O Como se prepara para oficializar a contratação de Kaiki Bruno da Silva. O lateral-esquerdo brasileiro, nascido em 2003, chega do Cruzeiro por 14 milhões de euros e desembarcou esta manhã em Malpensa, após uma temporada de alto nível, com 4 assistências em 32 partidas. Após os exames médicos de praxe, tudo estará pronto para o anúncio.
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O Como tem seu novo lateral-esquerdo: Kaiki passa por exames médicos, “Fàbregas é uma estrela”. Todos os detalhes
AS PALAVRAS DE KAIKI
"Estou feliz por estar aqui, por fazer parte deste projeto do Como… agora vou fazer os exames médicos; se Deus quiser, tudo vai correr bem. Trabalhar com o Fábregas? Sim, estou feliz; o Fábregas é um astro para mim, tenho muito respeito por ele. Trabalhar com ele é um imenso prazer", disse Kaiki antes do início dos exames, conforme informa o TMW.
SEIS MESES DEPOIS
E pensar que Kaiki poderia muito bem ter chegado em janeiro: sua transferência para o Como parecia já estar fechada, mas foi adiada para o verão e, portanto, foi definitivamente concretizada nos últimos dias. No elenco de Fabregas, ele deve substituir Alberto Moreno, cujo contrato está chegando ao fim, e disputar a vaga com Alex Valle.
ATENÇÃO A CHALOBAH
Enquanto isso, outras movimentações na defesa: Yan Couto, do Borussia Dortmund, na direita, e Trevoh Chalobah, do Chelsea, na esquerda, são opções que agradam, embora essa última contratação possa sair cara devido ao Fair Play Financeiro. Os Blues estão interessados em Jacobo Ramon, mas o Real Madrid também está de olho nele, assim como em Nico Paz.