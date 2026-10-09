Nem todo clássico é apenas uma disputa por três pontos; alguns confrontos revelam a verdadeira face das equipes e colocam técnicos e craques diante de um teste difícil, e é isso que espera o Al-Hilal no clássico contra o Al-Ittihad, onde a oportunidade parece favorável para o grupo de Jens Vesseng expor as fragilidades do Zaeem, que até agora não apresentou o desempenho convincente esperado sob o comando do italiano Simone Inzaghi.

O Al-Ittihad apresenta um futebol coletivo diferenciado, graças à capacidade de Vesseng de alternar o estilo de jogo entre o 4-4-2, o 4-2-3-1 e o 4-2-2-2, sem que a equipe perca o equilíbrio.

O Al-Amid defende como um bloco único e ataca com intensidade, com evidente variação entre as transições rápidas, o aproveitamento dos espaços e o ataque pelas pontas, o que o torna um adversário difícil para qualquer equipe.

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