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O Bayern de Munique intensifica a busca pelo craque da Atalanta após receber luz verde para a transferência
O Bayern de Munique está de olho no atacante belga
O Bayern demonstrou interesse concreto em De Ketelaere, identificando o craque da Atalanta como um reforço fundamental para o seu setor ofensivo. O jogador da seleção belga já se mostrou favorável a uma possível transferência para a Baviera, o que sugere que as condições contratuais não serão um grande obstáculo nas futuras negociações. Embora o jogador esteja interessado na transferência, o Bayern precisa agora iniciar negociações formais com a Atalanta para definir um valor de transferência adequado para o ex-jogador do AC Milan.
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Recebida autorização para a transferência
De acordo com informações da Sky Sport e do especialista em transferências Sacha Tavolieri, os preparativos para um acordo já estão sendo feitos nos bastidores. Entende-se que De Ketelaere já tenha dado sua aprovação para uma possível transferência para a Allianz Arena, abrindo efetivamente caminho para o início das negociações entre os clubes. Esse desdobramento segue a transformação bem-sucedida do jogador em Bergamo, onde sua qualidade técnica e habilidade de atuar entre as linhas revitalizaram sua carreira sob a orientação de Gian Piero Gasperini.
A ascensão do Bergamo atrai os grandes clubes
O renascimento de De Ketelaere o transformou em um dos jogadores criativos mais cobiçados do futebol europeu, após uma passagem difícil pelo San Siro. Depois de se juntar à Atalanta por empréstimo do Milan em 2023, o clube italiano exerceu a opção de compra, tornando a transferência definitiva por aproximadamente € 24 milhões no verão de 2024. Agora em sua terceira temporada no Gewiss Stadium, seu contrato atual vai até junho de 2028, o que dá à Atalanta uma forte posição de barganha enquanto se prepara para negociações concretas com o clube alemão recordista de títulos.
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As negociações passam para a sala de reuniões
Espera-se que a novela da transferência ganhe força à medida que os dirigentes do Bayern se reúnem com os seus homólogos da Atalanta para avaliar as condições financeiras de uma transferência definitiva. Com a aprovação de De Ketelaere garantida, o foco passa a ser se o clube da Série A está disposto a se desfazer do seu valioso jogador e por qual valor. A estratégia de contratações do Bayern para o verão parece estar ganhando ritmo, com novas negociações agendadas, já que o clube busca concluir as transações antes da pausa para os jogos internacionais e dos treinos de pré-temporada.