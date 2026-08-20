O elenco do Como, hoje mais do que nunca, deve ser considerado extra large. Até demais, inclusive pelas já conhecidas questões relativas às listas para a Serie A e a Champions League, das quais, hoje, muitos dos jogadores sob contrato correm o risco de ser excluídos.





E entre os possíveis cortados de Cesc Fabregasestá também Alvaro Morata. O atacante espanhol não conseguiu conquistar um papel importante ao longo da temporada passada e tem um dos salários mais altos. O treinador espanhol está pressionando pela contratação de Kean, que fecharia qualquer espaço, mas para onde pode ir o ex-atacante de Milan e Juventus entre tantas opções?



