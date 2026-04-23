O Manchester United deixa clara sua decisão sobre o futuro de Bruno Fernandes, "em qualquer circunstância"

O goleiro do United, Senne Lammens, reforçou recentemente a ideia de que Fernandes está totalmente comprometido com a causa em Old Trafford. Após uma vitória crucial por 1 a 0 sobre o Chelsea, o goleiro belga elogiou os altos padrões do capitão e seu papel como referência no vestiário.

“Ele nem sempre é o mais falante. Ele se faz ouvir quando precisa, especialmente antes de jogos importantes”, explicou Lammens. “Ou quando enfrentamos mais dificuldades, ele também é alguém que é muito, muito exigente consigo mesmo e com todos os outros.”

“É por isso que, às vezes, ele pode parecer um pouco frustrado quando as coisas não estão indo do jeito que queremos. Mas acho que é assim que tem que ser neste nível, porque ele quer ganhar a Liga dos Campeões e quer ganhar a Premier League.”