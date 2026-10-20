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O barulho em torno de Mbappé e Yamal frustra astro do Paris: o duelo com o Barcelona pode salvá-lo?

PSG x Barcelona
PSG
Barcelona
Liga dos Campeões
K. Kvaratskhelia
K. Mbappe
L. Yamal
França
Espanha
Geórgia

Ponto de virada ou começo de uma crise?

Khvicha Kvaratskhelia deixou de ser titular no Paris Saint-Germain desde o início da temporada em razão do seu rendimento, mas pode se reafirmar no confronto da Liga dos Campeões diante do Barcelona, nesta terça-feira à noite, como costuma fazer nos grandes compromissos.

O desempenho oscilante do jogador gerou debate no programa "L'After Foot", na emissora RMC, antes da partida, com os convidados questionando: será que Kvaratskhelia vai responder novamente marcando presença em um grande jogo?

Depois de ter sido considerado um dos principais artífices do segundo título do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da Europa no ano passado, o georgiano vive um início complicado na temporada 2026-2027. E o embate europeu diante do Barcelona chega no momento perfeito para medir sua capacidade de reação.

  • Cabeça confusa: as oscilações no desempenho de Kvaratskhelia são "inaceitáveis"

    O ex-jogador do Lyon e do Saint-Étienne, François Clerc, afirmou no programa na noite de segunda-feira: "Se o Kvara começar a partida, fará um grande jogo. Em termos de postura, sentimos que ele joga com a cabeça (confusa), e que não está presente. Sentimos uma espécie de incômodo. Ele fez boas partidas no Campeonato Francês, mas, de qualquer forma, agora está decepcionante".

    Por sua vez, o jornalista Daniel Riolo considera que a disparidade no nível do jogador georgiano entre o Campeonato Francês e a Liga dos Campeões da Europa pode se tornar um problema.

    E disse: "Se ele jogar (contra o Barcelona) e, como de costume (na Liga dos Campeões), estiver bem, acho que a mensagem, depois de um tempo, será: pare de fazer isso".

    E destacou que o jogador georgiano parece escolher as partidas e não se importa com os confrontos do Campeonato Francês, por isso seu nível varia entre as duas competições.

    E acrescentou: "Concordamos que existe a teoria de os jogadores escolherem as partidas, e passamos por cima disso com tranquilidade porque percebemos que, no Paris Saint-Germain, ninguém se importava com o Campeonato Francês. Mas isso seria algo grande demais, mais do que o necessário. No Campeonato Francês, ele é realmente mediano. Se amanhã ele estiver bem e eu fosse o técnico, não aceitaria isso".

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  • O barulho em torno da Bola de Ouro pode ser o motivo da frustração

    O jornalista e comentarista técnico Florent Gautreau acredita que Luis Enrique pode deixar Kvaratskhelia no banco de reservas e continuar pressionando-o, por não ter recuperado o nível e o comportamento exigidos, mas prevê o retorno do georgiano mais tarde como um jogador excelente, retomando seu lugar de titular tanto no âmbito doméstico quanto no continental.

    Já o jornalista e comentarista Walid Acherchour não conseguiu encontrar uma explicação para essa oscilação no nível do jogador e disse: "Este ano, ele não disputou a Copa do Mundo e teve uma preparação ideal, então como explicar que Kvara, que pode estar entre os cinco melhores candidatos à Bola de Ouro, já não seja capaz, diante do Strasbourg, de tentar um drible em uma situação individual?".

    Gautreau respondeu com uma possível resposta a essa pergunta: "Há algo que subestimamos em todos os nossos debates sobre a Bola de Ouro: ao chegar no início da temporada, talvez ele tenha se visto como candidato, mas na grande máquina das campanhas de candidatura de todos (Mbappé, Yamal e Dembélé), ele percebeu que já não falavam mais dele".

    E esclareceu: "Por isso talvez seu nível tenha caído (por causa da frustração), enquanto ele esperava um início de temporada arrasador depois de ter ficado de fora da Copa do Mundo".

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