Espera-se que a novela da transferência ganhe força à medida que os dirigentes do Bayern se reúnem com os seus homólogos da Atalanta para avaliar as condições financeiras de uma transferência definitiva. Com a aprovação de De Ketelaere garantida, o foco passa a ser se o clube da Série A está disposto a se desfazer do seu valioso jogador e por qual valor. A estratégia de contratações do Bayern para o verão parece estar ganhando ritmo, com novas negociações agendadas, já que o clube busca concluir as transações antes da pausa para os jogos internacionais e dos treinos de pré-temporada.