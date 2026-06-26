O confronto dos gigantes... Qual dos dois tem mais influência na seleção de seu país: Mbappé ou Haaland?

Quando a seleção francesa enfrentar a norueguesa no estádio “Boston”, os holofotes não estarão voltados apenas para o resultado da partida ou para quem assumirá a liderança do Grupo 9, mas também para um confronto excepcional entre dois dos maiores atacantes do futebol da atualidade: Kylian Mbappé e Erling Haaland.

Sempre houve um debate entre torcedores e especialistas sobre quem é o melhor jogador entre o astro francês e o atacante norueguês, mas o confronto na Copa do Mundo de 2026 oferece a todos uma nova oportunidade de comparar dois jogadores que apresentam um desempenho impressionante e que, cada um à frente de sua seleção, carregam grandes sonhos rumo à glória mundial.

Após apenas duas rodadas da fase de grupos, as duas estrelas provaram que continuam no auge de seu desempenho, já que cada um marcou quatro gols, continuando a perseguição a Lionel Messi, líder da artilharia do torneio com cinco gols, em uma disputa que parece aberta até os últimos metros.

As seleções da França e da Noruega já garantiram a classificação para a próxima fase, mas a disputa pela liderança do grupo confere ao confronto uma importância redobrada.

O time que ficar em primeiro lugar terá, teoricamente, um caminho menos complicado nas fases eliminatórias, o que faz com que a partida esteja longe de ser um resultado já decidido.

Espera-se que as duas seleções utilizem todo o seu poder ofensivo, com destaque para Mbappé e Haaland, que se tornaram símbolos das ambições de seus países na competição.