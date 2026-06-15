O Atalanta sonha com Hojbjerg: Giuntoli também o queria na Juventus

No momento, porém, a negociação parece complexa.Entre os que defendem a contratação de Hojbjerg está também o diretor esportivo Cristiano Giuntoli, admirador de longa data do meio-campista. Giuntoli já havia acompanhado o dinamarquês durante sua passagem pela Juventus, tentando levá-lo para a Série A sem sucesso.





No que diz respeito ao contrato, Hojbjerg está vinculado ao Marselha até 30 de junho de 2028. Na temporada que acaba de terminar, ele disputou 43 partidas no total, marcando 5 gols e dando 5 assistências.



