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O Arsenal em apuros: a ausência da "rocha" expõe o ponto mais frágil de Arteta

M. Arteta
W. Saliba
Arsenal
Arsenal x Manchester City
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7 gols em 3 jogos!

O Arsenal pareceu frágil no aspecto defensivo durante o período de preparação para a nova temporada, o que levanta questionamentos sobre a capacidade da equipe de resistir na ausência de William Saliba, com a aproximação do início das competições da Premier League.

As redes do Arsenal foram balançadas 7 vezes em 3 partidas amistosas que a equipe disputou como preparação para a nova temporada, um indicativo preocupante para Mikel Arteta, que se prepara para comandar seu time no confronto contra o Manchester City na partida da Supercopa da Inglaterra, no próximo domingo.

Tudo indica que o Arsenal está pagando o preço da ausência da estabilidade defensiva que William Saliba proporcionava, depois que surgiram diversas brechas na linha defensiva durante as partidas de preparação, conforme informou a rede "Sky Sports".

Saliba está fora por causa de uma forte lesão nas costas, que deve afastá-lo dos gramados por um longo período, enquanto Jurriën Timber ainda precisa de mais algumas semanas antes de se recuperar e retornar aos gramados.

Arteta enfrenta, assim, uma preocupante escassez de opções defensivas antes do confronto contra o Manchester City no estádio de Wembley, em uma partida que representa o primeiro teste de verdade para a equipe antes do início da temporada.

  • Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Números defensivos que preocupam

    O Arsenal sofreu 2,3 gols por partida ao longo dos três amistosos que disputou desde o início de agosto, depois de suas redes serem balançadas 6 vezes apenas nos dois últimos jogos.

    E o número parece ainda mais preocupante quando comparado à média de gols sofridos pela equipe na Premier League na temporada passada, que foi de 1,4 gol por partida.

    O Arsenal não sofria três gols ou mais em duas partidas consecutivas, independentemente da natureza da competição, há mais de três anos, o que torna o que aconteceu durante o período de preparação algo incomum para a equipe londrina.

    Naturalmente, Arteta pode se apoiar na natureza dos jogos de pré-temporada, que representam uma oportunidade para testar ideias, escalações e cometer erros antes de chegar à plena prontidão, pois, com o passar do tempo, os jogadores começam a recuperar a forma física, a intensidade da competição aumenta e a entrosamento entre os elementos novos e antigos melhora.

    O treinador espanhol também conta com uma série de jogadores titulares que começaram a retornar às fileiras da equipe, além de precisar integrar sua contratação mais recente, Bruno Guimarães, que deverá desempenhar um papel importante ao lado de Declan Rice na proteção do meio-campo e na redução da pressão sobre a linha defensiva.

    • Publicidade
  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Erros que não podem ser ignorados

    Mesmo assim, é difícil para Arteta ignorar as brechas defensivas que apareceram durante a derrota diante do Borussia Dortmund no domingo, apesar de ter contado com um quarteto defensivo que representa a primeira opção entre os jogadores atualmente disponíveis.

    A partida marcou o retorno de Gabriel para atuar pela primeira vez, entrando no lugar de Piero Hincapié no miolo da defesa, mas a presença do zagueiro brasileiro não foi suficiente para resolver os problemas defensivos.

    Pelo contrário, surgiram novos erros de posicionamento, depois que Gabriel e Cristhian Mosquera cometeram falhas evidentes, o que revelou uma deficiência na organização defensiva mais do que uma simples falta de qualidade individual.

    No fim das contas, parece que a ausência de Saliba deixou um impacto maior do que o esperado.

    É provável que Arteta conte com o mesmo quarteto defensivo no confronto contra o Manchester City, após disputar um último amistoso diante do Como na quarta-feira, que será uma oportunidade adicional para corrigir os pontos fracos antes do aguardado duelo em Wembley.

    Arteta sabe que sua equipe precisa alcançar o mais alto nível de prontidão, especialmente porque o confronto contra o Manchester City lhe dá a chance de impor uma vantagem antecipada sobre um dos principais concorrentes diretos.

  • FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYAFP

    Arteta sob uma pressão diferente

    E embora a partida do Community Shield conceda apenas um título simbólico, confrontos desse tipo carregam uma importância especial para uma equipe que busca impor seu domínio desde o início da temporada.

    Além disso, Arteta, por ser o treinador com maior tempo de casa entre os técnicos atuais da Premier League, não desfrutará da mesma dose de paciência e tolerância que poderia ser concedida a um treinador que disputa sua primeira temporada, como Enzo Maresca.

    O confronto contra o Manchester City marca o jogo de número 353 na carreira de Arteta como treinador, o que reflete a dimensão da experiência e das expectativas ao seu redor.

    Arteta não escondeu sua insatisfação com a derrota diante do Dortmund, apesar do caráter preparatório da partida, ressaltando que a derrota foi «dolorosa».

    O treinador espanhol afirmou: «Sofremos gols ruins na última partida, e outros ruins hoje, especialmente no que diz respeito à forma como competimos e ao nosso desempenho».

    As declarações de Arteta revelam uma clara consciência de que o nível atual do Arsenal ainda está distante do grau de intensidade e agressividade que ele espera de seus jogadores.

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  • Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    As bolas paradas e as finalizações revelam a falha

    Talvez o problema resida em detalhes mais evidentes do que parecem à primeira vista. Dos seis gols que o Arsenal sofreu diante do Real Betis e do Borussia Dortmund, três vieram de finalizações de fora da área, enquanto dois vieram de escanteios.

    Esses números indicam a existência de uma falha incomum no posicionamento dos jogadores e na organização da equipe no momento da perda da bola, além da necessidade de melhorar a forma de lidar com as bolas paradas.

    A falha aparece também na região do meio-campo, onde se espera que as funções e responsabilidades defensivas melhorem assim que Declan Rice retornar, ao lado da presença de Bruno Guimarães e Martin Ødegaard.

    Esse trio dá a Arteta mais opções para dominar o meio-campo e recuperar o equilíbrio entre a construção ofensiva e a segurança defensiva, algo que faltou à equipe em alguns momentos das partidas de preparação.

    Ao mesmo tempo, Arteta se concentrou no período recente em desenvolver o lado criativo dos meio-campistas e armadores, mas isso veio, em alguns momentos, à custa da solidez defensiva.

  • Arsenal FC v Real Betis Balompie - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Uma nova equação diante de Arteta

    O Arsenal enfrentou críticas frequentes ao longo da última temporada por causa da sua grande dependência das bolas paradas para decidir partidas equilibradas, diante da queda da eficiência ofensiva no jogo aberto em alguns períodos.

    Era necessário reajustar essa equação, especialmente com a equipe entrando na nova temporada na condição de campeã da Premier League, o que impõe a necessidade de apresentar um futebol mais variado.

    Arteta também tem agora mais margem para fazer mudanças constantes em sua escalação, sem afetar na mesma medida a qualidade da equipe, o que pode ajudá-lo a desenvolver seu estilo gradualmente.

    A evolução esperada do Arsenal sob o comando de Arteta depende de sua capacidade de apresentar um estilo de posse de bola mais eficiente e empolgante, e os índices de criação de chances nos últimos amistosos indicam que a equipe já se move nessa direção.

    Mas o desenvolvimento do lado ofensivo não deve vir às custas da solidez defensiva, especialmente porque a equipe perdeu no momento um dos elementos mais importantes do seu sistema defensivo com a ausência de Saliba.

    Com o início desta semana, Arteta tem pela primeira vez a oportunidade de trabalhar com um grupo mais próximo de estar completo, com o retorno aos treinos dos jogadores que disputaram a Copa do Mundo e dos elementos internacionais ingleses.

    E o maior desafio para o treinador espanhol será solucionar a lacuna defensiva que ficou clara durante o período de preparação e encontrar uma solução temporária para a ausência de Saliba, antes que essa ausência se transforme de um problema temporário em um verdadeiro ponto fraco que ameace o início de temporada do Arsenal.