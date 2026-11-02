De acordo com o que foi divulgado pelo site CaughtOffside, Murillo representa, por sua vez, uma opção diferente, mas não menos atraente para o Liverpool. O defensor brasileiro, de 24 anos, já possui experiência na Premier League, e se destaca por sua grande velocidade para recuperar o posicionamento defensivo, sua força nos duelos individuais e sua confiança na saída de bola, seja através do passe ou avançando com ela.
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Assim como Schlotterbeck, o jogador brasileiro se encaixa na estratégia do Liverpool no mercado de transferências, mas cada um deles tem características diferentes.
Schlotterbeck parece ser a opção mais próxima do ponto de vista técnico para suceder Van Dijk, dado o fato de ser canhoto e sua capacidade de quebrar as linhas dos adversários com passes, além de sua personalidade de liderança que se desenvolveu durante sua experiência no Borussia Dortmund.
O defensor alemão tem 26 anos, o que significa que está se aproximando dos melhores anos de sua carreira futebolística, sem a necessidade de um longo período de desenvolvimento.
Já Murillo tem a vantagem de já estar adaptado às exigências do Campeonato Inglês, o que poupa o Liverpool do risco quanto à sua capacidade de lidar com a velocidade da competição, sua força física e seu ritmo elevado.
Além disso, sua velocidade será extremamente útil em um sistema defensivo que exige que os dois zagueiros avancem para regiões mais adiantadas do campo e deixem espaços atrás de si.
Mas o principal obstáculo para o Liverpool está no possível valor financeiro do negócio, já que o Nottingham Forest não enfrenta pressões financeiras que o levem a vender um de seus jogadores mais importantes, especialmente depois de ter recebido uma quantia financeira enorme com a transferência de Elliot Anderson para o Manchester City durante o verão. Portanto, a forte situação contratual de Murillo pode obrigar o Liverpool a apresentar uma proposta financeira extremamente alta para convencer o Forest a abrir mão dele.
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