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Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

O Manchester United planeja uma transferência surpreendente para um titular do Leeds United

Mercado da bola
Manchester United
K. Darlow
Premier League
Leeds

O Manchester United está considerando uma contratação no meio do ano do goleiro Karl Darlow, do Leeds United, com o objetivo de reforçar seu elenco de goleiros. O experiente jogador da seleção do País de Gales estará disponível para uma transferência sem custos quando seu contrato expirar neste mês, o que o torna uma opção atraente para um clube que busca bons negócios no mercado.

  • Darlow surge como principal alvo do United

    O Manchester United está avaliando a contratação do goleiro Darlow, do Leeds, antes do início da nova temporada. De acordo com o The Athletic, o clube está em busca de um goleiro reserva experiente, e o jogador de 35 anos está entre as opções preferidas. O contrato de Darlow no Elland Road expira no final do mês, o que significa que ele poderia estar disponível para uma transferência a título gratuito.

    O Leeds gostaria de manter o jogador da seleção do País de Gales, mas espera-se que ele saia neste verão. A perspectiva de ingressar em um clube que disputa a Liga dos Campeões pode ser atraente para Darlow. No entanto, o United pode enfrentar concorrência de outros clubes interessados, enquanto o goleiro se prepara para decidir seu futuro.

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  • Karl Darlow training after covidGetty Images

    A reformulação da posição de goleiro pode definir o verão do United

    O interesse do United em Darlow surge em meio a relatos de que tanto Altay Bayindir quanto André Onana poderiam deixar o clube durante a janela de transferências de verão. O clube está, portanto, buscando formas de reforçar a posição, mantendo a flexibilidade no orçamento.

    Darlow entra na lista de candidatos após uma campanha impressionante com o Leeds. Ele disputou 22 partidas no campeonato, não sofreu gols em cinco jogos e sofreu 27 gols. Ele também fez 63 defesas dos 90 chutes que enfrentou.

    O aspecto financeiro da negociação é particularmente atraente. Contratar um goleiro experiente sem pagar taxa de transferência permitiria ao United direcionar mais recursos para o reforço de outras áreas do elenco.

  • O United continua avaliando opções para a posição de goleiro

    Relatos indicam que os Red Devils planejam mudanças significativas no elenco de goleiros durante a atual janela de transferências. Darlow é visto como uma possível contratação, capaz de trazer experiência e concorrência para Senne Lammens. A equipe de recrutamento do United também está considerando outras opções enquanto avalia a melhor solução para a próxima temporada, com Sam Johnstone, do Wolves, também sendo cogitado. A busca do clube continua, à medida que são avaliados fatores tanto esportivos quanto financeiros.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chegou a hora de decidir, à medida que crescem os rumores sobre uma possível transferência

    O futuro de Darlow provavelmente ficará mais claro assim que seu contrato com o Leeds chegar ao fim, no final deste mês. Com o interesse crescente, o goleiro poderá em breve avaliar as ofertas de clubes que buscam reforçar sua experiência entre os postes. O desfecho de eventuais saídas do atual elenco de goleiros poderá, em última instância, determinar a rapidez com que o clube agirá no mercado.