O Japão será campeão mundial até 2050, mas nos EUA pode ser uma surpresa

O Japão não parte com o objetivo de conquistar o título mundial, mas sim de chegar pelo menos às quartas de final, algo que nunca conseguiu em toda a sua história. Em 2018, foi eliminado nas oitavas de final pela Bélgica, que conseguiu virar o placar de 0 a 2 para 3 a 2; no Catar, em 2022, foi eliminado após a derrota nos pênaltis contra a Croácia, também nas oitavas, depois de ter derrotado tanto a Alemanha quanto a Espanha na fase de grupos. Nos Estados Unidos, o Japão enfrentará a Holanda (estreia marcada para domingo, dia 14, às 22h), a Tunísia e a Suécia; caso vença seu grupo e chegue às quartas de final, terá um sorteio potencialmente favorável. O técnico Moriyasu, após a vitória no amistoso contra a Islândia, elevou o nível das expectativas, declarando: “Não é fácil se tornar campeão do mundo, mas com o espírito Yamato e o orgulho do povo japonês vamos tentar”. Um sonho de uma noite de verão, sem dúvida, mas seria melhor não subestimá-lo.