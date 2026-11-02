A estrela do Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, segue como um dos principais nomes cotados para reforçar a defesa do Liverpool, apesar da renovação de seu contrato com o Borussia Dortmund no início deste ano.

Schlotterbeck foi alvo do Real Madrid durante a última janela de transferências de verão, antes de sofrer uma ruptura dos ligamentos do tornozelo durante a Copa do Mundo de 2026.

Morato, estrela do Nottingham Forest, também desperta o interesse do Liverpool, ao lado de Alessandro Bastoni, zagueiro da Inter de Milão, e de Jules Koundé, jogador do Barcelona.

O Liverpool ainda não apresentou nenhuma proposta oficial para contratar Schlotterbeck ou Morato, já que suas movimentações seguem na fase de acompanhamento dos jogadores, análise de seus desempenhos e avaliação das possíveis condições para concretizar os negócios no futuro. O contrato de Schlotterbeck com o Dortmund se estende até 2031 e inclui, segundo os relatos, uma cláusula de rescisão com valor entre 50 e 60 milhões de euros, que pode ser acionada por clubes específicos a partir do verão de 2027.

Já fora dessas condições, as estimativas indicam que o Dortmund pode pedir mais de 70 milhões de euros para abrir mão de seu zagueiro alemão.

Schlotterbeck se tornou um dos principais líderes do Dortmund, graças à sua capacidade de avançar com a bola e sair jogando desde as linhas de trás, além de sua força nos duelos e superioridade nas bolas aéreas.

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