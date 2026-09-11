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cm grafica stankovic inter
Emanuele Tramacere

Traduzido por

O Liverpool não desiste de Stankovic: a oferta recusada no negócio por Jones e uma nova investida programada

Inter de Milão
Liverpool
A. Stankovic

Aleksandar Stankovic continua sendo um alvo prioritário do Liverpool para o futuro do meio-campo.

O verão vivido por Aleksandar Stankovic certamente foi complicado no aspecto emocional. Depois da recompra de seus direitos econômicos por parte da Inter - que o trouxe de volta exercendo a cláusula de 23 milhões presente nos acordos com o Brugge - o filho de Dejan viveu, por um lado, a emoção de finalmente ter chegado ao time principal da Inter, para a qual torce desde criança, e, por outro, a consciência de que há muitos clubes prontos para gastar muito por ele.

Entre eles estava também o Liverpool, que, como revelou o TeamTalk na Inglaterra, não só tentou avançar no verão com a Inter, como também o está acompanhando de perto para uma nova investida nas próximas janelas de transferências.


  • A oferta na negociação por Jones

    O Liverpool fez uma tentativa concreta por Stankovic ao longo do verão, justamente durante os contatos já citados em que a Inter levou adiante por muito tempo a negociação, depois concluída com sucesso, para comprar em definitivo dos Reds o meio-campista inglês Curtis Jones.

    Naquelas conversas, a diretoria dos Reds tentou presentear Andoni Iraola com o ex-Bruges, mas no fim recebeu duas recusas: a primeira da Inter, que não aceitou a oferta de um empréstimo com obrigação de compra alta ao fim da temporada, e a segunda do jogador, que no fim escolheu se tirar do mercado para tentar se dar e viver o sonho de jogar em San Siro com a camisa da Inter.

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  • Novo ataque planejado

    No fim, os Reds promoveram Trey Nyoni ao time principal e estão tentando valorizar sua joia, mas, de olho nas próximas janelas de transferências, informa o TeamTalk, não deixarão de acompanhar o progresso de Stankovic, quanto espaço ele realmente terá com Cristian Chivu e se haverá margem para tirá-lo da Inter antes do verão de 2027, quando, de qualquer forma, ele seguirá como alvo no mercado.



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