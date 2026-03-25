O goleiro Marco Carnesecchi, que se destacou na equipe juvenil da Atalanta, é uma peça fundamental da equipe nerazzurra de Palladino. Seu crescimento ao longo dos anos foi notável, a ponto de conquistar primeiro a vaga de titular e, depois, a convocação regular para a seleção italiana principal, ele que já havia sido capitão da seleção sub-21 italiana. Carnesecchi é, de fato, um líder, inclusive no vestiário, e nesta temporada muitas vezes motivou a equipe quando ela se mostrava em dificuldades. Na temporada 2025/2026, até agora ele somou 42 partidas sem sofrer nenhum gol em 15 jogos: 47 gols sofridos em todas as competições. No geral, na Atalanta, ele acumulou 118 partidas com 138 gols sofridos e 37 jogos sem sofrer gols.
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O futuro de Carnesecchi: o Atalanta o mantém sob proteção, mas a Juventus bate à porta
RUMO À RENOVAÇÃO
Os Percassi sabem que Carnesecchi, ao lado de Ederson e depois de Lookman, será um dos jogadores mais cobiçados na próxima janela de transferências de verão. E, portanto, como de costume, já estão se movimentando para fazer com que sua joia assine a renovação do contrato e o mantenham sob contrato. Uma estratégia que envia uma mensagem dupla: ao jogador de Rimini, nascido em 2000, de que o clube quer apostar nele, o considera uma grande promessa e não o deixará sair tão facilmente; e aos grandes times que logo baterão à porta, de que ele será uma peça valiosa que custará caro em caso de ofertas. Seu contrato com os nerazzurri vence, no momento, em 30 de junho de 2028 e será prorrogado até 2030. O valor de seu salário também aumentaria consequentemente, mais um incentivo para permanecer em Bergamo e mais um obstáculo para os concorrentes diretos: de 800 mil euros para cerca de 2 milhões por temporada.
A JUVENTUS BATE À PORTA
"O que sonho para o futuro? Por enquanto, estou esperando junho, para ver os próximos passos do meu marido". Em uma entrevista recente ao Resto del Carlino, a esposa de Marco Carnesecchi, Valentina De Flaviis, disse algo importante sobre o futuro deles. Os recém-pais de Bianca Regina, a primogênita nascida em janeiro de 2026, sabem que a Juventus está muito interessada no goleiro e pode apresentar uma proposta irrecusável. Para substituir Di Gregorio, que não convenceu Spalletti, Carnesecchi agrada mais à diretoria da Juventus do que Vicario e Alisson. A Atalanta, porém, que provavelmente se despedirá de Ederson no verão (o Atlético de Madrid continua muito interessado), não o considera transferível no momento. Só será possível sentar-se à mesa de negociações diante de uma quantia não inferior a 40 milhões de euros.