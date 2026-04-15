O ex-jogador da seleção inglesa Jonjo Shelvey se aposenta e assume imediatamente seu primeiro cargo como técnico principal

A decisão de Shelvey de se aposentar e permanecer no Oriente Médio vem na sequência de comentários anteriores sobre seu desejo de criar sua família fora do Reino Unido. Sua carreira, que conta com mais de 400 partidas como profissional por clubes como Newcastle, Swansea City, Nottingham Forest e Burnley, está agora voltando seu foco para a estabilidade pessoal e o crescimento profissional no exterior.

Refletindo sobre sua saída do futebol inglês no início desta temporada, Shelvey disse à BBC Sport: “Não quero mais que meus filhos cresçam na Inglaterra. Tivemos muita sorte de morar em uma região agradável do Reino Unido, mas, na minha opinião, onde eu nasci, não é possível ter coisas boas.”