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O Liverpool continua se empenhando ao máximo para contratar a revelação alemã Kennet Eichhorn
O Liverpool intensifica a busca pelo jovem meio-campista
O Liverpool continua determinado a contratar Eichhorn, jovem promessa do Hertha, e, segundo Florian Plettenberg, teria retomado as negociações sobre uma possível transferência nos últimos dias. O meio-campista de 16 anos se tornou um dos jovens talentos mais cobiçados da Alemanha, com vários clubes de ponta acompanhando de perto sua situação.
Os Reds identificaram Eichhorn como um alvo-chave de longo prazo e estão explorando ativamente maneiras de concretizar a transferência. Relatos sugerem que clubes da Premier League estão dispostos a chegar a uma avaliação de cerca de € 20 milhões, à medida que a disputa por sua contratação se intensifica. Os esforços do Liverpool colocaram o clube entre os favoritos na corrida, embora se acredite que o jogador esteja mantendo suas opções em aberto antes de tomar uma decisão sobre seu futuro.
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As exigências financeiras redefinem a disputa pelas transferências
Relatos indicam que o Bayern de Munique esfriou seu interesse após se sentir desanimado pelo pacote financeiro total necessário para fechar o negócio. O campeão da Bundesliga teria decidido não investir recursos significativos em um jogador que ainda tem apenas 16 anos.
O Borussia Dortmund também tem reservas, embora continue sendo associado ao meio-campista. Uma quantia substancial solicitada pelos representantes como taxa de transferência tornou-se um grande obstáculo para os clubes alemães, enquanto times mais ricos da Premier League parecem estar em melhor posição para atender a essas exigências.
O Liverpool estuda um plano de desenvolvimento de longo prazo
Devido às regras do Brexit, Eichhorn não poderá disputar competições oficiais na Inglaterra até completar 18 anos, em julho de 2027. Por isso, o Liverpool está analisando alternativas para garantir o futuro do jovem, permitindo que ele continue seu desenvolvimento na Alemanha. De acordo com Plettenberg, uma proposta em consideração envolveria a contratação de Eichhorn antes de enviá-lo imediatamente por empréstimo ao Bayer Leverkusen. Tal acordo permitiria ao meio-campista ganhar experiência em alto nível enquanto permanece no elenco do Liverpool.
O Manchester City estaria considerando uma estratégia semelhante, o que destaca o grande interesse no jovem jogador do Hertha. A rivalidade entre os dois clubes da Premier League ajudou a elevar o valor do jogador antes da janela de transferências de verão.
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A hora da decisão se aproxima para os clubes interessados
As próximas semanas podem ser decisivas, à medida que os clubes avaliam se devem formalizar seu interesse. Com a cláusula de rescisão do Hertha de Berlim, que chega a € 12 milhões, prestes a expirar em junho, os possíveis interessados enfrentam uma pressão cada vez maior para agir rapidamente.
O Liverpool continua decidido a garantir um dos jovens talentos mais promissores da Alemanha, mas a concorrência do Manchester City e o interesse contínuo da Bundesliga significam que a disputa por Eichhorn ainda está longe de estar decidida.