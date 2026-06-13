Segundo o The Athletic, o Arsenal estaria considerando fazer uma oferta ao Club Brugge pelo jogador da seleção grega. Estaria em jogo uma quantia de 40 milhões de euros como valor de transferência pelo jogador de 24 anos, que tem contrato com o campeão belga até 2029.
Traduzido por
O Arsenal está em busca de um ponta-esquerda: ex-estrela da segunda divisão parece estar na lista de desejos
Tzolis jogou pelo Fortuna Düsseldorf na 2.ª Bundesliga na temporada 2023/24 e registrou impressionantes 24 gols e dez assistências em 37 partidas. No entanto, no final, nem mesmo ele conseguiu impedir que o time da Renânia fosse eliminado pelo VfL Bochum, apesar da vitória por 3 a 0 na primeira partida da repescagem.
- (C)Getty Images
Christos Tzolis está aberto a uma transferência para um clube de ponta
No verão de 2024, Tzolis mudou-se para a Bélgica, onde também apresentou estatísticas impressionantes e atuou regularmente na Liga dos Campeões.
Em maio, Tzolis declarou, em entrevista ao jornal belga Nieuwsblad, que poderia imaginar uma transferência para um clube participante da Liga dos Campeões da Inglaterra, Alemanha, Espanha ou Itália. Além disso, o Paris Saint-Germain também estaria entre as opções.
- Getty Images Sport
O Arsenal sofreu uma rejeição da Juventus em relação a Kenan Yildiz
Aparentemente, Tzolis é a alternativa do Arsenal para Kenan Yildiz, da Juventus de Turim. Conforme noticiado pelo The Athletic, o clube londrino não obteve sucesso ao manifestar seu interesse pelo craque ofensivo turco junto ao clube italiano, detentor do recorde de títulos. A Juve deixou claro que Yildiz não está à venda.
O Arsenal encerrou um jejum de 22 anos ao conquistar a Premier League na última temporada. Em seguida, os Gunners foram derrotados pelo PSG na final da Liga dos Campeões, nos pênaltis.
Christos Tzolis: Sua trajetória e estatísticas
Equipe
Jogos
Gols
Assistências
FC Bruges
108
43
45
Fortuna Düsseldorf
37
24
10
Norwich City
30
3
2
Twente Enschede
15
3
-
PAOK Salônica
57
17
10