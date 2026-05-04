Getty Images Sport
Traduzido por
O cargo de técnico permanente do Manchester United para Michael Carrick “depende apenas dele recusar”, com uma oferta formal prestes a ser feita
A classificação para a Liga dos Campeões garante a posição de Carrick
O United deve nomear Carrick como seu técnico titular após ele ter levado o clube de volta à Liga dos Campeões, segundo o The Guardian. O ex-meio-campista comandou uma reviravolta dramática desde que substituiu Ruben Amorim interinamente em janeiro.
A diretoria do clube adiou as discussões formais até que a classificação para a principal competição europeia fosse confirmada. Esse objetivo foi alcançado com uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre o rival Liverpool no domingo, garantindo matematicamente uma colocação entre os cinco primeiros. Com a meta principal da temporada alcançada, espera-se agora que Carrick receba a oferta para assumir o cargo de forma permanente, com uma proposta formal de contrato considerada iminente.
- Getty Images Sport
"Não está ao meu alcance"
O impacto de Carrick foi imediato e significativo. Em 14 partidas da Premier League no comando, ele conquistou 10 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas, revitalizando um time que vinha enfrentando dificuldades para manter a consistência no início da temporada. Seu trabalho também impressionou a diretoria do clube. O diretor de futebol Jason Wilcox e o diretor executivo Omar Berrada teriam ficado particularmente animados com a renovada estrutura tática e disciplina da equipe. No entanto, Carrick admitiu que a decisão sobre seu futuro cabe ao clube.
“Não se trata do que eu gosto ou não gosto”, disse Carrick. “De certa forma, mas isso não está sob meu controle. Então, tudo tem corrido muito bem e acho que sabemos a situação em que estamos e estou feliz com onde estamos no momento. Ainda queremos melhorar e vamos ver o que acontece a seguir. Neste momento, não é algo em que eu esteja realmente pensando.”
Jogadores apoiam Carrick após vitória sobre o Liverpool
O atacante do United, Matheus Cunha, elogiou publicamente Carrick após a vitória sobre o Liverpool, destacando a confiança que reina no elenco.
“Quando Michael [Carrick] chegou, ele trouxe magia! A energia de [Sir] Alex Ferguson”, disse Cunha, segundo o Daily Mail. “Ele fala muito sobre o time, o time vencedor. Esse sentimento nos contagia. Ficamos muito felizes com essas palavras e nos concentramos ao máximo para alcançar o objetivo. No fim das contas, isso é apenas o começo de uma bela jornada!”
- Getty Images Sport
Espera-se que o contrato formal seja assinado em breve
Com a classificação para a Liga dos Campeões garantida, espera-se que os Red Devils ajam rapidamente para formalizar a contratação de Carrick. O técnico de 44 anos passou mais de uma década no clube, tanto como jogador quanto como assistente técnico, o que lhe conferiu um profundo conhecimento da cultura e das expectativas da equipe. Um contrato definitivo permitiria ao United aproveitar o forte final de temporada e levar esse ímpeto para o retorno à competição de elite da Europa na próxima temporada.