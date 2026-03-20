O Liverpool condena os “comentários racistas vis e repugnantes” dirigidos ao zagueiro Ibrahima Konaté

Em comunicadooficial, o Liverpool deixou claro que a segurança de seus jogadores é fundamental. O clube destacou o impacto psicológico que esses ataques causam nos atletas, que muitas vezes são vistos como alvos, e não como seres humanos.

“O Liverpool FC está chocado e revoltado com os insultos racistas vis e abomináveis dirigidos a Ibrahima Konate nas redes sociais”, dizia o comunicado. “Esse comportamento é totalmente inaceitável. É desumanizante, covarde e enraizado no ódio. O racismo não tem lugar no futebol, não tem lugar na sociedade e não tem lugar em lugar algum – seja online ou offline.”

Os Reds enfatizaram ainda que o ônus de fiscalizar o discurso de ódio não deve recair sobre as vítimas. “As empresas de redes sociais devem assumir a responsabilidade e agir agora. Essas plataformas têm o poder, a tecnologia e os recursos para impedir esses abusos, mas, com muita frequência, deixam de fazê-lo. Permitir que o ódio racista se espalhe sem controle é uma escolha – e é uma escolha que continua a prejudicar jogadores, famílias e comunidades em todo o mundo do futebol.”