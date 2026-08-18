O Milan abre a possibilidade de empréstimo por Nkunku: novos contatos com Leipzig e Galatasaray

O Milan investiu 37 milhões de euros mais 5 milhões de euros em bônus (que não foram atingidos) para levar Nkunku a Milão durante a última janela de verão. Para não registrar prejuízo na venda, será necessária uma transferência em definitivo por 30 milhões de euros (valores fora do mercado neste momento) ou então um empréstimo oneroso com opção/obrigação de compra de pelo menos 22,6 milhões de euros. Mas, nas últimas horas, o Milan também abriu a possibilidade de um empréstimo com opção de compra.