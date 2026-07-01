Logo após a derrota por 3 a 4 na disputa de pênaltis contra o Paraguai, o ex-jogador da seleção nacional pediu a algumas estrelas da DFB que refletissem sobre seu futuro vestindo a camisa da Alemanha.
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O assunto é Joshua Kimmich! Mats Hummels reforça o pedido de renúncias na seleção alemã
"Espero que alguns decidam por conta própria que não vão mais continuar", deixou claro Hummels na MagentaTV. "É preciso também abordar os jogadores que estão no início dos 30 anos, mas que já tiveram quatro, cinco ou seis torneios para ter a chance de fazer uma boa campanha pela Alemanha ou alcançar bons resultados, e que, no entanto, não conseguiram."
No dia seguinte, porém, o ex-zagueiro do Bayern e do BVB quis esclarecer melhor suas declarações para não ser mal interpretado. O capitão Joshua Kimmich está expressamente excluído de suas exigências, segundo Hummels: “O que ainda quero dizer é: eu me referi, sem dúvida, a jogadores que tiveram exatamente essas oportunidades. Mas também gostaria de enfatizar, já que isso me foi interpretado dessa forma, que não me referi a Joshua Kimmich.”
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Hummels sobre Kimmich: “Acima de qualquer dúvida”
Com 31 anos e seis torneios disputados (Copa do Mundo e Euro), Kimmich se encaixa, na verdade, exatamente na categoria descrita por Hummels. Diante dos resultados decepcionantes da seleção alemã nas últimas fases finais, o meio-campista do FC Bayern de Munique é, para muitos, um símbolo dos recentes fracassos da seleção alemã.
Hummels explicou ainda que Kimmich “é, em termos de caráter, acima de qualquer dúvida”. “Ele é um profissional exemplar, que treina 100% todos os dias. Definitivamente, não me referi a ele.”
Resta saber se haverá desistências da seleção alemã após a amarga eliminação nas oitavas de final. Manuel Neuer oficializou sua segunda aposentadoria da seleção alemã imediatamente após a partida contra o Paraguai; além disso, Antonio Rüdiger, Leon Goretzka, Pascal Groß, Leroy Sané e Oliver Baumann são considerados candidatos à aposentadoria.
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Dietmar Hamann quer dar uma chance aos jovens jogadores
Dietmar Hamann, por sua vez, expressou uma opinião diferente da de Hummels. O jogador de 52 anos preferiria uma mudança radical — o que incluiria também a aposentadoria de Kimmich — para possibilitar um novo começo. “Agora é preciso simplesmente jogar com os jovens, porque já ficamos observando isso por tempo demais.”
O próprio Kimmich, após a entrevista na MagentaTV, deixou claro que pretende continuar: “O que eu nunca farei é desistir.”