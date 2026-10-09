Gianluca Rocchi estreia como novo comentarista da DAZN para a temporada 2026-27 da Serie A Enilive, colocando à disposição do público a experiência adquirida nos mais altos níveis do futebol italiano e internacional. O ex-árbitro e responsável pela CAN da Serie A e da Serie B será um dos protagonistas fixos de Fuoriclasse powered by Haier, o programa de domingo à noiteda DAZNapresentado por Diletta Leotta.
O ex-árbitro e responsável pela CAN da Série A e da Série B, Gianluca Rocchi, entra para a equipe de talentos da DAZN
NOVO TALENTO
A retomada do campeonato após a pausa da seleção marcará, portanto, sua estreia como novo comentarista da DAZN: no domingo, 11 de outubro, para Cagliari x Juventus, às 20h45, com exclusividade na DAZN, o ex-árbitro, que soma 529 partidas apitadas na carreira, entre elas uma final de Europa League, uma de Supercopa da Europa, uma de Coppa Italia e uma de Supercopa da Itália, e que teve a oportunidade de ver de perto inúmeros grandes campeões, estará no estúdio no pós-jogo ao lado de Andrea Stramaccioni, Valon Behrami e Andrea Marinozzi.
DEBATE ACALORADO
“Quero agradecer à DAZN por esta nova oportunidade. Sempre gostei de encarar novos desafios, e este me entusiasma particularmente, porque vai me permitir falar de forma ampla sobre uma das minhas maiores paixões, o futebol. Mal posso esperar para recomeçar e me colocar à prova em uma função diferente daquela à qual estou acostumado, acompanhando os torcedores também em uma leitura mais técnica das dinâmicas de jogo que podem influenciar as decisões da arbitragem”, comenta Gianluca Rocchi.
Sua presença enriquecerá o debate com análises, comentários e aprofundamentos sobre os protagonistas que estiveram em campo, sobre osprincipais temas do campeonato e sobre as dinâmicas que movimentam cada rodada da Serie A.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.