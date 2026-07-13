“O maior desafio” acirra o encontro entre França e Espanha... Quem conseguirá superá-lo?





Mbappé, Dembélé, Oliasi, Doi, Barkola e Mateta chegaram à Copa do Mundo depois de marcarem cerca de 150 gols por seus clubes durante a temporada 2025/2026.

Somando os gols marcados nos Estados Unidos, o total chega a cerca de 165 gols. E, considerando as assistências, os seis jogadores ultrapassaram com facilidade a marca de 200 contribuições diretas para gols durante a temporada.

Essa estatística ilustra a magnitude do desafio. A seleção francesa não se limita apenas aos artilheiros, mas conta com jogadores capazes de marcar, dar passes e criar oportunidades, e de fazer isso em diferentes posições.

Deschamps pode escalar Mbappé como ponta-de-lança ou na ala esquerda; utilizar Dembélé como ala, meia-armador ou atacante falso; dar a Oulissi liberdade para avançar em profundidade; explorar os espaços com Parkola; e aproveitar a criatividade de Doi; ou mudar completamente a dinâmica da partida ao colocar em campo o gigante Mateta, que mede 192 centímetros.

Mbappé é um pilar fundamental no esquema do Real Madrid. Ele encerrou a temporada com seu clube com 42 gols em competições oficiais e marcou mais oito gols na Copa do Mundo.

Com isso, o total de gols dele pelo clube e pela seleção chega a 50 em uma temporada em que também foi coroado artilheiro da Liga dos Campeões, com 15 gols. Além disso, a Copa do Mundo revelou seu lado mais letal, já que marcou 20 gols em 20 partidas nas três participações, e ele já busca quebrar os recordes do torneio.

Já com a seleção francesa, seus números são realmente impressionantes: 101 participações em gols (64 gols e 37 assistências) em 104 partidas, o que dá uma média de 0,97 participação por jogo.

Ao seu lado está Dembélé, menos brilhante, mas não menos decisivo. Após mais uma temporada frutífera com o Paris Saint-Germain, ele marcou cinco gols na Copa do Mundo e, junto com Mbappé, a dupla somou 13 gols.

Depois, há Oliisi... O ponta do Bayern de Munique não precisou marcar gols para dominar o torneio; ele faz isso por meio de seus passes.

Ele lidera a lista dos criadores de gols com cinco assistências e está perto de quebrar alguns recordes históricos. É o jogador que dá sentido à riqueza ofensiva da França.

Sua temporada na Alemanha foi realmente excepcional, já que ele encerrou a campanha com 54 participações em gols em todas as competições, um dos maiores números do futebol europeu.

Assim, a França reuniu três dos jogadores mais produtivos das cinco principais ligas em um único ataque: Dembélé contribuiu para um gol a cada 71 minutos, Mbappé a cada 75 minutos e Oulissi a cada 84 minutos. É impressionante.

A sensação de superioridade aumenta quando se olha para o banco de reservas, com suas inúmeras opções que Deschamps pode utilizar sem comprometer o poder ofensivo da equipe.