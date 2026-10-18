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ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

O Como vence por 3 a 1 em Florença, com grande atuação de Nico Paz e gol de Liberali

Fiorentina x Como
Campeonato Italiano
Fiorentina
Como

No Franchi, pela 7ª rodada da Serie A, Fiorentina 1 x 3 Como.

Na sétima rodada da Serie A, o Como de Cesc Fabregas vence a Fiorentina de Paolo Vanoli por 3 a 1 fora de casa. Na classificação, as equipes agora estão separadas por dez pontos: o Como soma 14, enquanto a Fiorentina segue com quatro, na penúltima posição. Kean, ex-Fiorentina, está fora por lesão, e o Como disputa a partida entre dois compromissos pela Champions League (perdeu para o Feyenoord nesta semana e receberá o Manchester United na próxima). Por isso, o técnico espanhol faz um rodízio moderado, com Liberali e Caqueret entre os titulares.


O primeiro tempo é movimentado. Após uma série de chances para os dois lados, pouco depois da meia hora o Como marca dois gols em rápida sequência, com Liberali, que balança a rede pela primeira vez na Serie A (em um lance que gera protestos da Fiorentina por uma ação de Milla sobre Goncalves no início da jogada), e Nico Paz, de cabeça. A Fiorentina então parte para o ataque e marca com Pongracic, que faz outro gol, mas tem o lance anulado por impedimento. O segundo tempo é menos movimentado, e o gol de Douvikas aos 56 minutos, com assistência de Nico Paz, o melhor em campo, na prática define a partida.


FIORENTINA-COMO 1-3

GOLS: 32' Liberali (C), 36' Nico Paz (C), 42' Pongracic (F), 56' Douvikas (C)




  • GOLS E MELHORES MOMENTOS

    92' - Ramon se antecipa a Beto e salva o gol do Como

    78' - Fagioli tenta de novo, e Butez desvia mais uma vez para escanteio

    76' - Butez impede o gol de Fagioli

    75' - Chance incrível paraNjie, que cabeceia na trave com o gol aberto

    66' - Kaiki tem a chance de marcar o quarto gol, mas Pongracic bloqueia o chute

    61' - Caqueret exige uma defesa de De Gea. No rebote, Liberali também tenta, e a bola sai para escanteio

    56' - Contra-ataque conduzido com maestria por Nico Paz, que dá a assistência paraDouvikas. O chute de direita passa entre as pernas de De Gea, que falha no lance, e entra no gol

    53' - Outra chance para a Fiorentina, masNdour desperdiça com um chute fraco de esquerda, facilmente defendido por Butez

    48' - Logo no início do segundo tempo, a primeira chance é de Njie. Após passe de Fagioli, ele encobre Butez, que saía do gol, mas a bola passa por pouco para fora

    45' + 4' pt' - Mastantuono cobra falta com perfeição, de esquerda, e manda a bola para a segunda trave, onde Pongracic marca de primeira, com o pé direito, o gol de empate. O lance, porém, é anulado por impedimento após uma longa revisão do VAR

    43' - Mastantuono tenta um chute cruzado de direita, que passa rente à trave

    42' - Um chute de direita deJimenez é desviado para escanteio. Na cobrança, em meio à disputa pela bola na área, Pongracic marca

    36' - Os visitantes ampliam: Valle cruza, Nico Paz cabeceia e manda a bola para a rede

    32' - Liberali domina e chuta de esquerda no canto oposto, superando De Gea. O início da jogada do Como, porém, deixa dúvidas, por causa de uma intervenção questionável de Millasobre Goncalves

    30' - Belo passe de Mastantuono para Pellegrino, cujo chute é interceptado por uma intervenção defensiva espetacular de Ramon, que facilita a defesa de Butez

    25' - Nico Paz cabeceia e obriga De Gea a defender para escanteio

    17' - Goncalvestenta, mas Butez impede o gol

    15' - Da Cunha tenta, e De Gea espalma para escanteio. Na cobrança, Douvikas e Liberali têm chances

    11' - Goncalves aparece de novo, desta vez com um passe para Fagioli, que se livra da marcação com um drible e chuta. A finalização é desviada para escanteio

    10' - Belo passe em profundidade de Goncalves para Njie, que não consegue finalizar

  • ESCALAÇÕES OFICIAIS E FICHA TÉCNICA

    FIORENTINA-COMO 1-3


    GOLS: 32' Liberali (C), 36' Nico Paz (C), 42' Pongracic (F), 56' Douvikas (C)


    Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez (69' Dodò), Dragusin, Pongracic, Viery (63' Valdepenas); Ndour (79' Beto), Fagioli; Mastantuono (69' Brescianini), Goncalves (63' Gnonto), Njie; Pellegrino. Técnico: Vanoli


    Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Chalobah (13' Ramon), Valle (46' Kaiki); Milla, Da Cunha (83' Ricci); Liberali (83' Kambwala), Paz (61' Perrone), Caqueret; Douvikas. Técnico: Fabregas


    ÁRBITRO: Di Bello

    CARTÕES AMARELOS: Valle (C), Nico Paz (C), Ramon (C), Ndour (F), Mastantuono (F, no banco)

    EXPULSOS: -

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