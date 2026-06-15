O Atalanta olha para o futuro e estuda as primeiras medidas para reforçar o meio-campo de vista para a nova temporada. Conforme relata Gianluca Di Marzio, no topo da lista de desejos do clube de Bergamo está Pierre-Emile Hojbjerg, atualmente no Olympique de Marselha. A diretoria nerazzurra já iniciou as avaliações para entregar um elenco competitivo a Maurizio Sarri, oficializado hoje como novo técnico da Dea. Entre os perfis acompanhados com maior atenção está justamente o meio-campista dinamarquês, considerado um jogador de grande experiência e confiabilidade internacional.
AFP
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O Atalanta sonha com Hojbjerg: Giuntoli também o queria na Juventus
No momento, porém, a negociação parece complexa.Entre os que defendem a contratação de Hojbjerg está também o diretor esportivo Cristiano Giuntoli, admirador de longa data do meio-campista. Giuntoli já havia acompanhado o dinamarquês durante sua passagem pela Juventus, tentando levá-lo para a Série A sem sucesso.
No que diz respeito ao contrato, Hojbjerg está vinculado ao Marselha até 30 de junho de 2028. Na temporada que acaba de terminar, ele disputou 43 partidas no total, marcando 5 gols e dando 5 assistências.