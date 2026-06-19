O estilo da Premier League... Será que a aposta de Tuchel vai conseguir sufocar os adversários da Inglaterra na Copa do Mundo?

De acordo com o jornal britânico “The Athletic”, quando a seleção inglesa escolheu sua base de treinamento para a atual Copa do Mundo, os dirigentes traçaram uma linha transversal no mapa dos Estados Unidos da América, pois sabiam que todas as regiões ao sul dessa linha enfrentariam temperaturas extremamente altas, o que impediria os jogadores de treinar diariamente durante a edição que deve ser a mais quente da história da Copa do Mundo desde 1994.

Ao mesmo tempo, eles não queriam ir muito para o norte, já que precisavam de um local quente o suficiente para que os jogadores se adaptassem ao clima.

A questão do calor impôs-se de forma sem precedentes nos preparativos da Inglaterra para este torneio; Thomas Tuchel assistiu às partidas da Copa do Mundo de Clubes aqui no verão passado e analisou os fatores necessários para que as equipes europeias alcancem a vitória.

Por sua vez, Anthony Barry, o assistente técnico, falou sobre o desenvolvimento de um “modelo de jogo resistente ao calor” capaz de ter sucesso na América do Norte.

Como resultado, a delegação da seleção inglesa viajou diretamente para o estado da Flórida o mais cedo possível, para que os jogadores se acostumassem a esse clima e ficassem “preparados para lidar com a falta de conforto”.