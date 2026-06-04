O Liverpool continua se empenhando ao máximo para contratar a revelação alemã Kennet Eichhorn

O Liverpool continua determinado a contratar Eichhorn, jovem promessa do Hertha, e, segundo Florian Plettenberg, teria retomado as negociações sobre uma possível transferência nos últimos dias. O meio-campista de 16 anos se tornou um dos jovens talentos mais cobiçados da Alemanha, com vários clubes de ponta acompanhando de perto sua situação.

Os Reds identificaram Eichhorn como um alvo-chave de longo prazo e estão explorando ativamente maneiras de concretizar a transferência. Relatos sugerem que clubes da Premier League estão dispostos a chegar a uma avaliação de cerca de € 20 milhões, à medida que a disputa por sua contratação se intensifica. Os esforços do Liverpool colocaram o clube entre os favoritos na corrida, embora se acredite que o jogador esteja mantendo suas opções em aberto antes de tomar uma decisão sobre seu futuro.