91' GOL - Passe em profundidade de Liberali, que dá sua segunda assistência da noite, além de ter marcado um gol. Papaccioli dispara no limite do impedimento, fica cara a cara com Risser e o supera. O assistente levanta a bandeira, mas, após a revisão do VAR, o gol é validado.
69' GOL - Tabela entre Liberali e Baturina, que sai cara a cara com Risser e, apesar de um último domínio imperfeito, também supera o goleiro para fazer 8 a 1.
65' GOL - O Lens tenta reagir e encontra o gol de honra após uma cobrança de escanteio. Aguilar, posicionado na entrada da área pelo lado do segundo pau, se ajeita e acerta em cheio a bola que vinha pelo alto, de primeira e de voleio, mandando-a no cantinho e superando Butez.
62' GOL - Lançamento longo de Jacobo Ramon, que encontra Liberali completamente livre pela ponta. O italiano dispara no contra-ataque e, ao chegar à área, chuta no contrapé de Risser, no primeiro pau, surpreendendo o goleiro, que falha no lance.
58' GOL - Outra arrancada fulminante do Como e mais um gol. Douvikas faz o movimento para receber a bola de Nico Paz, que dá um passe milimétrico, e supera Risser, que saía do gol, no primeiro pau.
53' GOL - Após uma cobrança de escanteio, Milla recebe a bola pela esquerda e cruza para o meio da área, onde Kempf faz um belo movimento para cabecear e anota o quinto gol.
46' GOL - Mal começa o segundo tempo, e o Como marca mais uma vez. Desta vez, Nico Paz vê o espaço na área para a infiltração de Da Cunha, novamente pela direita. Ele finaliza de primeira, com a esquerda, no canto mais distante, para fazer 4 a 0.
40' COMEMORAÇÃO EM MEMÓRIA DE JESUS DE MIGUEL - O argentino, nascido em Tenerife, comemora de forma contida. Foi lá que, nos últimos dias, morreu o jogador do Andorra Jesus de Miguel, vítima de uma parada cardíaca durante a partida justamente contra o Tenerife. Nico Paz corre até o banco de reservas, pega uma camisa com uma foto do jogador e a mostra às câmeras.
40' GOL - O Como segue dando show! Contra-ataque letal da equipe de Como: Da Cunha lança Douvikas em profundidade, e ele abre para Nico Paz, que percebe Risser ligeiramente fora de posição e o supera com um chute forte e preciso.
32' GOL - Futebol de alto nível do Genoa, que sai de Butez e chega ao gol em cinco passes. O goleiro aciona Valle pela esquerda. O lateral toca para Perrone, que gira e abre para Nico Paz na direita. O argentino avança e cruza para o segundo pau, onde Valle chega em velocidade. De primeira, de voleio e desequilibrado, ele devolve a bola para o meio da área e encontra Douvikas, que só precisa empurrar para marcar seu segundo gol.
25' CHANCE - Couto aciona Douvikas, que faz o pivô para Nico Paz. Com um domínio orientado e uma tabela, o argentino supera a defesa e fica cara a cara com Risser, mas o goleiro sai bem e impede sua tentativa de drible.
17' - Ivanovic e Kempf se chocam violentamente de cabeça, causando preocupação entre os jogadores em campo. A partida fica paralisada por pelo menos um minuto. Com a ajuda da equipe médica, os dois se recuperam e voltam a campo.
15' PÊNALTI MARCADO E DEPOIS ANULADO PELO VAR - Thauvin chega à linha de fundo pela direita e cruza para o meio da área. Caqueret intercepta a bola com o braço aberto, mas ela bate em seu peito. O árbitro marca o pênalti, mas, após uma longa revisão, o VAR chama Saggi ao monitor, e a penalidade é anulada.
7' GOL - O Como cobra o escanteio curto, e o cruzamento seguinte encontra Perrone no segundo pau. O meio-campista sobe para cabecear na direção do canto mais distante dele, o primeiro pau, de onde vinha o cruzamento. Mas Douvikas é o mais rápido para desviar a bola para a rede.
1' - Logo de início, Thauvin recupera a bola no campo de ataque e chuta de primeira na direção do gol defendido por Butez, que está bem posicionado e defende com facilidade.
0' A bola rola no estádio Bollaert-Delelis às 21h
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