Relatórios estatísticos divulgados pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) revelaram que os jogadores da seleção inglesa realizaram um enorme esforço físico em sua primeira partida na Copa do Mundo nos Estados Unidos, alcançando altos índices de corrida que refletem a intenção do técnico Thomas Tuchel de aplicar o estilo da Premier League, baseado em alta intensidade, apesar dos grandes desafios climáticos que os Três Leões enfrentam neste torneio.
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O estilo da Premier League... Será que a aposta de Tuchel vai conseguir sufocar os adversários da Inglaterra na Copa do Mundo?
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Estratégia para escapar do inferno do clima
De acordo com o jornal britânico “The Athletic”, quando a seleção inglesa escolheu sua base de treinamento para a atual Copa do Mundo, os dirigentes traçaram uma linha transversal no mapa dos Estados Unidos da América, pois sabiam que todas as regiões ao sul dessa linha enfrentariam temperaturas extremamente altas, o que impediria os jogadores de treinar diariamente durante a edição que deve ser a mais quente da história da Copa do Mundo desde 1994.
Ao mesmo tempo, eles não queriam ir muito para o norte, já que precisavam de um local quente o suficiente para que os jogadores se adaptassem ao clima.
A questão do calor impôs-se de forma sem precedentes nos preparativos da Inglaterra para este torneio; Thomas Tuchel assistiu às partidas da Copa do Mundo de Clubes aqui no verão passado e analisou os fatores necessários para que as equipes europeias alcancem a vitória.
Por sua vez, Anthony Barry, o assistente técnico, falou sobre o desenvolvimento de um “modelo de jogo resistente ao calor” capaz de ter sucesso na América do Norte.
Como resultado, a delegação da seleção inglesa viajou diretamente para o estado da Flórida o mais cedo possível, para que os jogadores se acostumassem a esse clima e ficassem “preparados para lidar com a falta de conforto”.
Como Tuchel levou a loucura da Premier League para os Estados Unidos?
Em sua primeira partida em Dallas, na última quarta-feira, a seleção inglesa apresentou um desempenho muito próximo de seu estilo habitual, com o aumento do ritmo e da intensidade no segundo tempo contra a Croácia parecendo semelhante ao visto nas partidas da Premier League — algo raramente observado no futebol internacional.
Esse estilo é exatamente o que Tuchel prometeu ver em sua equipe, mas não era o que muitos esperavam neste torneio, no qual prevalecia a impressão de que haveria uma maior dependência de blocos defensivos baixos, contra-ataques e jogadas de bola parada em comparação com os últimos torneios internacionais.
Ao final da partida, as estatísticas oficiais da FIFA indicam que os jogadores da Inglaterra percorreram 117 quilômetros, e apenas 8 das 47 outras seleções participantes os superaram na primeira rodada de jogos.
Além disso, os jogadores da Inglaterra percorreram 6,6 quilômetros no que a FIFA classifica como “corrida de categoria 4”, cuja velocidade varia entre 20 e 25 quilômetros por hora (12 a 15 milhas por hora), e apenas quatro seleções registraram uma média superior: França, Jordânia, Brasil e Áustria.
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O truque do teto fechado
Esse esforço físico impressionante foi o pilar que permitiu à Inglaterra impor seu estilo à Croácia na primeira partida, exatamente da maneira que desejava.
No entanto, é preciso levar em conta que a Inglaterra disputou a partida de quarta-feira no estádio “AT&T”, sob um teto gigantesco e em um ambiente climatizado, onde a temperatura foi mantida estável em cerca de 22 graus Celsius (72 graus Fahrenheit).
Os jogadores não foram diretamente expostos ao sol escaldante do Texas, onde a temperatura externa chegou a cerca de 34 graus Celsius; se isso tivesse acontecido, talvez eles não tivessem conseguido correr e superar a Croácia dessa maneira.
Mas isso não significa que a tarefa tenha sido fácil: o ambiente estava úmido sob o teto fechado, e o esforço exigido consumiu uma energia enorme dos jogadores; muitos deles pareciam exaustos física e psicologicamente no final, enquanto se reuniam diante da arquibancada lotada de torcedores ingleses que entoavam a música “Wonder Wall”.
Tuchel declarou após a partida: “Alguns jogadores sofreram porque o clima estava muito quente e úmido, e a partida foi intensa e acirrada, o que não é nenhuma surpresa”.
O técnico acrescentou que John Stones, que teve poucos minutos em campo pelo Manchester City na última temporada, “sofreu cãibras nas duas pernas no final devido à intensidade da partida”.
Tuchel analisou as estatísticas do esforço físico dos jogadores após a partida e se mostrou impressionado com elas, especialmente nessas condições, e disse: “Eles realmente se esforçaram muito.”
Os jogadores confirmaram que o clima estava úmido e difícil de suportar, e todos estavam extremamente cansados no vestiário, o que me agrada, porque é nesse momento que você percebe que conquistou algo, e precisamos disso”.
Campos sem ar-condicionado
O maior desafio, naturalmente, continua sendo a capacidade da Inglaterra de jogar com esse estilo em Foxborough, em Nova Jersey, na próxima semana, contra Gana e, em seguida, contra o Panamá, já que nenhum desses dois estádios possui o mesmo sistema de ar-condicionado existente em Dallas.
Para a sorte da Inglaterra, as previsões em Foxborough indicam que o tempo estará quente (cerca de 24 graus Celsius) e chuvoso quando a equipe jogar lá na tarde de terça-feira, enquanto em Nova Jersey a previsão é de um clima mais quente (27 graus Celsius) e com mais chuvas, o que pode diminuir a gravidade do problema no curto prazo.
E se a Inglaterra conseguir manter a liderança do grupo — posição que está mais próxima de alcançar no momento —, seu caminho passará por Atlanta, depois pela Cidade do México, até chegar a Miami nas quartas de final.
Enquanto Atlanta possui um estádio com ar-condicionado, Miami não tem, e as temperaturas lá podem ultrapassar facilmente a marca dos 35 °C, com uma umidade sufocante que torna as condições ainda mais difíceis para os jogadores.
Os jogadores da Inglaterra podem ganhar confiança com o tempo que passaram na Flórida antes do início das competições.
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A aposta na boa forma dos Três Leões
Em resposta a uma pergunta feita por um jornalista a Jordan Henderson na coletiva de imprensa realizada no hotel da seleção em Kansas City no domingo, sobre se a equipe seria capaz de aplicar o estilo de pressão alta sob o calor dos Estados Unidos, Henderson afirmou a intenção da Inglaterra de apresentar um futebol de “alta intensidade”, citando a vitória por 3 a 0 sobre a Costa Rica em um amistoso em Orlando, no dia 10 de junho deste ano.
Henderson, que possui uma longa trajetória na seleção, explicou que aquele confronto contra a Costa Rica foi a melhor exibição que ele já viu em um amistoso que antecede qualquer torneio, acrescentando: “Acho que o desempenho foi de alto nível, apesar do clima quente e úmido, e senti que o rendimento técnico foi excelente; nossa condição física parecia muito boa.”
Por sua vez, Tuchel também mencionou esse amistoso contra a Costa Rica após o término da partida contra a Croácia, elogiando especialmente a forma como suas substituições ajudaram a manter a pressão física da Inglaterra quando o cansaço começou a afetar alguns jogadores.
O técnico alemão está plenamente ciente da enorme exigência física que esta edição da Copa do Mundo trará, que pode incluir até oito partidas, além das inúmeras viagens aéreas e mudanças de fuso horário ao longo de cinco semanas.
Tuchel concluiu suas declarações dizendo: “Esse é o único caminho. Fiquei muito impressionado com o time contra a Costa Rica, pois eles pressionaram em todos os pontos, aumentaram o ritmo e continuaram sufocando o adversário. Precisávamos dessa qualidade hoje para garantir a vitória.”
Tuchel agora espera que a Inglaterra continue pressionando da mesma forma durante mais 90 minutos longos e exaustivos sob o calor de Boston na próxima terça-feira.