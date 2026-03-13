Getty Images Sport
O Liverpool e a adidas apostam no estilo retrô com uma reedição da icônica camisa da temporada 1995-96
Uma viagem nostálgica de volta à metade dos anos 90
A peça central deste lançamento tão aguardado é a reedição da camisa dividida em quatro partes nas cores verde, branco e preto. Todos os detalhes autênticos foram preservados, desde o emblema original do clube usado naquela campanha até a clássica marca da adidas e o inesquecível logotipo do patrocinador no peito.
A coleção se estende a uma linha completa de equipamentos de treino inspirados no arquivo, incluindo camisetas de treino, moletons e calças de treino. Para quem busca um toque contemporâneo, também foi lançada uma versão “blackout” de edição limitada da camisa, oferecendo uma alternativa elegante e monocromática às tradicionais cores vibrantes.
Lendas e estrelas da atualidade se reúnem
Para marcar o lançamento, o clube produziu um vídeo promocional ambientado em uma loja retrô fictícia chamada “Fowler’s Sports”. A produção conta com um elenco repleto de estrelas que une o passado ilustre do clube ao seu presente de sucesso, enfatizando a natureza atemporal do design.
Robbie Fowler e Steve McManaman, os rostos daquela era original, assumem o protagonismo ao lado do atual capitão da equipe masculina, Virgil van Dijk, e de estrelas como Jeremie Frimpong e Florian Wirtz. A equipe feminina também tem destaque, com Mia Enderby e Grace Fisk demonstrando o apelo transversal da coleção como um ícone cultural além do campo.
Mais do que apenas uma camisa de futebol
A linha “Bringback” é uma homenagem a uma era de ouro da moda no futebol que continua a cativar os torcedores mais jovens. Ao combinar a estética vintage com uma fabricação moderna de alta qualidade, a adidas atendeu à crescente demanda por estilos retrô de torcida.
“Ela reúne diferentes épocas do clube em uma homenagem nostálgica a uma época em que os uniformes de futebol se tornaram ícones culturais além do campo. No centro da linha Bringback está uma reedição da icônica camisa de visitante de 1995-96 do clube, reconectando os torcedores a um dos designs mais reconhecíveis da história do clube”, dizia um comunicado do clube.
Os torcedores podem adquirir a coleção através dos canais oficiais do clube, com lojas físicas em Anfield e no Liverpool ONE realizando eventos de lançamento com tema dos anos 90.
Trazendo o espírito da história para a apresentação de hoje
Espera-se que a última contratação melhore o desempenho da equipe em campo. O Liverpool ocupa atualmente a sexta posição na Premier League, a três pontos das vagas para a Liga dos Campeões. A equipe de Arne Slot enfrentará em seguida o Tottenham, que luta para evitar o rebaixamento. Depois disso, os Reds disputarão a segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Galatasaray, uma partida que o Liverpool surpreendentemente perdeu por 1 a 0 na ida.
