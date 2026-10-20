O ex-jogador do Lyon e do Saint-Étienne, François Clerc, afirmou no programa na noite de segunda-feira: "Se o Kvara começar a partida, fará um grande jogo. Em termos de postura, sentimos que ele joga com a cabeça (confusa), e que não está presente. Sentimos uma espécie de incômodo. Ele fez boas partidas no Campeonato Francês, mas, de qualquer forma, agora está decepcionante".

Por sua vez, o jornalista Daniel Riolo considera que a disparidade no nível do jogador georgiano entre o Campeonato Francês e a Liga dos Campeões da Europa pode se tornar um problema.

E disse: "Se ele jogar (contra o Barcelona) e, como de costume (na Liga dos Campeões), estiver bem, acho que a mensagem, depois de um tempo, será: pare de fazer isso".

E destacou que o jogador georgiano parece escolher as partidas e não se importa com os confrontos do Campeonato Francês, por isso seu nível varia entre as duas competições.

E acrescentou: "Concordamos que existe a teoria de os jogadores escolherem as partidas, e passamos por cima disso com tranquilidade porque percebemos que, no Paris Saint-Germain, ninguém se importava com o Campeonato Francês. Mas isso seria algo grande demais, mais do que o necessário. No Campeonato Francês, ele é realmente mediano. Se amanhã ele estiver bem e eu fosse o técnico, não aceitaria isso".