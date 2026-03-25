O futuro de Carnesecchi: o Atalanta o mantém sob proteção, mas a Juventus bate à porta

Os Percassi sabem que Carnesecchi, ao lado de Ederson e depois de Lookman, será um dos jogadores mais cobiçados na próxima janela de transferências de verão. E, portanto, como de costume, já estão se movimentando para fazer com que sua joia assine a renovação do contrato e o mantenham sob contrato. Uma estratégia que envia uma mensagem dupla: ao jogador de Rimini, nascido em 2000, de que o clube quer apostar nele, o considera uma grande promessa e não o deixará sair tão facilmente; e aos grandes times que logo baterão à porta, de que ele será uma peça valiosa que custará caro em caso de ofertas. Seu contrato com os nerazzurri vence, no momento, em 30 de junho de 2028 e será prorrogado até 2030. O valor de seu salário também aumentaria consequentemente, mais um incentivo para permanecer em Bergamo e mais um obstáculo para os concorrentes diretos: de 800 mil euros para cerca de 2 milhões por temporada.