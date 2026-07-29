O Bayern de Munique fechou a janela de transferências de verão, contentando-se com as contratações do marroquino Ismael Saibari, do jovem alemão Nathaniel Brown, além do senegalês Bara Sabuko Ndiaye.

O clube bávaro também pôs fim à enxurrada de rumores que cercou a equipe nas últimas semanas, no que diz respeito ao futuro de dois astros do time, Michael Olise e Alphonso Davies.

O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, confirmou que o clube encerrou definitivamente suas contratações de verão, durante a coletiva de imprensa de apresentação do novo reforço Nathaniel Brown.

Neste verão, o Bayern gastou pouco mais de 100 milhões de euros para contratar Saibari, Brown e Ndiaye.