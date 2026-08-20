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Emanuele Tramacere

Traduzido por

O Como trabalha pela saída de Morata: sinal verde para o empréstimo, duas opções na Itália e duas no exterior

Como
Lazio
Atalanta
Deportivo de A Coruna
A. Morata
Mercado da bola
Milan
Juventus

O atacante ex-Milan e Juventus segue de saída, e o Como também abriu a possibilidade de empréstimo para liberar uma vaga

O elenco do Como, hoje mais do que nunca, deve ser considerado extra large. Até demais, inclusive pelas já conhecidas questões relativas às listas para a Serie A e a Champions League, das quais, hoje, muitos dos jogadores sob contrato correm o risco de ser excluídos.


E entre os possíveis cortados de Cesc Fabregasestá também Alvaro Morata. O atacante espanhol não conseguiu conquistar um papel importante ao longo da temporada passada e tem um dos salários mais altos. O treinador espanhol está pressionando pela contratação de Kean, que fecharia qualquer espaço, mas para onde pode ir o ex-atacante de Milan e Juventus entre tantas opções?


  • O problema do salário

    Morata no Como manteve, na prática, o salário que já recebia nos tempos de Milan. Nascido em 1992, ele é o jogador mais bem pago de todo o elenco, com 8,33 milhões de euros brutos de salário anual em um contrato longo com vencimento em 30 de junho de 2029.

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  • SIM AO EMPRÉSTIMO COM SALÁRIO PAGO EM PARTE

    Desde o início da janela de transferências, o Como confirmou a Morata a possível saída, mas até agora nenhum clube realmente se apresentou por ele. O problema, além de uma despedida em definitivo que exigiria um pagamento em favor do Como de pelo menos 10 milhões de euros neste verão, está ligado sobretudo ao alto salário.

    Por esse motivo, o sinal verde do clube da Lombardia não foi apenas para uma transferência por empréstimo seco, mas também e sobretudo para o pagamento de parte do salário de Morata em favor do clube que o contratar.

  • Dois clubes na Itália e dois no exterior

    O único clube que até hoje buscou informações sobre a situação de Morata foi o Deportivo La Coruña, e os espanhóis, assim como uma opção da MLS, seguem na mesa. Na Itália, ele foi oferecido à Lazio, que enfrenta grande dificuldade na busca por um atacante para Gattuso depois do fracasso também na negociação por Dieng.

    Mas o caminho que poderia ser viável, sobretudo em caso de classificação na Conference League, é o da Atalanta. Em Bérgamo, buscam um atacante como alternativa a Scamacca que desloque Raspadori em definitivo, e Bérgamo seria uma praça que, geograficamente, seria cômoda para o espanhol e para a sua família.

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