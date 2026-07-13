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france spainGetty Images

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“O maior desafio” acirra o encontro entre França e Espanha... Quem conseguirá superá-lo?

Especiais e Opinião
França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
K. Mbappe
O. Dembele
L. Yamal
França
Espanha
EUA

Confronto aguardado nas semifinais da Copa do Mundo

Os fãs de futebol aguardam ansiosamente um confronto acirrado entre França e Espanha, amanhã, terça-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026, que está sendo disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O jornal “Marca” afirmou que a partida de amanhã representará o “maior desafio”, o que acirrará a disputa nesse confronto tão aguardado.

A Espanha está plenamente ciente da magnitude do desafio que enfrenta, pois não se trata apenas de Kylian Mbappé, embora o capitão da seleção francesa esteja brilhando na Copa do Mundo em um ritmo altíssimo.

E não se trata apenas de Ousmane Dembélé, vencedor da Bola de Ouro, ou de Ousmane Dembélé, o jogador que mais deu assistências no torneio, mas sim de uma combinação de todos eles juntos... Um grupo de atacantes excepcionais que transformaram a França na força ofensiva mais poderosa da história da Copa do Mundo.

  • Força de ataque francesa de grande poder de fogo

    Os jogadores de Luis de la Fuente disputarão uma partida decisiva pela classificação para a final contra a equipe com a maior média de gols do torneio. A seleção francesa marcou 16 gols em seis partidas, com uma média de 2,67 gols por jogo, conquistando a vitória em todas as partidas nos 90 minutos e realizando 110 chutes, dos quais 47 foram a gol.

     Nenhuma outra seleção jamais atacou com tanta intensidade ou marcou gols com tanta regularidade. Desde a partida de estreia, a seleção francesa marcou menos de dois gols apenas uma vez.

    A grandiosidade desse ataque fica ainda mais evidente quando se analisam os nomes. Mbappé tem oito gols, e Dembélé, cinco. Juntos, os dois marcaram 13 dos 16 gols da França, superando assim o total de gols de praticamente todas as outras seleções participantes.

     O atacante do Real Madrid, ao lado de Messi, lidera a disputa pela Chuteira de Ouro (embora Dembélé também tenha três assistências), mas reduzir o potencial da França apenas a Mbappé seria uma simplificação excessiva.

    • Publicidade
  • france Getty Images

    O maior desafio do mundo


    Mbappé, Dembélé, Oliasi, Doi, Barkola e Mateta chegaram à Copa do Mundo depois de marcarem cerca de 150 gols por seus clubes durante a temporada 2025/2026.

    Somando os gols marcados nos Estados Unidos, o total chega a cerca de 165 gols. E, considerando as assistências, os seis jogadores ultrapassaram com facilidade a marca de 200 contribuições diretas para gols durante a temporada.

     Essa estatística ilustra a magnitude do desafio. A seleção francesa não se limita apenas aos artilheiros, mas conta com jogadores capazes de marcar, dar passes e criar oportunidades, e de fazer isso em diferentes posições.

     Deschamps pode escalar Mbappé como ponta-de-lança ou na ala esquerda; utilizar Dembélé como ala, meia-armador ou atacante falso; dar a Oulissi liberdade para avançar em profundidade; explorar os espaços com Parkola; e aproveitar a criatividade de Doi; ou mudar completamente a dinâmica da partida ao colocar em campo o gigante Mateta, que mede 192 centímetros.

    Mbappé é um pilar fundamental no esquema do Real Madrid. Ele encerrou a temporada com seu clube com 42 gols em competições oficiais e marcou mais oito gols na Copa do Mundo.

     Com isso, o total de gols dele pelo clube e pela seleção chega a 50 em uma temporada em que também foi coroado artilheiro da Liga dos Campeões, com 15 gols. Além disso, a Copa do Mundo revelou seu lado mais letal, já que marcou 20 gols em 20 partidas nas três participações, e ele já busca quebrar os recordes do torneio.

     Já com a seleção francesa, seus números são realmente impressionantes: 101 participações em gols (64 gols e 37 assistências) em 104 partidas, o que dá uma média de 0,97 participação por jogo.

    Ao seu lado está Dembélé, menos brilhante, mas não menos decisivo. Após mais uma temporada frutífera com o Paris Saint-Germain, ele marcou cinco gols na Copa do Mundo e, junto com Mbappé, a dupla somou 13 gols.

      Depois, há Oliisi... O ponta do Bayern de Munique não precisou marcar gols para dominar o torneio; ele faz isso por meio de seus passes.

    Ele lidera a lista dos criadores de gols com cinco assistências e está perto de quebrar alguns recordes históricos. É o jogador que dá sentido à riqueza ofensiva da França.

     Sua temporada na Alemanha foi realmente excepcional, já que ele encerrou a campanha com 54 participações em gols em todas as competições, um dos maiores números do futebol europeu.

     Assim, a França reuniu três dos jogadores mais produtivos das cinco principais ligas em um único ataque: Dembélé contribuiu para um gol a cada 71 minutos, Mbappé a cada 75 minutos e Oulissi a cada 84 minutos. É impressionante.

    A sensação de superioridade aumenta quando se olha para o banco de reservas, com suas inúmeras opções que Deschamps pode utilizar sem comprometer o poder ofensivo da equipe.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A Espanha não pretende se esconder

    O desafio que a Espanha enfrenta é se manter firme sem comprometer sua identidade. Os jogadores de Luis de la Fuente chegam às semifinais com uma solidez que nenhum adversário conseguiu romper.

     A equipe sofreu apenas um gol em toda a Copa do Mundo, marcado pelo belga De Ketelaere, enquanto as outras cinco seleções não conseguiram marcar e não conseguiram criar nenhuma ameaça ofensiva consistente perto do gol de Unai Simón.

     Áustria, Portugal e as demais seleções se depararam repetidamente com uma equipe que fez da solidez defensiva uma de suas principais características. Agora, essa barreira enfrenta seu último teste: conter a força ofensiva mais poderosa do torneio

    Mas a Espanha não depende apenas de uma defesa compacta; sua principal linha de defesa é a posse de bola. Com uma média de posse de 59%, a mais alta da Copa do Mundo, e uma precisão de passe de 91%, a seleção espanhola protege seu gol controlando o ritmo do jogo.

    Quanto mais tempo mantêm a posse de bola, menores são as chances do adversário de lançar contra-ataques; e, quando perdem a posse, pressionam imediatamente para recuperá-la e evitar o cenário em que a seleção francesa está no auge de sua periculosidade.

    Essa combinação de domínio, pressão após a perda da bola e coesão coletiva explica a escassez de chances concedidas pela Espanha e por que apenas a Bélgica conseguiu vencê-la ao longo do torneio, marcando o único gol contra ela.

     Contra a França, é improvável que o plano mude. A melhor maneira de se defender contra o maior império goleador não será recuar perto do gol de Unai Simón, mas sim forçar Mbappé e seus companheiros a passar mais tempo correndo atrás da bola, em vez de atacando com ela.

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