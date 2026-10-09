“Quero agradecer à DAZN por esta nova oportunidade. Sempre gostei de encarar novos desafios, e este me entusiasma particularmente, porque vai me permitir falar de forma ampla sobre uma das minhas maiores paixões, o futebol. Mal posso esperar para recomeçar e me colocar à prova em uma função diferente daquela à qual estou acostumado, acompanhando os torcedores também em uma leitura mais técnica das dinâmicas de jogo que podem influenciar as decisões da arbitragem”, comenta Gianluca Rocchi.

Sua presença enriquecerá o debate com análises, comentários e aprofundamentos sobre os protagonistas que estiveram em campo, sobre osprincipais temas do campeonato e sobre as dinâmicas que movimentam cada rodada da Serie A.