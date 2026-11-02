O Bologna parabeniza o recém-campeão mundial de Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli de Casalecchio di Reno, torcedor fanático do Bologna. O vídeo do jovem piloto da Mercedes participando da festa pela conquista da Copa da Itália pelo Bologna, na noite de 14 de maio de 2025, buzinando pela cidade, viralizou.
O Bologna publicou nas redes sociais um vídeo em que Riccardo Orsolini, Lorenzo De Silvestri, Tommaso Pobega e Roberto Piccoli parabenizam Antonelli e o convidam para comemorar juntos o feito alcançado.