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O ex-jogador da seleção inglesa Jonjo Shelvey se aposenta e assume imediatamente seu primeiro cargo como técnico principal
Shelvey entra no banco
O jogador de 34 anos está se aposentando oficialmente do futebol profissional para assumir o cargo de técnico do Arabian Falcons, clube sediado em Dubai. Ele já está familiarizado com a equipe, tendo jogado pelo clube desde setembro sob a liderança do coproprietário e ex-jogador do Crystal Palace, Jason Puncheon. Shelvey tem agora a missão de garantir o acesso da ambiciosa equipe, e sua estreia como técnico será documentada para um filme a ser lançado em breve, durante as últimas cinco partidas da atual temporada.
- AFP
Ambições pelo topo
O ex-jogador da seleção inglesa encara essa função como o início de uma longa jornada rumo ao treinamento de alto nível. Ele acredita que o ambiente único dos Emirados Árabes Unidos oferece a plataforma necessária para demonstrar sua compreensão tática e sua liderança, longe das pressões dos holofotes europeus. Ao falar sobre sua transição para o cargo de técnico principal e seus objetivos futuros, Shelvey afirma: “Minha ambição é chegar ao topo da carreira de treinador, e este é o projeto perfeito para provar meu valor e do que sou capaz.”
A vida longe da Inglaterra
A decisão de Shelvey de se aposentar e permanecer no Oriente Médio vem na sequência de comentários anteriores sobre seu desejo de criar sua família fora do Reino Unido. Sua carreira, que conta com mais de 400 partidas como profissional por clubes como Newcastle, Swansea City, Nottingham Forest e Burnley, está agora voltando seu foco para a estabilidade pessoal e o crescimento profissional no exterior.
Refletindo sobre sua saída do futebol inglês no início desta temporada, Shelvey disse à BBC Sport: “Não quero mais que meus filhos cresçam na Inglaterra. Tivemos muita sorte de morar em uma região agradável do Reino Unido, mas, na minha opinião, onde eu nasci, não é possível ter coisas boas.”
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Disputa pela promoção em Dubai
Shelvey enfrenta um teste imediato às suas credenciais ao tentar conduzir a equipe nesta reta final da campanha de promoção, sob grande pressão. O Arabian Falcons busca subir na pirâmide do futebol dos Emirados Árabes Unidos, e o novo técnico precisa incutir rapidamente uma mentalidade vencedora para garantir que o clube chegue à segunda divisão. Com as câmeras do documentário acompanhando cada um de seus passos, o ex-meio-campista está sob pressão para provar que é capaz de lidar com a transição do campo para a linha lateral.