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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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O fantasma do colapso... Qual é o plano de ação para reconstruir a identidade da seleção saudita?

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O futebol saudita precisa de uma nova revolução

A eliminação da seleção saudita na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 não foi apenas uma derrota em um grande torneio, mas revelou uma crise mais profunda em todo o sistema do futebol.

O recente fracasso comprovou que o problema não se resume a um técnico ou a um presidente da federação, mas sim a um projeto que precisa de uma reavaliação abrangente, especialmente com a aproximação de eventos importantes como a Copa do Golfo e, posteriormente, a Copa da Ásia de 2027, que será disputada em solo saudita.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A revolução financeira... uma faca de dois gumes

    Não há como negar que a Liga Roshen deu um salto histórico nos últimos anos, após ter conseguido atrair um grande número de estrelas mundiais, o que está em consonância com a visão do Reino de desenvolver o setor esportivo e colocar a liga entre as melhores do mundo.

    No entanto, essa revolução financeira trouxe, ao mesmo tempo, efeitos colaterais para a seleção nacional: o aumento do valor dos contratos dos jogadores locais, somado aos salários exorbitantes que muitos deles recebem, criou uma sensação de saciedade em alguns deles, e a conquista da estabilidade financeira passou a ser mais rápida do que nunca, mesmo antes de alcançarem grandes conquistas com a seleção.

    Embora esses contratos reflitam a força econômica da liga, sua continuidade dessa forma pode diminuir a motivação de alguns jogadores para se aperfeiçoarem ou buscarem desafios maiores fora dos limites da liga saudita.

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  • O envolvimento é mais importante do que o salário

    Com o aumento do número de jogadores estrangeiros na Liga Roshen, o tempo de jogo de muitos jogadores sauditas diminuiu, especialmente nas posições de ataque e de criação de jogadas — posições das quais a seleção nacional mais precisa.

    E é aí que surge o verdadeiro problema: o jogador que tem poucos minutos de jogo em seu clube, por maior que seja seu valor técnico, não será capaz de manter sua preparação para as competições internacionais.

    E o mais preocupante é que alguns jogadores passaram a receber salários elevados, embora participem de forma esporádica, o que cria uma situação de falta de senso de competição e de pressão constante para provar seu valor.

    Portanto, rever a estrutura salarial e vinculá-la à participação e ao desempenho em campo pode ser um passo necessário para restaurar o espírito de competição entre os jogadores locais.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O profissionalismo no exterior é uma necessidade, não um luxo

    Se analisarmos as experiências bem-sucedidas da Ásia, veremos que o Japão, a Coreia do Sul e até mesmo a Austrália construíram sua força por meio da exportação de seus jogadores para a Europa, onde adquiriram experiências técnicas e mentais que se refletiram diretamente no nível de suas seleções.

    Já na Arábia Saudita, o profissionalismo no exterior ainda é extremamente limitado, apesar de muitos jogadores possuírem as qualidades necessárias para viver essa experiência.

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    Por isso, torna-se necessário que o sistema incentive os talentos sauditas a se profissionalizarem na Europa, mesmo que seja em ligas de nível médio, pois o jogador que sai da sua zona de conforto e se depara diariamente com níveis mais elevados voltará, sem dúvida, mais preparado para representar a seleção.

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    O projeto é mais importante do que a troca de pessoas

    A saída de Yasser Al-Meshal pode marcar o início de uma nova fase e pode ser seguida por mudanças na comissão técnica ou em vários nomes da seleção, mas tudo isso não será suficiente se a forma de trabalhar continuar a mesma.

    A seleção saudita precisa de um projeto de longo prazo que comece nas categorias de base, reavalie o sistema de formação de jogadores locais, lhes conceda minutos reais de jogo, incentive o profissionalismo no exterior e estabeleça uma identidade técnica sólida que não mude a cada torneio ou a cada técnico.

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    Pois o sucesso no futebol moderno não se alcança com decisões precipitadas ou reações momentâneas, mas sim com a construção de um projeto integrado que se estenda por anos. E se a Arábia Saudita quiser recuperar seu prestígio continental e mundial, o ponto de partida não será a troca de pessoas, mas a reformulação completa do sistema, pois o que aconteceu na Copa do Mundo não passou de uma consequência natural de problemas que se acumularam ao longo dos anos.