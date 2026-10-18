O Como vence por 3 a 1 em Florença, com grande atuação de Nico Paz e gol de Liberali

Na sétima rodada da Serie A, o Como de Cesc Fabregas vence a Fiorentina de Paolo Vanoli por 3 a 1 fora de casa. Na classificação, as equipes agora estão separadas por dez pontos: o Como soma 14, enquanto a Fiorentina segue com quatro, na penúltima posição. Kean, ex-Fiorentina, está fora por lesão, e o Como disputa a partida entre dois compromissos pela Champions League (perdeu para o Feyenoord nesta semana e receberá o Manchester United na próxima). Por isso, o técnico espanhol faz um rodízio moderado, com Liberali e Caqueret entre os titulares.
O primeiro tempo é movimentado. Após uma série de chances para os dois lados, pouco depois da meia hora o Como marca dois gols em rápida sequência, com Liberali, que balança a rede pela primeira vez na Serie A (em um lance que gera protestos da Fiorentina por uma ação de Milla sobre Goncalves no início da jogada), e Nico Paz, de cabeça. A Fiorentina então parte para o ataque e marca com Pongracic, que faz outro gol, mas tem o lance anulado por impedimento. O segundo tempo é menos movimentado, e o gol de Douvikas aos 56 minutos, com assistência de Nico Paz, o melhor em campo, na prática define a partida.
FIORENTINA-COMO 1-3
GOLS: 32' Liberali (C), 36' Nico Paz (C), 42' Pongracic (F), 56' Douvikas (C)