Não há como negar que a Liga Roshen deu um salto histórico nos últimos anos, após ter conseguido atrair um grande número de estrelas mundiais, o que está em consonância com a visão do Reino de desenvolver o setor esportivo e colocar a liga entre as melhores do mundo.

No entanto, essa revolução financeira trouxe, ao mesmo tempo, efeitos colaterais para a seleção nacional: o aumento do valor dos contratos dos jogadores locais, somado aos salários exorbitantes que muitos deles recebem, criou uma sensação de saciedade em alguns deles, e a conquista da estabilidade financeira passou a ser mais rápida do que nunca, mesmo antes de alcançarem grandes conquistas com a seleção.

Embora esses contratos reflitam a força econômica da liga, sua continuidade dessa forma pode diminuir a motivação de alguns jogadores para se aperfeiçoarem ou buscarem desafios maiores fora dos limites da liga saudita.