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O confronto dos gigantes... Qual dos dois tem mais influência na seleção de seu país: Mbappé ou Haaland?

Especiais e Opinião
K. Mbappe
E. Haaland
Noruega x França
Noruega
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Tunísia

O Rei da Velocidade contra o Imperador da Caixa

Quando a seleção francesa enfrentar a norueguesa no estádio “Boston”, os holofotes não estarão voltados apenas para o resultado da partida ou para quem assumirá a liderança do Grupo 9, mas também para um confronto excepcional entre dois dos maiores atacantes do futebol da atualidade: Kylian Mbappé e Erling Haaland.

Sempre houve um debate entre torcedores e especialistas sobre quem é o melhor jogador entre o astro francês e o atacante norueguês, mas o confronto na Copa do Mundo de 2026 oferece a todos uma nova oportunidade de comparar dois jogadores que apresentam um desempenho impressionante e que, cada um à frente de sua seleção, carregam grandes sonhos rumo à glória mundial.

Após apenas duas rodadas da fase de grupos, as duas estrelas provaram que continuam no auge de seu desempenho, já que cada um marcou quatro gols, continuando a perseguição a Lionel Messi, líder da artilharia do torneio com cinco gols, em uma disputa que parece aberta até os últimos metros.

As seleções da França e da Noruega já garantiram a classificação para a próxima fase, mas a disputa pela liderança do grupo confere ao confronto uma importância redobrada.

O time que ficar em primeiro lugar terá, teoricamente, um caminho menos complicado nas fases eliminatórias, o que faz com que a partida esteja longe de ser um resultado já decidido.

Espera-se que as duas seleções utilizem todo o seu poder ofensivo, com destaque para Mbappé e Haaland, que se tornaram símbolos das ambições de seus países na competição.

  • Mbappe Haaland Francia NorvegiaGetty Images

    Números próximos... mas com duas abordagens diferentes

    Os números das duas primeiras rodadas revelam uma proximidade notável entre os atacantes. Ambos marcaram quatro gols, mas Haaland superou ligeiramente em termos de média de gols esperados (2,68 contra 1,99), o que reflete a qualidade das oportunidades que teve dentro da área.

    Por outro lado, Mbappé foi o mais ativo na criação de perigo: ele chutou 12 vezes contra 10 de Haaland e tocou na bola 17 vezes dentro da área adversária, contra 16 do atacante norueguês. Isso de acordo com a “BBC”.

    Já a maior diferença aparece no estilo de jogo. Mbappé realizou 14 dribles bem-sucedidos nas duas primeiras partidas, enquanto Haaland tentou apenas um drible, o que ilustra a grande diferença entre a personalidade de cada jogador em campo.

    O astro francês conta com a velocidade, as arrancadas, as fintas e a capacidade de fazer a diferença por conta própria, enquanto Haaland representa o modelo do atacante letal que vive dentro da área e precisa de apenas um toque para transformar qualquer chance em gol.

    • Publicidade
  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A influência de Mbappé na França é inegável

    Desde agosto de 2022, o desempenho da seleção francesa está diretamente ligado à presença de seu capitão e artilheiro histórico, Kylian Mbappé. Com ele em campo, a taxa de vitórias dos “Les Bleus” chega a cerca de 69,8%, enquanto cai para apenas 50% nas partidas em que ele não joga.

    Sua influência não se limita apenas aos resultados, mas se estende ao poder ofensivo da equipe; a média de gols da França sobe para 2,3 por partida quando ele está em campo, contra apenas 1,9 na sua ausência.

    Esses números confirmam que Mbappé não é apenas um artilheiro, mas sim o principal motor do ataque francês e o jogador capaz de mudar o rumo da partida a qualquer momento.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haaland... a espinha dorsal da Noruega

    Se Mbappé representa o coração pulsante da França, a importância de Haaland para a Noruega parece ainda maior. A seleção escandinava não conta com a mesma abundância de estrelas e, por isso, depende claramente das habilidades de seu excepcional atacante.

    Os números ilustram bem o tamanho dessa dependência: a Noruega venceu 64,5% de suas partidas com Haaland em campo, enquanto a porcentagem caiu para apenas 33,3% na sua ausência.

    E isso não se limita apenas a marcar gols, mas se estende a conferir à equipe um caráter ofensivo e grande confiança ao enfrentar as seleções mais fortes.

  • Manchester City v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Uma atuação que mostra que a pressão não os intimida

    Os dois jogadores sempre foram alvo de críticas relacionadas ao desempenho em grandes torneios, mas a atual Copa do Mundo veio para confirmar que eles sabem muito bem como lidar com a pressão.

    Para Mbappé, o torneio representa a continuação de sua trajetória excepcional na Copa do Mundo. Ele elevou seu total para 16 gols em 16 partidas, ficando a apenas dois gols de Messi na corrida pelos maiores artilheiros da história da competição.

    E o que valoriza ainda mais essa conquista é que Mbappé ainda tem apenas 27 anos, o que lhe dá a chance de quebrar mais recordes nos próximos anos.

    Já Haaland participou da Copa do Mundo pela primeira vez em sua carreira, mas parecia um jogador experiente que sabe muito bem como lidar com esse evento mundial.

    O atacante norueguês se tornou o sexto jogador na história da competição a marcar mais de um gol em cada uma de suas duas primeiras partidas na Copa do Mundo, e apenas o segundo jogador a alcançar essa marca nos últimos 50 anos, depois do inglês Harry Kane na edição de 2018.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Uma máquina de gols que não para

    Haaland chega para o confronto passando por um dos melhores momentos de sua carreira internacional. Ele marcou em 12 partidas oficiais consecutivas pela seleção da Noruega, tendo feito 16 gols apenas nos últimos seis jogos. E, ao analisar seu histórico internacional, os números ficam ainda mais impressionantes.

    Enquanto Mbappé marcou 60 gols em 100 partidas pela França, Haaland chegou a 59 gols apesar de ter disputado apenas 52 partidas — ou seja, uma diferença de apenas um gol, mas ele precisou de quase metade do número de partidas para alcançar essa marca.

    Apesar da semelhança na produtividade goleadora, o estilo de jogo dos dois é quase oposto. Mbappé representa o atacante moderno, capaz de criar oportunidades, liderar os ataques, partir pelas laterais e romper as defesas com sua velocidade e habilidades individuais.

    Já Haaland é o modelo do atacante clássico que transforma meias-oportunidades em gols e aproveita cada bola que chega até ele dentro da grande área com a máxima eficiência.

    Os números das últimas quatro temporadas confirmam essa superioridade: Haaland conseguiu converter 23,43% de seus chutes em gols, contra 18,24% de Mbappé, embora este último tenha conseguido diminuir a diferença na temporada atual.

    Por outro lado, Mbappé se destaca claramente na criação de jogadas, no número de toques na bola, na geração de oportunidades e nas dribles, o que o torna mais versátil no desempenho ofensivo.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um ponto a favor de Haaland

    Apesar do enorme potencial ofensivo de Mbappé, suas contribuições defensivas continuam sendo alvo de críticas. Seus números com o Real Madrid nesta temporada foram extremamente modestos: ele ficou em 1.481º lugar entre 1.483 jogadores que atuaram por mais de 900 minutos nas cinco principais ligas europeias, em termos de total de contribuições defensivas.

    Embora Haaland também não seja conhecido por suas frequentes ações defensivas, ele exerce maior pressão sobre os adversários e demonstra um compromisso mais evidente nesse aspecto em comparação com o astro francês.

    Além disso, as contribuições para os gols desde agosto de 2022 revelam o grau de dependência em relação a cada jogador. Mbappé contribuiu para 44% dos gols da seleção francesa, tendo marcado 33 gols e dado 17 assistências. Já Haaland contribuiu com 43,9% dos gols da Noruega, marcando 39 gols e dando quatro assistências.

    Apesar da proximidade entre os índices, a diferença reside na natureza das duas seleções. A França conta com um elenco repleto de estrelas capazes de fazer a diferença mesmo na ausência de Mbappé, enquanto a Noruega parece depender mais de seu artilheiro principal, o que torna sua ausência mais impactante no desempenho da equipe.

  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    Uma noite que pode mudar o rumo do campeonato

    A seleção francesa chega à partida como favorita ao título, enquanto a seleção norueguesa sonha em protagonizar uma das maiores surpresas do torneio. Até o próprio Haaland admitiu antes da partida que considera a França uma das principais candidatas ao título.

    Mas o futebol não leva em conta as previsões, especialmente quando uma equipe conta com um jogador do calibre de Haaland, capaz de virar o jogo com um único toque. Por outro lado, todos sabem que Kylian Mbappé tem a capacidade de decidir grandes partidas com seu talento, velocidade e experiência em torneios internacionais.

    Portanto, o confronto em Boston não será apenas uma partida pela liderança do grupo, mas um novo capítulo na rivalidade entre dois dos melhores atacantes do mundo, e talvez um passo decisivo na disputa pela Chuteira de Ouro, na busca pela glória mundial e na prova de quem é o jogador mais influente quando veste a camisa da seleção de seu país.

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