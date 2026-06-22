O L'Equipe se distancia de declarações perturbadoras sobre o belga Jeremy Doku

O ponto de partida do debate foram as declarações da jornalista France Pierron. A mulher de 44 anos causou indignação entre os telespectadores na sexta-feira com suas declarações, depois de ter criticado Doku por ter decidido dar prioridade ao nascimento de seu filho em detrimento da Copa do Mundo.

“O parto é um momento repugnante, em que o pai é inútil, ele tem apenas um papel coadjuvante”, disse Pierron: “Você tem a chance de participar de uma Copa do Mundo. Há centenas de jogadores de futebol que dariam tudo para estar nessa posição.”