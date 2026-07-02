O fantasma do colapso... Qual é o plano de ação para reconstruir a identidade da seleção saudita?

A eliminação da seleção saudita na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 não foi apenas uma derrota em um grande torneio, mas revelou uma crise mais profunda em todo o sistema do futebol.
O recente fracasso comprovou que o problema não se resume a um técnico ou a um presidente da federação, mas sim a um projeto que precisa de uma reavaliação abrangente, especialmente com a aproximação de eventos importantes como a Copa do Golfo e, posteriormente, a Copa da Ásia de 2027, que será disputada em solo saudita.