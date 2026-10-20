Khvicha Kvaratskhelia deixou de ser titular no Paris Saint-Germain desde o início da temporada em razão do seu rendimento, mas pode se reafirmar no confronto da Liga dos Campeões diante do Barcelona, nesta terça-feira à noite, como costuma fazer nos grandes compromissos.
O desempenho oscilante do jogador gerou debate no programa "L'After Foot", na emissora RMC, antes da partida, com os convidados questionando: será que Kvaratskhelia vai responder novamente marcando presença em um grande jogo?
Depois de ter sido considerado um dos principais artífices do segundo título do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da Europa no ano passado, o georgiano vive um início complicado na temporada 2026-2027. E o embate europeu diante do Barcelona chega no momento perfeito para medir sua capacidade de reação.