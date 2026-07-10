O Arsenal anuncia a contratação surpreendente do ex-goleiro do Leeds, Illan Meslier, em transferência sem custos

O ex-jogador formado na base do Lorient demonstrou imenso orgulho após concretizar oficialmente sua transferência para o norte de Londres. Meslier enfatizou seu compromisso em se adaptar rapidamente e ajudar seu novo time a manter a supremacia nacional.

Em entrevista ao site oficial do clube, ele disse: “Estou extremamente feliz. É um grande dia para mim, pois acabei de me juntar aos campeões. Para mim, o Arsenal é o maior clube da Inglaterra. Estou muito feliz e muito orgulhoso por me juntar ao Arsenal. Mal posso esperar para demonstrar o amor que tenho por este emblema e mal posso esperar para conquistar títulos com esta equipe, porque este é um clube que precisa levantar troféus repetidas vezes.”