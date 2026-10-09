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GOAL
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O clássico da verdade: o Al-Ittihad em missão para desmascarar o Al-Hilal!

Al Hilal x Al-Ittihad
Al Hilal
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Disputa acirrada

Nem todo clássico é apenas uma disputa por três pontos; alguns confrontos revelam a verdadeira face das equipes e colocam técnicos e craques diante de um teste difícil, e é isso que espera o Al-Hilal no clássico contra o Al-Ittihad, onde a oportunidade parece favorável para o grupo de Jens Vesseng expor as fragilidades do Zaeem, que até agora não apresentou o desempenho convincente esperado sob o comando do italiano Simone Inzaghi.

O Al-Ittihad apresenta um futebol coletivo diferenciado, graças à capacidade de Vesseng de alternar o estilo de jogo entre o 4-4-2, o 4-2-3-1 e o 4-2-2-2, sem que a equipe perca o equilíbrio.

O Al-Amid defende como um bloco único e ataca com intensidade, com evidente variação entre as transições rápidas, o aproveitamento dos espaços e o ataque pelas pontas, o que o torna um adversário difícil para qualquer equipe.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Vissing tem o que falta a Inzaghi?

    Por outro lado, as ideias de Inzaghi parecem limitadas quando ele enfrenta um adversário que domina o posicionamento defensivo e sabe fechar os espaços, pois o treinador italiano depende muito das transições ofensivas. No entanto, quando o Al-Hilal não encontra os espaços de que precisa, surgem suas dificuldades em criar oportunidades e impor seu estilo, mesmo contando com um grupo de alguns dos principais astros do campeonato.

    E os pontos de interrogação não se limitam ao aspecto ofensivo, mas se estendem a algumas escolhas individuais, com destaque para Kalidou Koulibaly, cujo nível defensivo gerou críticas no último período.

    Insistir em jogadores que não apresentam o rendimento esperado pode custar caro ao Al-Hilal diante de um adversário que sabe aproveitar os erros, especialmente se Inzaghi não conseguir corrigir os problemas defensivos antes do clássico.

  • O Al-Ittihad é capaz de revelar o que está escondido

    O que torna o confronto ainda mais perigoso para o Al Hilal é que o Al Ittihad não precisa dominar a posse de bola durante toda a partida para fazer a diferença, pois pode manter sua compactação e, em seguida, golpear o adversário no momento da perda da bola ou quando suas linhas avançam para o ataque.

    Além disso, a variedade de opções de Vesić colocará Inzaghi diante de um teste real na forma de lidar com as mudanças da partida, em vez de depender de um único roteiro ofensivo.

    Por outro lado, Inzaghi precisa provar que o Al Hilal possui uma identidade coletiva clara, e não apenas um grupo de estrelas que aguarda o brilho individual para decidir as partidas, pois a vitória pode lhe dar a chance de recuperar a confiança, mas o desempenho continuará sendo o critério mais importante para julgar a evolução da equipe e sua capacidade de competir.

    Por isso, o clássico contra o Al Ittihad pode ser um confronto revelador para o projeto de Inzaghi, pois, se o Al Hilal conseguir desarmar o bloco do Al Ittihad e corrigir seus erros, dará uma resposta importante às críticas que o perseguem.

    Já se fracassar novamente diante do sistema organizado de Vesić, a partida pode se transformar em uma nova prova de que os grandes nomes do Al Hilal não bastam, sozinhos, para esconder seus defeitos técnicos. No clássico da verdade, o sistema será o fator decisivo, não os nomes nem a história.

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