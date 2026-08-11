O Arsenal em apuros: a ausência da "rocha" expõe o ponto mais frágil de Arteta

O Arsenal pareceu frágil no aspecto defensivo durante o período de preparação para a nova temporada, o que levanta questionamentos sobre a capacidade da equipe de resistir na ausência de William Saliba, com a aproximação do início das competições da Premier League.

As redes do Arsenal foram balançadas 7 vezes em 3 partidas amistosas que a equipe disputou como preparação para a nova temporada, um indicativo preocupante para Mikel Arteta, que se prepara para comandar seu time no confronto contra o Manchester City na partida da Supercopa da Inglaterra, no próximo domingo.

Tudo indica que o Arsenal está pagando o preço da ausência da estabilidade defensiva que William Saliba proporcionava, depois que surgiram diversas brechas na linha defensiva durante as partidas de preparação, conforme informou a rede "Sky Sports".

Saliba está fora por causa de uma forte lesão nas costas, que deve afastá-lo dos gramados por um longo período, enquanto Jurriën Timber ainda precisa de mais algumas semanas antes de se recuperar e retornar aos gramados.

Arteta enfrenta, assim, uma preocupante escassez de opções defensivas antes do confronto contra o Manchester City no estádio de Wembley, em uma partida que representa o primeiro teste de verdade para a equipe antes do início da temporada.