Um projeto sério, uma meta ambiciosa. O Japão quer dominar o mundo do futebol, quer ganhar a Copa do Mundo e estabeleceu um prazo para isso: 2050. Em 1992, em um período de crise para o futebol japonês e sem nunca ter se classificado para a fase final de uma Copa do Mundo, o Japão anunciou sua “Visão de Cem Anos”, com o objetivo de conquistar a taça de ouro até 2092. Em 2005, com duas participações na Copa do Mundo no currículo (1998 e 2002), a Federação Japonesa de Futebol antecipou o prazo: 2050 passou a ser a meta. O sonho é chegar lá antes, e há vários motivos para alimentá-lo.
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O Japão será campeão mundial até 2050, mas nos EUA pode ser uma surpresa
JAPÃO EUROPEU
O nível dos jogadores do Japão tem subido nos últimos anos; dos 26 jogadores convocados pelo técnico Moriyasu para a América, apenas três atuam na J-League: o ex-jogador do Inter de Milão Yuto Nagatomo, nascido em 1986, que defende as cores do FC Tokyo, além do segundo e do terceiro goleiros, Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima) e Tomoki Hayakama (Kashima Antlers). Todos os outros jogam (e vencem) na Europa. Mesmo sem os craques Minamino, Mitoma e Wataru Eno, que assistirão à Copa do Mundo pela TV devido a lesões, os Samurai Blue são uma equipe forte e completa, capaz de surpreender. Exatamente como fez o Marrocos em 2022.
A FORÇA DO COLETIVO
A filosofia de que “qualquer um está pronto para entrar em campo” é o verdadeiro ponto forte do Japão. As ausências não servem de desculpa; é verdade que, nos Estados Unidos, faltarão jogadores de renome, mas os convocados fazem parte de um sistema bem entrosado, que nos últimos dois anos tem funcionado muito bem. Os Samurai Blue foram os primeiros a garantir a vaga na Copa do Mundo e venceram os últimos seis amistosos, derrotando Escócia, Inglaterra e Brasil. Desde março de 2024, jogaram 26 partidas, perdendo apenas duas vezes: em 5 de junho de 2025 contra a Austrália, quando a classificação para a Copa do Mundo já estava garantida, e em 10 de setembro de 2025, em um amistoso contra os Estados Unidos.
OBJETIVO: QUARTAS DE FINAL
O Japão não parte com o objetivo de conquistar o título mundial, mas sim de chegar pelo menos às quartas de final, algo que nunca conseguiu em toda a sua história. Em 2018, foi eliminado nas oitavas de final pela Bélgica, que conseguiu virar o placar de 0 a 2 para 3 a 2; no Catar, em 2022, foi eliminado após a derrota nos pênaltis contra a Croácia, também nas oitavas, depois de ter derrotado tanto a Alemanha quanto a Espanha na fase de grupos. Nos Estados Unidos, o Japão enfrentará a Holanda (estreia marcada para domingo, dia 14, às 22h), a Tunísia e a Suécia; caso vença seu grupo e chegue às quartas de final, terá um sorteio potencialmente favorável. O técnico Moriyasu, após a vitória no amistoso contra a Islândia, elevou o nível das expectativas, declarando: “Não é fácil se tornar campeão do mundo, mas com o espírito Yamato e o orgulho do povo japonês vamos tentar”. Um sonho de uma noite de verão, sem dúvida, mas seria melhor não subestimá-lo.