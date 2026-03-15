O clássico da região de Livorno: Pavoletti marca contra o Pisa e comemora com o L: “É uma rivalidade esportiva saudável”

Para Leonardo Pavoletti, Pisa x Cagliari não foi um jogo como os outros. O confronto de hoje contra o Pisa teve para ele o sabor do mais autêntico clássico, aquele que vai além da tabela de classificação. Apesar da derrota do seu Cagliari por 3 a 1, o atacante de Livorno explicou o significado de sua comemoração após o gol: um L desenhado com as mãos, dedicado à sua cidade.

“Para mim, este é um jogo especial, é o meu clássico”, contou ele após a partida, conforme publicado no Sportmediaset. “Quando marquei, fiz o sinal do L de Livorno: foi uma homenagem à minha cidade e à rivalidade histórica entre Pisa e Livorno”.

Pavoletti então amenizou o tom com uma piada, sem esconder, porém, a decepção com o resultado: “Foi uma comemoração de clássico, sim, mas o gol não vale nada. Há pouco a comemorar se olharmos para o desempenho geral da equipe. Agora precisamos voltar imediatamente ao trabalho e reagir o mais rápido possível”.