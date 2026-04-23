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O Manchester United deixa clara sua decisão sobre o futuro de Bruno Fernandes, "em qualquer circunstância"
O United descartou uma saída no meio do ano
O Manchester United tomou medidas para dissipar qualquer incerteza remanescente em torno do futuro de Fernandes em Old Trafford. Segundo o jornal The Sun, a diretoria do clube deixou claro ao meio-campista de 31 anos que não deseja que ele saia sob nenhuma circunstância durante a próxima janela de transferências.
Essa postura firme marca uma mudança significativa na retórica em relação aos períodos anteriores da temporada. Anteriormente, acreditava-se que o United estivesse disposto a vender Fernandes ao clube saudita Al-Nassr diante de uma oferta de 80 milhões de libras. No entanto, o capitão do clube acabou sendo convencido a ficar pelo ex-técnico Ruben Amorim, e a diretoria agora se alinhou à visão de manter seu líder carismático.
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Respondendo às preocupações do capitão
A decisão da diretoria de oferecer essas garantias em particular foi motivada por comentários que Fernandes fez à emissora portuguesa Canal 11 em dezembro. Durante essa entrevista, o meio-campista admitiu que se sentiu “magoado” com a aparente disposição do clube de lucrar com sua venda. Para corrigir isso, os dirigentes em Carrington deixaram claro ao jogador da seleção portuguesa que o clube quer que ele seja peça central de um time do United bem-sucedido daqui para frente.
O clube acredita que essa garantia no meio da temporada teve um papel fundamental na forma sensacional de Fernandes. O capitão é atualmente um dos favoritos ao prêmio de Jogador do Ano da PFA, tendo registrado 18 assistências na Premier League até o momento nesta temporada.
Líder dentro e fora de campo
O goleiro do United, Senne Lammens, reforçou recentemente a ideia de que Fernandes está totalmente comprometido com a causa em Old Trafford. Após uma vitória crucial por 1 a 0 sobre o Chelsea, o goleiro belga elogiou os altos padrões do capitão e seu papel como referência no vestiário.
“Ele nem sempre é o mais falante. Ele se faz ouvir quando precisa, especialmente antes de jogos importantes”, explicou Lammens. “Ou quando enfrentamos mais dificuldades, ele também é alguém que é muito, muito exigente consigo mesmo e com todos os outros.”
“É por isso que, às vezes, ele pode parecer um pouco frustrado quando as coisas não estão indo do jeito que queremos. Mas acho que é assim que tem que ser neste nível, porque ele quer ganhar a Liga dos Campeões e quer ganhar a Premier League.”
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Cláusula de rescisão e situação contratual
Embora o United tenha deixado claras suas intenções, o contrato de Fernandes inclui uma possível complicação na forma de uma cláusula de rescisão de € 65 milhões (56,5 milhões de libras). Essa cláusula pode ser acionada por clubes fora da Inglaterra, o que anteriormente mantinha os gigantes europeus e do Oriente Médio em alerta máximo. No entanto, o jogador expressou recentemente sua renovada satisfação em Manchester, e o clube acredita que seu futuro está garantido.
Fernandes está oficialmente sob contrato até 2027, com o clube detendo a opção de renovação por mais um ano. Com a equipe atualmente em terceiro lugar na tabela sob o comando de Michael Carrick e prestes a retornar à competição de elite da Europa, a diretoria está confiante de que o apelo da Liga dos Campeões superará quaisquer ofertas externas.