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O Manchester United estuda uma contratação surpreendente do goleiro da Escócia na Copa do Mundo
O goleiro dos Red Devils
A equipe de contratações do Old Trafford está de olho no experiente goleiro para facilitar uma reformulação abrangente da atual hierarquia de goleiros do clube. De acordo com o jornal The Sun, Gunn tornou-se um alvo importante após ter atuado recentemente pela Escócia nas partidas da Copa do Mundo contra o Haiti, Marrocos e Brasil. O ex-jogador do Norwich City tem uma forte ligação histórica com o diretor de futebol do United, Jason Wilcox, desde o tempo em que atuaram juntos na base do Manchester City.
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Onana foi instruído a se retirar
A busca ativa do clube por opções alternativas decorre da decisão firme de se desfazer tanto de Altay Bayindir quanto do ex-jogador do Inter, André Onana. A diretoria informou explicitamente ao jogador da seleção de Camarões sua intenção de vendê-lo durante a atual janela de transferências, embora ele ainda deva se apresentar para os primeiros treinos da pré-temporada daqui a duas semanas, caso o negócio não seja fechado. Enquanto isso, espera-se que Bayindir retorne à Turquia.
Lammens consolida sua posição de titular
O jovem goleiro Senne Lammens se consolidou como o titular indiscutível em Old Trafford desde que estreou contra o Sunderland em outubro passado. No entanto, com o retorno das partidas de elite da Liga dos Campeões à sua agenda lotada na próxima temporada, a equipe de contratações está determinada a garantir um concorrente confiável e experiente. O United também tem acompanhado o goleiro veterano do Leeds United, Karl Darlow, enquanto o jovem Radek Vitek, que retorna de um empréstimo, expressou explicitamente sua relutância em voltar apenas como reserva.
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Os testes de pré-temporada ganham destaque
Caso sua transferência demore, Onana poderá vir a atuar nos próximos amistosos contra o Wrexham, em Helsinque, no dia 18 de julho, e contra o Rosenborg, no dia 24 de julho. Bayindir retornará de férias prolongadas de três semanas após a Copa do Mundo — após a eliminação precoce da Turquia pela Austrália e pelo Paraguai — antes de resolver uma possível transferência para o Besiktas. O elenco de goleiros, agora definido, enfrentará um teste imediato no campeonato nacional quando o United estrear na Premier League fora de casa, contra o recém-promovido Hull City, no dia 22 de agosto.