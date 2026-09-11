O verão vivido por Aleksandar Stankovic certamente foi complicado no aspecto emocional. Depois da recompra de seus direitos econômicos por parte da Inter - que o trouxe de volta exercendo a cláusula de 23 milhões presente nos acordos com o Brugge - o filho de Dejan viveu, por um lado, a emoção de finalmente ter chegado ao time principal da Inter, para a qual torce desde criança, e, por outro, a consciência de que há muitos clubes prontos para gastar muito por ele.

Entre eles estava também o Liverpool, que, como revelou o TeamTalk na Inglaterra, não só tentou avançar no verão com a Inter, como também o está acompanhando de perto para uma nova investida nas próximas janelas de transferências.



