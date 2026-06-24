O Como tem seu novo lateral-esquerdo: Kaiki passa por exames médicos, “Fàbregas é uma estrela”. Todos os detalhes

"Estou feliz por estar aqui, por fazer parte deste projeto do Como… agora vou fazer os exames médicos; se Deus quiser, tudo vai correr bem. Trabalhar com o Fábregas? Sim, estou feliz; o Fábregas é um astro para mim, tenho muito respeito por ele. Trabalhar com ele é um imenso prazer", disse Kaiki antes do início dos exames, conforme informa o TMW.