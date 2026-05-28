O Crystal Palace “subiu de nível e quer se manter lá”, enquanto o presidente comemora a vitória na final da Liga Conferência
Eagles conquistam título histórico
Jean-Philippe Mateta levou o Palace a um marco histórico ao derrotar o Vallecano por 1 a 0 e conquistar o troféu da Conference League. O atacante francês foi o mais rápido a reagir no segundo tempo, aproveitando o rebote para marcar o gol da vitória à queima-roupa, depois que o chute inicial de Adam Wharton foi defendido na Red Bull Arena. A conquista marca o terceiro título em uma gestão notável de dois anos e meio do técnico Oliver Glasner, que está de saída e já havia levado o clube à glória na FA Cup e no Community Shield.
Paróquia comemora a realização de um sonho
Aproveitando a emoção do apito final, o presidente do Palace, Parish, disse à TNT Sports: “Estar na Europa, viajar pela Europa [é uma coisa], mas vir aqui e vencer é incrível, e ainda não caiu a ficha. É uma conquista incrível.
"Os jogadores, a comissão técnica, todos os altos e baixos que tivemos nesta temporada... é brilhante chegar até aqui e garantir a vaga na Liga Europa, onde merecemos estar. Isso só mostra que, às vezes, os bons acabam vencendo no final, eu acho.
"Quando comprei o clube, não tinha certeza se algum dia jogaríamos na Europa, muito menos se ganharíamos um troféu. É um sonho que se tornou realidade. Agora que provamos o sabor da vitória, queremos continuar assim. Subimos de nível e temos que tentar nos manter lá. Teremos uma semana para comemorar e, depois, trabalhar duro no verão."
Eagles superam uma temporada conturbada
A vitória histórica representa um grande reconhecimento para o clube, após uma campanha incrivelmente turbulenta que incluiu a perda de jogadores-chave como Eberechi Eze e Marc Guehi para rivais nacionais. Apesar de terem terminado em um modesto 15º lugar na Premier League e sofrido uma surpreendente eliminação da FA Cup, os Eagles se recuperaram de forma brilhante para encerrar sua exaustiva temporada de 60 jogos com uma nota triunfante. O sucesso continental oferece um enorme impulso financeiro e estrutural, ofuscando completamente as inconsistências anteriores no cenário nacional.
Selhurst enfrenta um período de transição
O Palace precisa agora atravessar um período de transição crucial neste verão, ao entrar oficialmente na era pós-Glasner após a saída do técnico austríaco. A diretoria enfrenta uma pressão imediata para definir a contratação de um novo técnico capaz de executar planos essenciais de renovação do elenco antes da próxima campanha na Liga Europa. Para manter o ritmo de excelência, será necessário agir rapidamente na janela de transferências, a fim de aproveitar esse sucesso continental e melhorar a posição do clube no campeonato nacional.