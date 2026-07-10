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O Arsenal anuncia a contratação surpreendente do ex-goleiro do Leeds, Illan Meslier, em transferência sem custos
O Arsenal contrata jogador sem contrato
O Arsenal contratou oficialmente Meslier em uma transferência sem custos, após o término de seu contrato com o Leeds neste verão. O goleiro francês assinou um contrato de dois anos no Emirates Stadium, com opção de prorrogação por mais um ano. A diretoria do Arsenal agiu rapidamente para garantir os serviços do goleiro, que acumulou 215 partidas no futebol inglês, a fim de reforçar suas opções defensivas antes do início da nova temporada.
- AFP
Meslier busca conquistas em competições
O ex-jogador formado na base do Lorient demonstrou imenso orgulho após concretizar oficialmente sua transferência para o norte de Londres. Meslier enfatizou seu compromisso em se adaptar rapidamente e ajudar seu novo time a manter a supremacia nacional.
Em entrevista ao site oficial do clube, ele disse: “Estou extremamente feliz. É um grande dia para mim, pois acabei de me juntar aos campeões. Para mim, o Arsenal é o maior clube da Inglaterra. Estou muito feliz e muito orgulhoso por me juntar ao Arsenal. Mal posso esperar para demonstrar o amor que tenho por este emblema e mal posso esperar para conquistar títulos com esta equipe, porque este é um clube que precisa levantar troféus repetidas vezes.”
Arteta busca reforços para o elenco
Meslier foi inicialmente apontado como o terceiro goleiro, atrás de David Raya, vencedor do prêmio “Luva de Ouro” da Premier League, e de Kepa Arrizabalaga. No entanto, a incerteza em torno do futuro de Kepa no elenco de Mikel Arteta significa que o papel de segundo goleiro pode muito bem passar para o ex-titular do Leeds.
- Getty Images Sport
A integração na pré-temporada aguarda o francês
Está previsto que Meslier assuma imediatamente a camisa número 30 e se junte aos treinos completos da pré-temporada no Centro de Treinamento da Sobha Realty. A chegada do experiente goleiro também provocou um efeito dominó que levará o goleiro Tommy Setford, de 20 anos, a ser emprestado para ter mais tempo de jogo, segundo a BBC Sport. Com uma agenda intensa nas competições nacionais e na Liga dos Campeões, Arteta conta agora com uma defesa mais sólida para enfrentar a próxima temporada.
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