O Liverpool e a adidas apostam no estilo retrô com uma reedição da icônica camisa da temporada 1995-96

A peça central deste lançamento tão aguardado é a reedição da camisa dividida em quatro partes nas cores verde, branco e preto. Todos os detalhes autênticos foram preservados, desde o emblema original do clube usado naquela campanha até a clássica marca da adidas e o inesquecível logotipo do patrocinador no peito.

A coleção se estende a uma linha completa de equipamentos de treino inspirados no arquivo, incluindo camisetas de treino, moletons e calças de treino. Para quem busca um toque contemporâneo, também foi lançada uma versão “blackout” de edição limitada da camisa, oferecendo uma alternativa elegante e monocromática às tradicionais cores vibrantes.