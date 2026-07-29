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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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O Bayern fecha as portas do mercado: a questão do número 11 define o futuro de Olise

Mercado da bola
M. Olise
A. Davies
N. Brown
França
Canadá
Alemanha

Trio na lista de dispensados: definida a situação de Davies

O Bayern de Munique fechou a janela de transferências de verão, contentando-se com as contratações do marroquino Ismael Saibari, do jovem alemão Nathaniel Brown, além do senegalês Bara Sabuko Ndiaye.

O clube bávaro também pôs fim à enxurrada de rumores que cercou a equipe nas últimas semanas, no que diz respeito ao futuro de dois astros do time, Michael Olise e Alphonso Davies.

O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, confirmou que o clube encerrou definitivamente suas contratações de verão, durante a coletiva de imprensa de apresentação do novo reforço Nathaniel Brown.

Neste verão, o Bayern gastou pouco mais de 100 milhões de euros para contratar Saibari, Brown e Ndiaye.

  • Os motivos da contratação de Brown

    Eberl declarou: "Eu sorria toda vez que lia os rumores de transferências neste verão. Fechamos as contratações de Nathaniel Brown e Ismaël Saibari muito rapidamente, e achei que estava claro que havíamos encerrado as negociações. Eu sorria com os nomes que estavam sendo ligados a nós, pois esses rumores não têm 0% de ligação com a verdade".

    O diretor esportivo falou sobre os motivos da contratação de Brown, dizendo: "Nathaniel (Brown) é natural da cidade de Amberg, no estado da Baviera. E, durante a Copa do Mundo, vimos claramente o que ele é capaz de oferecer. Ele evoluiu muito no Eintracht Frankfurt e tem uma inteligência elevada na leitura do jogo. O futuro está diante dele e, quando surgiu a oportunidade de contratá-lo, tínhamos que agarrá-la. É um jogador incrivelmente versátil".

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    • Publicidade

  • A saída de Alphonso Davies? Uma resposta definitiva

    Em contrapartida, Eberl descartou completamente a ideia de uma saída de Alphonso Davies durante a atual janela de transferências, depois que seus problemas físicos ao longo da campanha da seleção do Canadá na Copa do Mundo geraram especulações sobre a intenção do clube bávaro de substituí-lo pelo internacional alemão Nathaniel Brown.

    Ele afirmou: "Posso confirmar que uma transferência de Alphonso Davies está descartada. Konrad Laimer e Josip Stanisic cobriram a posição de lateral-esquerdo quando foi necessário, e, com Luis Díaz, Aleksandar Ibrahimovic, Nathaniel Brown e Davies, temos opções suficientes no lado esquerdo".

    Eberl também confirmou o que havia sido divulgado anteriormente sobre o recuo do Bayern em seu plano original de contratar um novo ponta-esquerda, esclarecendo: "No início, queríamos reforçar ofensivamente o lado esquerdo, mas não fizemos isso. Nos tornamos mais flexíveis graças a Ismaël Saibari e Brown".

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  • As especулações sobre Osimhen: um trio na lista de saída

    O dirigente do Bayern de Munique também comentou os rumores que ligaram Michael Olise ao Real Madrid, garantindo que o jogador não pensa em sair.

    Ele afirmou: "Mantivemos contato com o Michael durante toda a Copa do Mundo. Perguntamos a ele se gostaria de vestir a camisa número 11, como faz na seleção do seu país, mas ele preferiu ficar com o número 17. Os rumores continuaram, mas não têm fundamento. Ele voltará normalmente após as férias, e estamos muito felizes de contar com um jogador como ele".

    Em outro contexto, Eberl reafirmou que o português João Palhinha não entra nos planos do clube para a nova temporada, ao lado de Sacha Boey e Bryan Zaragoza, depois de ele e o jogador já terem feito declarações divergentes após a derrota do Bayern para o Wehen Wiesbaden em sua primeira partida amistosa de preparação para a temporada.

    Eberl concluiu suas declarações dizendo: "Temos três jogadores abertos a sair. Eles não têm futuro no Bayern. E se decidirem ficar, será uma situação difícil, porque não os incluímos em nossos planos e eles não terão papel no time. Isso vale para Sacha Boey, João Palhinha e Bryan Zaragoza".

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