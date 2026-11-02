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AntonelliGetty Images
Gianluca Minchiotti
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O Bologna convida Antonelli para homenageá-lo: veja quando

Bologna
Campeonato Italiano

Os parabéns do Bologna ao jovem piloto bolonhês, novo campeão mundial de Fórmula 1

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Próximas partidas
PAR

PAR

Campeonato Italiano

07 de nov. de 2026

BOL

BOL

O Bologna parabeniza o recém-campeão mundial de Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli de Casalecchio di Reno, torcedor fanático do Bologna. O vídeo do jovem piloto da Mercedes participando da festa pela conquista da Copa da Itália pelo Bologna, na noite de 14 de maio de 2025, buzinando pela cidade, viralizou.

O Bologna publicou nas redes sociais um vídeo em que Riccardo Orsolini, Lorenzo De Silvestri, Tommaso Pobega e Roberto Piccoli parabenizam Antonelli e o convidam para comemorar juntos o feito alcançado.

  • "Oi, Kimi! Esta é a mensagem escrita pelo Bologna: parabéns por essa conquista incrível. Tornar-se campeão mundial de F1 é algo extraordinário e mágico. Você encheu de orgulho toda Bolonha, nós do Bologna e também todos os italianos. Desejo que você continue assim e alcance outras metas e muitas conquistas. Todo o Bologna e todos nós gostaríamos de abraçar você e lhe dar os parabéns, de verdade, porque você foi único. Esperamos você em Bolonha para comemorar juntos. Força, Kimi! Um grande abraço".

    O Bologna terá contato nos próximos dias com as pessoas próximas ao piloto para saber se ele preferirá aparecer no estádio ou cumprimentar o Bologna em Casteldebole de forma mais reservada, dependendo de seus compromissos futuros. Provavelmente, segundo a ANSA, após o fim da temporada de Fórmula 1.

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Próximas partidas
PAR

PAR

Campeonato Italiano

07 de nov. de 2026

BOL

BOL