As declarações “contradizem profundamente os valores do grupo”, informou o jornal na noite de domingo. O jornal pede desculpas “ao jogador de futebol em questão e, além disso, a todo o seu público”.
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O L'Equipe se distancia de declarações perturbadoras sobre o belga Jeremy Doku
O ponto de partida do debate foram as declarações da jornalista France Pierron. A mulher de 44 anos causou indignação entre os telespectadores na sexta-feira com suas declarações, depois de ter criticado Doku por ter decidido dar prioridade ao nascimento de seu filho em detrimento da Copa do Mundo.
“O parto é um momento repugnante, em que o pai é inútil, ele tem apenas um papel coadjuvante”, disse Pierron: “Você tem a chance de participar de uma Copa do Mundo. Há centenas de jogadores de futebol que dariam tudo para estar nessa posição.”
Documentário: “Ninguém quer perder o nascimento do seu primeiro filho”
O jogador da seleção belga espera seu primeiro filho com sua companheira, Shireen. A data prevista para o parto coincide com o meio da fase eliminatória da Copa do Mundo. “Se me perguntarem o que eu desejo, minha resposta é clara: ninguém quer perder o nascimento do seu primeiro filho”, disse Doku.
Segundo reportagens da mídia, a Federação Belga está considerando um voo expresso de ida e volta de Seattle a Londres em um jato particular (cerca de nove horas de voo) para Doku. A classificação da Bélgica para a fase eliminatória será decidida no próximo sábado, no confronto contra a Nova Zelândia.