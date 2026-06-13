O Arsenal está em busca de um ponta-esquerda: ex-estrela da segunda divisão parece estar na lista de desejos

No verão de 2024, Tzolis mudou-se para a Bélgica, onde também apresentou estatísticas impressionantes e atuou regularmente na Liga dos Campeões.

Em maio, Tzolis declarou, em entrevista ao jornal belga Nieuwsblad, que poderia imaginar uma transferência para um clube participante da Liga dos Campeões da Inglaterra, Alemanha, Espanha ou Itália. Além disso, o Paris Saint-Germain também estaria entre as opções.