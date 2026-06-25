O Manchester United estuda uma contratação surpreendente do goleiro da Escócia na Copa do Mundo

Caso sua transferência demore, Onana poderá vir a atuar nos próximos amistosos contra o Wrexham, em Helsinque, no dia 18 de julho, e contra o Rosenborg, no dia 24 de julho. Bayindir retornará de férias prolongadas de três semanas após a Copa do Mundo — após a eliminação precoce da Turquia pela Austrália e pelo Paraguai — antes de resolver uma possível transferência para o Besiktas. O elenco de goleiros, agora definido, enfrentará um teste imediato no campeonato nacional quando o United estrear na Premier League fora de casa, contra o recém-promovido Hull City, no dia 22 de agosto.