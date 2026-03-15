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O clássico da região de Livorno: Pavoletti marca contra o Pisa e comemora com o L: “É uma rivalidade esportiva saudável”

O atacante do Cagliari, natural de Livorno, marca um gol contra o Pisa e comemora com um gesto provocador

Para Leonardo Pavoletti, Pisa x Cagliari não foi um jogo como os outros. O confronto de hoje contra o Pisa teve para ele o sabor do mais autêntico clássico, aquele que vai além da tabela de classificação. Apesar da derrota do seu Cagliari por 3 a 1, o atacante de Livorno explicou o significado de sua comemoração após o gol: um L desenhado com as mãos, dedicado à sua cidade.

“Para mim, este é um jogo especial, é o meu clássico”, contou ele após a partida, conforme publicado no Sportmediaset. “Quando marquei, fiz o sinal do L de Livorno: foi uma homenagem à minha cidade e à rivalidade histórica entre Pisa e Livorno”.

Pavoletti então amenizou o tom com uma piada, sem esconder, porém, a decepção com o resultado: “Foi uma comemoração de clássico, sim, mas o gol não vale nada. Há pouco a comemorar se olharmos para o desempenho geral da equipe. Agora precisamos voltar imediatamente ao trabalho e reagir o mais rápido possível”.

  • O atacante do Rossoblù sabia que aquele gesto provocaria a reação da torcida da casa. “Eu sabia que, ao comemorar daquela maneira, iria receber a reação dos torcedores de Pisa, e eles fizeram bem. Porque é a rivalidade esportiva de verdade entre duas cidades ‘irmãs’”. 

    Um clima que Pavoletti conhece bem desde que era garoto nas arquibancadas: “Como torcedor, assisti a muitos derbies, os de Igor Protti, de Giovanni Carruezzo e de outros protagonistas. Como jogador, sempre sonhei em viver uma partida assim, que para um livornês – mas também para um pisano – tem um significado especial”. 

    Por fim, palavras de apreço pelo ambiente encontrado em Pisa: “Aqui encontrei um estádio acolhedor e uma torcida muito apaixonada. Rivalidades saudáveis e sinceras como esta são o verdadeiro tempero do futebol”.

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