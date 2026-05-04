O cargo de técnico permanente do Manchester United para Michael Carrick “depende apenas dele recusar”, com uma oferta formal prestes a ser feita

O impacto de Carrick foi imediato e significativo. Em 14 partidas da Premier League no comando, ele conquistou 10 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas, revitalizando um time que vinha enfrentando dificuldades para manter a consistência no início da temporada. Seu trabalho também impressionou a diretoria do clube. O diretor de futebol Jason Wilcox e o diretor executivo Omar Berrada teriam ficado particularmente animados com a renovada estrutura tática e disciplina da equipe. No entanto, Carrick admitiu que a decisão sobre seu futuro cabe ao clube.

“Não se trata do que eu gosto ou não gosto”, disse Carrick. “De certa forma, mas isso não está sob meu controle. Então, tudo tem corrido muito bem e acho que sabemos a situação em que estamos e estou feliz com onde estamos no momento. Ainda queremos melhorar e vamos ver o que acontece a seguir. Neste momento, não é algo em que eu esteja realmente pensando.”