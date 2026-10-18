O Como vence por 3 a 1 em Florença, com grande atuação de Nico Paz e gol de Liberali

92' - Ramon se antecipa a Beto e salva o gol do Como

78' - Fagioli tenta de novo, e Butez desvia mais uma vez para escanteio

76' - Butez impede o gol de Fagioli

75' - Chance incrível paraNjie, que cabeceia na trave com o gol aberto

66' - Kaiki tem a chance de marcar o quarto gol, mas Pongracic bloqueia o chute

61' - Caqueret exige uma defesa de De Gea. No rebote, Liberali também tenta, e a bola sai para escanteio

56' - Contra-ataque conduzido com maestria por Nico Paz, que dá a assistência paraDouvikas. O chute de direita passa entre as pernas de De Gea, que falha no lance, e entra no gol

53' - Outra chance para a Fiorentina, masNdour desperdiça com um chute fraco de esquerda, facilmente defendido por Butez

48' - Logo no início do segundo tempo, a primeira chance é de Njie. Após passe de Fagioli, ele encobre Butez, que saía do gol, mas a bola passa por pouco para fora

45' + 4' pt' - Mastantuono cobra falta com perfeição, de esquerda, e manda a bola para a segunda trave, onde Pongracic marca de primeira, com o pé direito, o gol de empate. O lance, porém, é anulado por impedimento após uma longa revisão do VAR

43' - Mastantuono tenta um chute cruzado de direita, que passa rente à trave

42' - Um chute de direita deJimenez é desviado para escanteio. Na cobrança, em meio à disputa pela bola na área, Pongracic marca

36' - Os visitantes ampliam: Valle cruza, Nico Paz cabeceia e manda a bola para a rede

32' - Liberali domina e chuta de esquerda no canto oposto, superando De Gea. O início da jogada do Como, porém, deixa dúvidas, por causa de uma intervenção questionável de Millasobre Goncalves

30' - Belo passe de Mastantuono para Pellegrino, cujo chute é interceptado por uma intervenção defensiva espetacular de Ramon, que facilita a defesa de Butez

25' - Nico Paz cabeceia e obriga De Gea a defender para escanteio

17' - Goncalvestenta, mas Butez impede o gol

15' - Da Cunha tenta, e De Gea espalma para escanteio. Na cobrança, Douvikas e Liberali têm chances

11' - Goncalves aparece de novo, desta vez com um passe para Fagioli, que se livra da marcação com um drible e chuta. A finalização é desviada para escanteio

10' - Belo passe em profundidade de Goncalves para Njie, que não consegue finalizar