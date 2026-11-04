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FBL-EUR-C1-LENS-COMOAFP
Emanuele Tramacere
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O ciclone Como é um espetáculo: 9 a 1 na casa do Lens, recorde italiano e 4º lugar

Liga dos Campeões
Como
Lens
Lens x Como

Vitória incrível do Como sobre o Lens

Tradição Linear
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Cobertura Total
Max

Max

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✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

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Tradição Linear
TNT Sports Logo

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Próximas partidas
INT

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Campeonato Italiano

08 de nov. de 2026

COM

COM

RCL

RCL

Campeonato Francês

08 de nov. de 2026

OM

OM

O Como encanta e faz história para o futebol italiano na Champions League em Lens. A equipe de Fabregas domina o time francês do primeiro ao último minuto e vence por incontestáveis 9 a 1, em uma partida repleta, é claro, de gols e espetáculo.

Da tripleta de Douvikas (que iguala Del Piero ao marcar pelo menos um gol em cada uma das quatro primeiras partidas do Como em sua estreia na Champions League) aos dois passes para gol e um gol de cada um de Nico Paz, o melhor em campo, e Liberali, que saiu do banco. Também marcaram Da Cunha, Kempf, Baturina e até o estreante Papaccioli.

Fabregas dá mais uma aula de futebol para o mundo inteiro, sobe na tabela e segue firme na briga pela classificação direta às oitavas de final. Ainda se dá ao luxo de poupar seus principais jogadores para o grande confronto contra a Inter, na próxima rodada da Serie A.

LENS-COMO 1-9

GOLS: 7' Douvikas (C), 32' Douvikas (C), 40' Nico Paz (C), 47' Da Cunha (C), 53' Kempf (C), 62' Liberali (C), 65' Aguilar (L), 69' Baturina (C), 91' Papaccioli (C)

  • GOLS E PRINCIPAIS LANCES

    91' GOL - Passe em profundidade de Liberali, que dá sua segunda assistência da noite, além de ter marcado um gol. Papaccioli dispara no limite do impedimento, fica cara a cara com Risser e o supera. O assistente levanta a bandeira, mas, após a revisão do VAR, o gol é validado.

    69' GOL - Tabela entre Liberali e Baturina, que sai cara a cara com Risser e, apesar de um último domínio imperfeito, também supera o goleiro para fazer 8 a 1.

    65' GOL - O Lens tenta reagir e encontra o gol de honra após uma cobrança de escanteio. Aguilar, posicionado na entrada da área pelo lado do segundo pau, se ajeita e acerta em cheio a bola que vinha pelo alto, de primeira e de voleio, mandando-a no cantinho e superando Butez.

    62' GOL - Lançamento longo de Jacobo Ramon, que encontra Liberali completamente livre pela ponta. O italiano dispara no contra-ataque e, ao chegar à área, chuta no contrapé de Risser, no primeiro pau, surpreendendo o goleiro, que falha no lance.

    58' GOL - Outra arrancada fulminante do Como e mais um gol. Douvikas faz o movimento para receber a bola de Nico Paz, que dá um passe milimétrico, e supera Risser, que saía do gol, no primeiro pau.

    53' GOL - Após uma cobrança de escanteio, Milla recebe a bola pela esquerda e cruza para o meio da área, onde Kempf faz um belo movimento para cabecear e anota o quinto gol.

    46' GOL - Mal começa o segundo tempo, e o Como marca mais uma vez. Desta vez, Nico Paz vê o espaço na área para a infiltração de Da Cunha, novamente pela direita. Ele finaliza de primeira, com a esquerda, no canto mais distante, para fazer 4 a 0.

    40' COMEMORAÇÃO EM MEMÓRIA DE JESUS DE MIGUEL - O argentino, nascido em Tenerife, comemora de forma contida. Foi lá que, nos últimos dias, morreu o jogador do Andorra Jesus de Miguel, vítima de uma parada cardíaca durante a partida justamente contra o Tenerife. Nico Paz corre até o banco de reservas, pega uma camisa com uma foto do jogador e a mostra às câmeras.

    40' GOL - O Como segue dando show! Contra-ataque letal da equipe de Como: Da Cunha lança Douvikas em profundidade, e ele abre para Nico Paz, que percebe Risser ligeiramente fora de posição e o supera com um chute forte e preciso.

    32' GOL - Futebol de alto nível do Genoa, que sai de Butez e chega ao gol em cinco passes. O goleiro aciona Valle pela esquerda. O lateral toca para Perrone, que gira e abre para Nico Paz na direita. O argentino avança e cruza para o segundo pau, onde Valle chega em velocidade. De primeira, de voleio e desequilibrado, ele devolve a bola para o meio da área e encontra Douvikas, que só precisa empurrar para marcar seu segundo gol.

    25' CHANCE - Couto aciona Douvikas, que faz o pivô para Nico Paz. Com um domínio orientado e uma tabela, o argentino supera a defesa e fica cara a cara com Risser, mas o goleiro sai bem e impede sua tentativa de drible.

    17' - Ivanovic e Kempf se chocam violentamente de cabeça, causando preocupação entre os jogadores em campo. A partida fica paralisada por pelo menos um minuto. Com a ajuda da equipe médica, os dois se recuperam e voltam a campo.

    15' PÊNALTI MARCADO E DEPOIS ANULADO PELO VAR - Thauvin chega à linha de fundo pela direita e cruza para o meio da área. Caqueret intercepta a bola com o braço aberto, mas ela bate em seu peito. O árbitro marca o pênalti, mas, após uma longa revisão, o VAR chama Saggi ao monitor, e a penalidade é anulada.

    7' GOL - O Como cobra o escanteio curto, e o cruzamento seguinte encontra Perrone no segundo pau. O meio-campista sobe para cabecear na direção do canto mais distante dele, o primeiro pau, de onde vinha o cruzamento. Mas Douvikas é o mais rápido para desviar a bola para a rede.

    1' - Logo de início, Thauvin recupera a bola no campo de ataque e chuta de primeira na direção do gol defendido por Butez, que está bem posicionado e defende com facilidade.

    0' A bola rola no estádio Bollaert-Delelis às 21h

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  • Lens-Como: ficha da partida

    Lens-Como 1-9

    Gols: 7' Douvikas (C), 32' Douvikas (C), 40' Nico Paz (C), 46' Da Cunha (C), 53' Kempf (C), 58' Douvikas (C), 62' Liberali (C), 65' Aguilar (L), 69' Baturina (C), 91' Papaccioli (C)

    LENS (3-4-1-2): Risser; Antonio, Baidoo, Udol; Aguilar, Cuisance, Haidara (70' Bulatovic), Skoras (46' Abdulhamid); Thauvin (70' Kadile); Ivanović (46' Mesloub), Hazard.

    Reservas: Gurtner, Gorgelin, Celik, Sotoca, Titraoui, Todibo, Gradit, Sagnan, Soares.

    Técnico: Cahuzac.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf (71' Smolcic), Valle; Milla (58' Ricci), Perrone; Da Cunha (58' Liberali), Nico Paz (58' Baturina), Caqueret; Douvikas (61' Papaccioli).

    Reservas: Ginelli, Sanchez, Dossena, Kaiki, Grilli.

    Técnico: Fabregas.

    Árbitro: Saggi (NOR)

    Cartões amarelos: Baidoo (L), Cuisance (L)

    Expulsos: -

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INT

INT

Campeonato Italiano

08 de nov. de 2026

COM

COM

RCL

RCL

Campeonato Francês

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OM

OM