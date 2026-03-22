O Liverpool está cada vez mais em baixa e o PSG agora assusta: “Se jogarmos assim, vai acabar em 10 a 0”, adverte Warnock

Salah e seus companheiros sofreram, na casa dos Seagulls, a décima derrota no campeonato, um número que não se via desde a temporada 2015/16. Um colapso evidente, se pensarmos que nas duas últimas temporadas (ou seja, 2023/24 e 2024/25) o total de derrotas havia sido de 8. E esta é apenas a sétima vez na história da Premier League que um time atual campeão consegue a “façanha” de perder 10 ou mais partidas.





Em quinto lugar na Premier League, apesar de ter gasto 450 milhões de libras no mercado de transferências, o Liverpool vinha de uma vitória convincente sobre o Galatasaray, que lhe garantiu a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões. Após a pausa para os jogos das seleções, os Reds terão que visitar os atuais campeões europeus, em Paris, antes de voltarem à Inglaterra, seis dias depois.





Um confronto duplo que, dadas as condições do Liverpool, assusta seus torcedores. Em entrevista à BBC, um ex-pilar dos Reds, o ex-zagueiro Stephen Warnock, alertou a torcida: “Se forem assim para Paris e jogarem assim, então contra o PSG pode acabar até 10 a 0. Digo isso para explicar o quanto os Reds jogaram mal hoje. O Brighton teve muitas chances e não as aproveitou, mas o PSG será muito mais frio e não desperdiçará tantos gols. Estou muito, muito preocupado com o Liverpool”.





Criado justamente em Liverpool, além de ter jogado pelos Reds, Warnock atuou, entre outros, pelo Blackburn, Aston Villa e Leeds.



