feira ele deixou Milanello por motivos pessoais, para depois voltar a treinar individualmente. Agora, o mercado está se movimentando por ele e, além dos rumores que o colocavam na mira de Roma e Manchester United, nestas horas avançou de forma concreta o clube da Red Bull.
Cuidado com o Galatasaray
Após os desdobramentos de ontem, sobretudo os que envolvem Rafael Leão, Milan e Galatasaray também tiveram conversas sobre Nkunku, com outros contatos previstos nas próximas horas.
Quanto o Milan pede
O Milan investiu 37 milhões de euros mais 5 milhões de euros em bônus (que não foram atingidos) para levar Nkunku a Milão durante a última janela de verão. Para não registrar prejuízo na venda, será necessária uma transferência em definitivo por 30 milhões de euros (valores fora do mercado neste momento) ou então um empréstimo oneroso com opção/obrigação de compra de pelo menos 22,6 milhões de euros. Mas, nas últimas horas, o Milan também abriu a possibilidade de um empréstimo com opção de compra.
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