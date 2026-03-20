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O Liverpool condena os “comentários racistas vis e repugnantes” dirigidos ao zagueiro Ibrahima Konaté
O Reds condena ataques online "covardes"
O clube de Merseyside manifestou sua total repulsa depois que o zagueiro central se tornou a mais recente vítima de destaque de ataques verbais online direcionados. Os insultos teriam se intensificado após um confronto físico durante a partida do Liverpool contra o Galatasaray pela Liga dos Campeões, que resultou na fratura do braço do atacante Victor Osimhen. O gigante da Premier League não hesitou em manifestar publicamente seu apoio ao jogador da seleção francesa, deixando claro que tal comportamento não será ignorado.
- AFP
O clube exige que a plataforma assuma a responsabilidade
Em comunicadooficial, o Liverpool deixou claro que a segurança de seus jogadores é fundamental. O clube destacou o impacto psicológico que esses ataques causam nos atletas, que muitas vezes são vistos como alvos, e não como seres humanos.
“O Liverpool FC está chocado e revoltado com os insultos racistas vis e abomináveis dirigidos a Ibrahima Konate nas redes sociais”, dizia o comunicado. “Esse comportamento é totalmente inaceitável. É desumanizante, covarde e enraizado no ódio. O racismo não tem lugar no futebol, não tem lugar na sociedade e não tem lugar em lugar algum – seja online ou offline.”
Os Reds enfatizaram ainda que o ônus de fiscalizar o discurso de ódio não deve recair sobre as vítimas. “As empresas de redes sociais devem assumir a responsabilidade e agir agora. Essas plataformas têm o poder, a tecnologia e os recursos para impedir esses abusos, mas, com muita frequência, deixam de fazê-lo. Permitir que o ódio racista se espalhe sem controle é uma escolha – e é uma escolha que continua a prejudicar jogadores, famílias e comunidades em todo o mundo do futebol.”
Apoio a Konate em meio a pedidos por mudanças
O clube também confirmou que está oferecendo a Konate um amplo apoio interno, ao mesmo tempo em que colabora com as autoridades para localizar os responsáveis. O clube considera esses incidentes recorrentes uma mancha no esporte, que exige uma frente unida de todas as entidades do futebol.
“Continuaremos a oferecer a Ibrahima todo o nosso apoio e trabalharemos com as autoridades competentes para identificar os responsáveis sempre que possível”, acrescentou o clube. “Mas o ônus não pode continuar recaindo sobre os jogadores e os clubes para reagir depois que o dano já está feito.”
- Getty
E agora?
Enquanto o Liverpool continua seus esforços para erradicar todas as formas de racismo, Konate está entrando nos últimos meses de seu contrato em Anfield. Seu futuro em Merseyside permanece incerto, já que relatos indicam que ainda não houve negociações sobre um novo contrato. Na verdade, o francês está mais perto de deixar os Reds, com rumores persistentes de um possível transferência para o Real Madrid, gigante da La Liga.
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