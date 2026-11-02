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Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
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O ex-alvo de Mourinho e a surpresa do Forest: Liverpool abre o processo de sucessão de Van Dijk

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V. van Dijk
Murillo
N. Schlotterbeck
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J. Gomez
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Outras opções em cima da mesa do Barcelona e da Inter

O Liverpool intensifica suas movimentações para planejar a reconstrução de sua linha defensiva, dentro do planejamento de longo prazo do clube inglês, em meio à incerteza que cerca o futuro de Virgil van Dijk e Joe Gomez.

O Liverpool procura zagueiros que tenham a capacidade de lidar com as exigências físicas do Campeonato Inglês, contribuir na construção das jogadas desde trás, cobrir espaços, além de dominar o jogo dentro de um sistema que se baseia na posse de bola.

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  • Schlotterbeck na liderança: as opções na lista de interesses do Liverpool

    A estrela do Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, segue como um dos principais nomes cotados para reforçar a defesa do Liverpool, apesar da renovação de seu contrato com o Borussia Dortmund no início deste ano.

    Schlotterbeck foi alvo do Real Madrid durante a última janela de transferências de verão, antes de sofrer uma ruptura dos ligamentos do tornozelo durante a Copa do Mundo de 2026.

    Morato, estrela do Nottingham Forest, também desperta o interesse do Liverpool, ao lado de Alessandro Bastoni, zagueiro da Inter de Milão, e de Jules Koundé, jogador do Barcelona.

    O Liverpool ainda não apresentou nenhuma proposta oficial para contratar Schlotterbeck ou Morato, já que suas movimentações seguem na fase de acompanhamento dos jogadores, análise de seus desempenhos e avaliação das possíveis condições para concretizar os negócios no futuro. O contrato de Schlotterbeck com o Dortmund se estende até 2031 e inclui, segundo os relatos, uma cláusula de rescisão com valor entre 50 e 60 milhões de euros, que pode ser acionada por clubes específicos a partir do verão de 2027.

    Já fora dessas condições, as estimativas indicam que o Dortmund pode pedir mais de 70 milhões de euros para abrir mão de seu zagueiro alemão.

    Schlotterbeck se tornou um dos principais líderes do Dortmund, graças à sua capacidade de avançar com a bola e sair jogando desde as linhas de trás, além de sua força nos duelos e superioridade nas bolas aéreas.

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  • Murillo é candidato a substituir Van Dijk... mas!

    De acordo com o que foi divulgado pelo site CaughtOffside, Murillo representa, por sua vez, uma opção diferente, mas não menos atraente para o Liverpool. O defensor brasileiro, de 24 anos, já possui experiência na Premier League, e se destaca por sua grande velocidade para recuperar o posicionamento defensivo, sua força nos duelos individuais e sua confiança na saída de bola, seja através do passe ou avançando com ela.

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    Assim como Schlotterbeck, o jogador brasileiro se encaixa na estratégia do Liverpool no mercado de transferências, mas cada um deles tem características diferentes.

    Schlotterbeck parece ser a opção mais próxima do ponto de vista técnico para suceder Van Dijk, dado o fato de ser canhoto e sua capacidade de quebrar as linhas dos adversários com passes, além de sua personalidade de liderança que se desenvolveu durante sua experiência no Borussia Dortmund.

    O defensor alemão tem 26 anos, o que significa que está se aproximando dos melhores anos de sua carreira futebolística, sem a necessidade de um longo período de desenvolvimento.

    Já Murillo tem a vantagem de já estar adaptado às exigências do Campeonato Inglês, o que poupa o Liverpool do risco quanto à sua capacidade de lidar com a velocidade da competição, sua força física e seu ritmo elevado.

    Além disso, sua velocidade será extremamente útil em um sistema defensivo que exige que os dois zagueiros avancem para regiões mais adiantadas do campo e deixem espaços atrás de si.

    Mas o principal obstáculo para o Liverpool está no possível valor financeiro do negócio, já que o Nottingham Forest não enfrenta pressões financeiras que o levem a vender um de seus jogadores mais importantes, especialmente depois de ter recebido uma quantia financeira enorme com a transferência de Elliot Anderson para o Manchester City durante o verão. Portanto, a forte situação contratual de Murillo pode obrigar o Liverpool a apresentar uma proposta financeira extremamente alta para convencer o Forest a abrir mão dele.

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