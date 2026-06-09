O Manchester United planeja uma transferência surpreendente para um titular do Leeds United

O Manchester United está avaliando a contratação do goleiro Darlow, do Leeds, antes do início da nova temporada. De acordo com o The Athletic, o clube está em busca de um goleiro reserva experiente, e o jogador de 35 anos está entre as opções preferidas. O contrato de Darlow no Elland Road expira no final do mês, o que significa que ele poderia estar disponível para uma transferência a título gratuito.

O Leeds gostaria de manter o jogador da seleção do País de Gales, mas espera-se que ele saia neste verão. A perspectiva de ingressar em um clube que disputa a Liga dos Campeões pode ser atraente para Darlow. No entanto, o United pode enfrentar concorrência de outros clubes interessados, enquanto o goleiro se prepara para decidir seu futuro.